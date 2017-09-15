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19:30 сегодня Арсенал Т -:- Динамо М
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Ригони: «Не сказал бы, что игра против „Вардара“ получилась лёгкой»

сегодня, 01:21
ВардарВардар0 : 5ЗенитЗенитМатч завершен

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони, забивший свой первый гол за петербургскую команду, прокомментировал победу над «Вардаром» в матче группового этапа Лиги Европы (5:0):

«Я бы не сказал, что игра против македонской команды получилась лёгкой. Это был наш первый матч на групповом этапе Лиги Европы, мы должны были показать свою игру и победить, что нам и удалось. В следующих матчах мы собираемся продолжить нашу победную поступь.

Я очень рад, что мне удалось забить первый гол в составе „Зенита“, я отличился после того, как вышел на замену – это особенные чувства. В ближайшее время я хочу открыть счёт своим голам в чемпионате России. Мы совершили историческую победу в Лиге Европы, я рад, что приложил к ней руку, мы находимся на правильном пути. В матче против „Вардара“ я сыграл лучше, чем с „Динамо“, но это объяснимо. У нас было много пространства и много возможностей для хороших атак, чем мы и воспользовались».

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Все комментарии
zdk_47
сегодня в 08:17
Да красавец! Гол шикарный, в стиле Месси ;) и скорость на высоте. Ждём продолжения
Старый Пью
сегодня в 08:01
Удачи и в следующих матчах!
Гол очень хороший забил. Как написал Sem25 - "породистый гол".
Питер рулит
сегодня в 06:34
С почином!!!
Egorium
сегодня в 01:41
Так почти и не играл.
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