Ригони: «Не сказал бы, что игра против „Вардара“ получилась лёгкой»

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони, забивший свой первый гол за петербургскую команду, прокомментировал победу над «Вардаром» в матче группового этапа Лиги Европы (5:0):

«Я бы не сказал, что игра против македонской команды получилась лёгкой. Это был наш первый матч на групповом этапе Лиги Европы, мы должны были показать свою игру и победить, что нам и удалось. В следующих матчах мы собираемся продолжить нашу победную поступь.

Я очень рад, что мне удалось забить первый гол в составе „Зенита“, я отличился после того, как вышел на замену – это особенные чувства. В ближайшее время я хочу открыть счёт своим голам в чемпионате России. Мы совершили историческую победу в Лиге Европы, я рад, что приложил к ней руку, мы находимся на правильном пути. В матче против „Вардара“ я сыграл лучше, чем с „Динамо“, но это объяснимо. У нас было много пространства и много возможностей для хороших атак, чем мы и воспользовались».

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