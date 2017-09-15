Эдер: «Ничья на выезде против хорошего соперника – это нормально»

Нападающий «Локомотива» Эдер подвёл итоги матча группового раунда Лиги Европы против «Копенгагена» (0:0):

«Да, я доволен результатом. Мы играли на выезде, так что одно очко против хорошего соперника – это нормально.

Был ли удовлетворён итогом Сёмин? Да, хотя было бы лучше победить. Выпуская на замену, тренер попросил помочь команде, придержать мяч и поддерживать партнёров. Сзади тоже пришлось отрабатывать. Это был тяжёлый матч. Соперник поддавливал нас, и всем вместе необходимо было как обороняться, так и атаковать».

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