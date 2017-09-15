Дисквалификация Смолова связана с несогласием с решением судьи

Стала известна причина дисквалификации нападающего «Краснодара» Федора Смолова на один еврокубковый матч.

Напомним, что ранее генеральный директор «горожан» Владимир Хашиг подтвердил дисквалификацию форварда, однако не стал называть причину наказания. СМИ же предположили, что арбитры матча «Црвена Звезда» - «Краснодар» обратили внимание на эмоции Смолова в общении с ними.

В пресс-службе УЕФА прокомментировали отстранение Смолова:

«Мы подтверждаем, что инцидент был связан с несогласием с решением судьи (Тобиаса Штилера)».

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