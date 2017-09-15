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Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 10 тур
19:30 Матч завершен Арсенал Т 1:0 Динамо М
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Дисквалификация Смолова связана с несогласием с решением судьи

сегодня, 18:22
Црвена ЗвездаЦрвена Звезда2 : 1КраснодарКраснодарМатч завершен

Стала известна причина дисквалификации нападающего «Краснодара» Федора Смолова на один еврокубковый матч.

Напомним, что ранее генеральный директор «горожан» Владимир Хашиг подтвердил дисквалификацию форварда, однако не стал называть причину наказания. СМИ же предположили, что арбитры матча «Црвена Звезда» - «Краснодар» обратили внимание на эмоции Смолова в общении с ними.

В пресс-службе УЕФА прокомментировали отстранение Смолова:

«Мы подтверждаем, что инцидент был связан с несогласием с решением судьи (Тобиаса Штилера)».

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Все комментарии
severnyj84
сегодня в 20:45
Что-то невероятное.
старина
сегодня в 19:30
Там в первой игре надо было с судейкой говорить.Этот прибалт гола не видел,хотя мяч на метр ушел за линию
Фата лист
сегодня в 19:22
Бредовая ситуация!
kidman4ik
сегодня в 19:21
Смолов и Еврокубки вещи несовместимые )
Беренгар
сегодня в 19:14
Если за такое дискву давать, то Вернблума половину сезона на поле не пускать)
Морозовский
сегодня в 18:54
Видать Федька поговорил с судейкой на Международном Русском Языке.("В общественном парижском туалете - есть надписи на русском языке !")
artsinalex
сегодня в 18:54
В следующий пусть хоть пёрнет судейке под нос, чтоб было за что!!!
Дмитрий Аександров
сегодня в 18:31
Нужно было играть, а не разговаривать.
вoлгoдoн
сегодня в 18:27
Несогласие вероятно было выражено богатым русским языком)
poodle
сегодня в 18:23
чё за бред?
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