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Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 10 тур
19:30 сегодня Арсенал Т -:- Динамо М
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Смолов дисквалифицирован на один матч еврокубков

сегодня, 14:15
Црвена ЗвездаЦрвена Звезда2 : 1КраснодарКраснодарМатч завершен

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов решением УЕФА дисквалифицирован на один матч еврокубков по итогам ответный встречи Лиги Европы с «Црвеной Звездой» (1:2). При этом причина дисквалификации не сообщается. 

По всей видимости, арбитры обратили внимание на эмоции Смолова в общении с ними, указав это в протоколе встречи.

«Да, информацию о дисквалификации подтверждаем. Мы ждем мотивировочную часть, после чего сформируем позицию», — сказал гендиректор клуба Владимир Хашиг.

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Все комментарии
MaX10
сегодня в 15:32
И тебе не хворать...
Багров-брат ответил MaX10
сегодня в 15:31
MaX10:
Тебе, брат, и гугла выше крыше. Начни с него, брат
Закроем филологическую тему, молись на гугл, брат...)))
MaX10
сегодня в 15:30
Русского мата!!!
Багров-брат ответил MaX10
сегодня в 15:29
MaX10:
Гугл в помощь тебе, брат
Вообще готов ещё раз выслушать филологическую лекцию о тюркских корнях русских матов...))) Хотя известны они, как русские...)))
MaX10
сегодня в 15:28
Тебе, брат, и гугла выше крыше. Начни с него, брат
Багров-брат ответил MaX10
сегодня в 15:27
MaX10:
Гугл в помощь тебе, брат
А чо,))) кроме гугла источников информации не имеем, брат?...)))
MaX10 ответил Багров-брат
сегодня в 15:25
Гугл в помощь тебе, брат
Багров-брат ответил MaX10
сегодня в 15:24
MaX10:
Русский мат. Русский нашелся.
Это к чему, уважаемый?...)))
MaX10 ответил Багров-брат
сегодня в 15:20
Русский мат. Русский нашелся.
Faustello ответил Санчо Панса
сегодня в 15:18
Санчо Панса:
Да уже как то без разницы! Быкам еще надо будет пробиться в еврокубки на следующий сезон) Так что забегать вперед не нужно.
Ты на таблицу то смотришь?
альсато ответил Тажутин Артур
сегодня в 15:16
Тажутин Артур:
Что они там курят? Решение приняли, теперь месяц еще будут думать: "А за что?"
Месяц переводили "совокупление божьей матери"-в евр...опе уже забыли, что это и как делается!)))
Багров-брат ответил Тажутин Артур
сегодня в 15:14
Тажутин Артур:
Что они там курят? Решение приняли, теперь месяц еще будут думать: "А за что?"
Вся Евруопа уже русские маты знает...)))
Багров-брат ответил альсато
сегодня в 15:13
альсато:
таких не берут в "космонавты".)))
Пожалуй да...))) Да и армия не его дело, это дело мужское...)))
альсато ответил Тажутин Артур
сегодня в 15:13
Тажутин Артур:
Что они там курят? Решение приняли, теперь месяц еще будут думать: "А за что?"
За маты , Артур, за МАТЫ!)))
альсато ответил Багров-брат
сегодня в 15:12
Багров-брат:
У парня проблема...))) В армию забрать хотят, а он упирается...)))
таких не берут в "космонавты".)))
Тажутин Артур
сегодня в 15:12
Что они там курят? Решение приняли, теперь месяц еще будут думать: "А за что?"
Багров-брат ответил Mr. Kovyl
сегодня в 15:10
Mr. Kovyl:
Что к чему за ответ :) ясно все с тобой ))
У парня проблема...))) В армию забрать хотят, а он упирается...)))
cska.78
сегодня в 15:09
Теперь уже пофиг! Жаль быков нет в группе!
Контуженый ответил EvgenyS
сегодня в 15:06
EvgenyS:
Ну Краснодар, только в след. году попылит в ЕК, так что уже в принципе всё равно Фёдору.
Если попылит. А то ведь поле ровное, мяч круглый...
Ironyfan ответил Faustello
сегодня в 14:58
Faustello:
Летом продадим его Зениту, нам пох.
На своих??
И кто вам сказал, что его летом будут покупать...
mikysss
сегодня в 14:55
Игрока команды которая к сожалению не участвует в еврокубке дисквалифицируют... хм хм без указания причины спустя "месяц" после квалификации - а где логика????
Санчо Панса
сегодня в 14:50
Да уже как то без разницы! Быкам еще надо будет пробиться в еврокубки на следующий сезон) Так что забегать вперед не нужно.
Казанский ответил Mr. Kovyl
сегодня в 14:50
Mr. Kovyl:
Что к чему за ответ :) ясно все с тобой ))
Мой твой не понимай!С тобой все прекрасно))
Mr. Kovyl ответил Казанский
сегодня в 14:49
Казанский:
В армейский цирк приглашали,но я отказался)))
Что к чему за ответ :) ясно все с тобой ))
ДСА
сегодня в 14:49
Если судья карточку Смолову не показал, значит ничего особенного и не было. Дисквалификация надуманная.
Михаил Славнов
сегодня в 14:43
С Краснодаром он теперь уже наверняка не сыграет, а через год и вообще никому не нужен будет
Казанский ответил Mr. Kovyl
сегодня в 14:43
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
    сегодня в 14:41
    ВСЕ ДИСКВАЛИФИЦИРУЮТ ФЁДОРА - СНАЧАЛА ЛОПЫРЁВА, ПОТОМ ТОП-КЛУБЫ, ТЕПЕРЬ ЕЩЁ И УЕФА !
    А В РПЛ ЕЩЁ И КОКОРИН ФЕДЬКУ В ТЕНЬ ЗАГНАЛ, ПО ХОДУ ПОРА ЕМУ БУТСЫ НА ГВОЗДЬ ВЕШАТЬ !
    sir-5
    сегодня в 14:40
    Теперь это будет реализовано не скоро. Профукали своё счастье.
    Казанский
    сегодня в 14:35
    По всей видимости, арбитры обратили внимание на эмоции Смолова в общении с ними, указав это в протоколе встречи.
    -----------------------------
    В протоколе встречи Бенфика-ЦСКА обратили внимание на эмоции судьи и дисквалифицировали его пожизненно?
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