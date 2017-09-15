Смолов дисквалифицирован на один матч еврокубков

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов решением УЕФА дисквалифицирован на один матч еврокубков по итогам ответный встречи Лиги Европы с «Црвеной Звездой» (1:2). При этом причина дисквалификации не сообщается.

По всей видимости, арбитры обратили внимание на эмоции Смолова в общении с ними, указав это в протоколе встречи.

«Да, информацию о дисквалификации подтверждаем. Мы ждем мотивировочную часть, после чего сформируем позицию», — сказал гендиректор клуба Владимир Хашиг.

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