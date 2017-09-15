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Завтра Флоренци сыграет за «Рому» впервые за 11 месяцев

вчера, 23:34
РомаРома-:-ВеронаВерона21:45 Не начался

Защитник «Ромы» Алессандро Флоренци выйдет в стартовом составе команды в матче 4-го тура Серии А против «Вероны». 26-летний игрок повредил крестообразные связки колена в октябре 2016 года, а зимой, когда он уже был готов выйти на поле, получил рецидив травмы.

«Его время пришло: завтра он выйдет в стартовом составе. Он проделал большой путь. Посмотрим, как он выступит, но я уверен, что он выдаст классное выступление, так как видел, насколько он замотивирован.

Завтра он сыграет в обороне. Было бы не очень умно с моей стороны выпустить не на 100% готового игрока в матче с „Атлетико“, но завтра мне понадобятся футболисты с атакующим потенциалом», - заявил главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо.

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У Ромки вырисовывается мощная защита. Хорошо, что тренер Ди Франческо) Верим!)
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