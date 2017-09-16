Моуриньо: «Погба пропустит матч с „Эвертоном“»

Португальский наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо подтвердил информацию о том, что получивший повреждение полузащитник «красных дьяволов» Поль Погба не сможет принять участие в матче 5-го тура АПЛ против «Эвертона»:

«Знаю лишь то, что у него мышечная травма. Очевидно, что Поль пропустит матч в воскресенье. Это единственный поединок, о котором я сейчас думаю. В будущее заглядывать не хочу.

Если честно, нам не хватает Погба, мы в нем нуждаемся. Тем не менее, у нас есть и другие качественные футболисты, готовые получить свой шанс».

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