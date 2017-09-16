Конте: «Мората ещё очень молод и во многом может прибавить»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте похвалил нападающего команды Альваро Морату и подчеркнул, что 24-летнему форварду ещё есть куда расти:

«Мората – очень хороший нападающий. Не забывайте, что Альваро ещё очень молод, и я думаю, что он во многом может прибавить. Несмотря на его возраст, он уже играл за „Реал“, „Ювентус“ и завоевал много трофеев в своей карьере. У него отличный опыт, в том числе в играх за сборную. Мы счастливы, что он является частью нашей команды.

Для меня очень и очень важна фигура нападающего. Альваро – хороший парень, он хочет прогрессировать и стать одним из лучших».

Напомним, игрой Мораты за «Челси» был впечатлён знаменитый бывший нападающий «аристократов» Дидье Дрогба.

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