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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 5 тур
17:00 Матч завершен Ливерпуль 1:1 Бернли
17:00 Матч завершен Уотфорд 0:6 Манчестер Сити
19:30 сегодня Тоттенхэм -:- Суонси Сити
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 8 тур
17:00 Матч завершен Халл Сити 1:1 Сандерленд
Германия. Бундеслига 2017/2018, 4 тур
16:30 Матч завершен Бавария 4:0 Майнц
16:30 Матч завершен Вердер 1:2 Шальке-04
Испания. Примера 2017/2018, 4 тур
17:15 86’ Хетафе 1:2 Барселона
21:45 сегодня Атлетико М -:- Малага
Италия. Серия А 2017/2018, 4 тур
16:00 Матч завершен Кротоне 0:2 Интер
21:45 сегодня Рома -:- Верона
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 10 тур
16:30 Матч завершен ЦСКА 2:0 Ростов
19:00 Идет первый тайм Анжи 0:0 Краснодар
Россия. ФНЛ 2017/2018, 14 тур
11:00 Матч завершен Луч-Энергия 1:1 Зенит-2
14:00 Матч завершен Томь 1:2 Спартак-2
18:00 Закончился первый тайм Крылья Советов 1:0 Балтика
18:00 Закончился первый тайм Кубань 2:1 Факел
Франция. Лига 1 2017/2018, 6 тур
18:00 Закончился первый тайм Монако 1:0 Страсбур
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«Ман Сити» отправил 6 безответных мячей в ворота «Уотфорда», Агуэро сделал хет-трик

сегодня, 18:51
УотфордУотфорд0 : 6Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

В поединке 5-го тура АПЛ «Ман Сити» смял «Уотфорд».

Уотфорд, стадион «Викарэйдж Роад» 

«Уотфорд» – «Манчестер Сити» – 0:6 (0:3)
Голы: Агуэро 28, Агуэро 31, Жезус 37, Отаменди 63, Агуэро 81, Стерлинг 89 (пен).

«Уотфорд»: Гомес, Кабаселе, Холебас, Янмат, Мариаппа, Чалоба (Капу 70), Клеверли (Перейра 64), Каррильо, Дюкур, Ришарлисон, Грей (Дини 74).
Главный тренер: Марку Силва.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Отаменди, Менди, Уокер, Стоунз, Де Брюйне (Гюндоган 66), Фернандиньо, Д. Силва (Сане 78), Стерлинг, Агуэро, Жезус (Б. Силва 65).
Главный тренер: Хосеп Гвардиола.

Предупреждения: Холебас 29, Дюкур 40.

Судья: Энди Тэйлор.

Напомним, что в 4-м туре «Уотфорд» одолел «Саутгемптон», а «Манчестер Сити» уничтожил «Ливерпуль».

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Все комментарии
Vector
сегодня в 19:02
Элтон Джон там голос не потерял?
Рауль и Зидан ответил David Villa7
сегодня в 19:02
David Villa7:
Я думал самые дорогие команды у Реала, Барсы , ПСЖ, ну даже М.Ю может, а оказывается он у Сити, невероятное отккрытие!
Исследование показывает, что тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола имеет возможность работать с самым дорогим составом в современном футболе.
Об этом сообщает BBC, ссылаясь на исследование CIES Football Observatory, где подсчитали стоимость всех игроков в составе и назвали общую цифру, что вывело в лидеры Манчестер Сити
Sergor
сегодня в 19:00
В АПЛ слабых команд нет, именно победы над крепкими середняками ведут к чемпионству.
Artuom ответил Zen-Aku
сегодня в 19:00
Zen-Aku:
Что то разошёлся Сити! Болел с победой!
Как и в прошлом сезоне, на старте всех рвут.
David Villa7 ответил John Travolta
сегодня в 19:00
John Travolta:
Имея самый дорогой в Мире состав, им другой счёт нужно считать провальным...
Я думал самые дорогие команды у Реала, Барсы , ПСЖ, ну даже М.Ю может, а оказывается он у Сити, невероятное отккрытие!
Рауль и Зидан ответил David Villa7
сегодня в 19:00
David Villa7:
Ох уж этот физрук Гвардиола, не мог вымучать победу с Уотфордом, а решил как в школе наказать учеников 6 Б и нагрузил 6 штук шершням... Хотя совсем забыл таким составом как у горожан может выигрывать точно так же любой посетитель сайта, а Гвардиола это делитанта футбола, который побеждает на удачи и всем готовом
Ой да не зазнавайся ты , он всегда в начале сезона хорошо начинает , но зато вторую половину сезона проваливает . За один год , он потратил 400 миллионов евро , так что нет ничего удивительного в том, что они разгромили какой то Уотфорд . Я бы понял если бы прийдя в Сити , он бы никого не купил , усилился бы воспитанниками Сити и начал всех рвать , тогда бы мы сказали да классный тренер
RDeanW
сегодня в 18:59
у каталонских гвардиола снова бог?)
Artuom
сегодня в 18:58
Агуэро хорош. А под конец прошлого сезона и летом многие кричали что Жезус теперь лучший нап МС))) Через несколько сезонов может быть, но не сейчас!
Zen-Aku
сегодня в 18:57
Что то разошёлся Сити! Болел с победой!
Sergor
сегодня в 18:57
Сити все более впечатляет.
John Travolta
сегодня в 18:57
Имея самый дорогой в Мире состав, им другой счёт нужно считать провальным...
Monolo ответил Так Себе Аналитик
сегодня в 18:56
Так Себе Аналитик:
Мне кажется, МС с МЮ будут бороться в этом сезоне за титул) Очень сильные составы.
Пепа надо смотреть по весне. Сейчас не особо показательно.
David Villa7
сегодня в 18:56
Ох уж этот физрук Гвардиола, не мог вымучать победу с Уотфордом, а решил как в школе наказать учеников 6 Б и нагрузил 6 штук шершням... Хотя совсем забыл таким составом как у горожан может выигрывать точно так же любой посетитель сайта, а Гвардиола это делитанта футбола, который побеждает на удачи и всем готовом
dark_akex
сегодня в 18:56
Без шанса для шершней.
Monolo
сегодня в 18:56
Уотфорд как всегда нулячий против ТОП команд.
Так Себе Аналитик
сегодня в 18:56
Мне кажется, МС с МЮ будут бороться в этом сезоне за титул) Очень сильные составы.
dzvinka
сегодня в 18:55
мощьная заявка на лидерство.
sihafazatron
сегодня в 18:55
последние 3 игры разница голов 15:0. походу мс набирает ход.
Медив
сегодня в 18:55
    Foxes
    сегодня в 18:53
    Внушительно, весьма внушительно.
    DVOK68
    сегодня в 18:52
    Более чем сильно
    sihafazatron
    сегодня в 18:52
    суперсвязка агуэро-жезус уже в первом тайме порешала) с разгромной победой мс!
    DXTK
    сегодня в 18:52
    короче сити щас всех будет выносить не меньше трех банок за игру.......Пеп давай бери титул. 11-0 за два матча.
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