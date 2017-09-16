«Ман Сити» отправил 6 безответных мячей в ворота «Уотфорда», Агуэро сделал хет-трик

В поединке 5-го тура АПЛ «Ман Сити» смял «Уотфорд».
Уотфорд, стадион «Викарэйдж Роад»
«Уотфорд» – «Манчестер Сити» – 0:6 (0:3)
Голы: Агуэро 28, Агуэро 31, Жезус 37, Отаменди 63, Агуэро 81, Стерлинг 89 (пен).
«Уотфорд»: Гомес, Кабаселе, Холебас, Янмат, Мариаппа, Чалоба (Капу 70), Клеверли (Перейра 64), Каррильо, Дюкур, Ришарлисон, Грей (Дини 74).
Главный тренер: Марку Силва.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Отаменди, Менди, Уокер, Стоунз, Де Брюйне (Гюндоган 66), Фернандиньо, Д. Силва (Сане 78), Стерлинг, Агуэро, Жезус (Б. Силва 65).
Главный тренер: Хосеп Гвардиола.
Предупреждения: Холебас 29, Дюкур 40.
Судья: Энди Тэйлор.
Напомним, что в 4-м туре «Уотфорд» одолел «Саутгемптон», а «Манчестер Сити» уничтожил «Ливерпуль».
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Об этом сообщает BBC, ссылаясь на исследование CIES Football Observatory, где подсчитали стоимость всех игроков в составе и назвали общую цифру, что вывело в лидеры Манчестер Сити
Об этом сообщает BBC, ссылаясь на исследование CIES Football Observatory, где подсчитали стоимость всех игроков в составе и назвали общую цифру, что вывело в лидеры Манчестер Сити