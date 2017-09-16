Гол Горецки помог «Шальке» обыграть «Вердер»

В поединке 4-го тура Бундеслиги «Шальке» на выезде переиграл «Вердер».
Бремен, стадион «Везерстадион»
«Вердер» – «Шальке-04» – 1:2 (1:1)
Голы: Сане 20 - Велькович 22 (авт), Горецка 83.
«Вердер»: Павленка, Бауэр, Сане, Аугустинссон, Велькович, Бартельс, Кайнц, Делэни, Эггештайн, Гебре Селасси (Хайрович 84), Крузе (Бельфодиль 19).
Главный тренер: Александер Нури.
«Шальке-04»: Ферманн, Налдо, Настасич, Очипка, Керер, Горетцка, Калиджури, Харит (Эмболо 80), Стамбули (Бенталеб 46), Коноплянка (Ди Санто 61), Бургшталлер.
Главный тренер: Доменико Тедеско.
Предупреждения: Керер 16, Стамбули 45, Гебре Селассие 68, Хайрович 90.
Судья: Беньямин Бранд.
Напомним, что в 3-м туре «Вердер» сыграл вничью с «Гертой», а «Шальке-04» обыграл «Штутгарт».
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