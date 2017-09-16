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17:00 Матч завершен Халл Сити 1:1 Сандерленд
Германия. Бундеслига 2017/2018, 4 тур
16:30 Матч завершен Бавария 4:0 Майнц
16:30 Матч завершен Вердер 1:2 Шальке-04
Испания. Примера 2017/2018, 4 тур
17:15 90’ Хетафе 1:2 Барселона
21:45 сегодня Атлетико М -:- Малага
Италия. Серия А 2017/2018, 4 тур
16:00 Матч завершен Кротоне 0:2 Интер
21:45 сегодня Рома -:- Верона
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 10 тур
16:30 Матч завершен ЦСКА 2:0 Ростов
19:00 Идет первый тайм, 2’ Анжи 0:0 Краснодар
Россия. ФНЛ 2017/2018, 14 тур
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14:00 Матч завершен Томь 1:2 Спартак-2
18:00 Закончился первый тайм Крылья Советов 1:0 Балтика
18:00 47’ Кубань 2:1 Факел
Франция. Лига 1 2017/2018, 6 тур
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«Интер» одолел «Кротоне»

сегодня, 17:57
КротонеКротоне0 : 2ИнтернационалеИнтернационалеМатч завершен

В поединке 4-го тура Серии А «Интер» обыграл «Кротоне» и продолжил победную поступь. 

Кротоне, стадион «Эцио Шида» 

«Кротоне» – «Интер» – 0:2 (0:0)
Голы: Шкриньяр 82, Перишич 90.

«Кротоне»: Кордас, Чеккерини (Тумминелло 85), Мартелла, Сампиризи, Айети (Кабрера 66), Мандрагора, Барберис, Тонев, Роден (Фараони 72), Стоян, Будимир.
Главный тренер: Давиде Никола.

«Интер»: Ханданович, Шкриньяр, Далберт (Нагатомо 64), Д`Амброзио (Раноккия 85), Миранда, Гальярдини (Весино 56), Валеро, Мариу, Кандрева, Перишич, Икарди.
Главный тренер: Лучано Спаллетти.

Предупреждения: Миранда 40, Кордас 83, Кандрева 90.

Судья: Лука Банти.

Напомним, что 3-м туре «Кротоне» уступил «Кальяри», а «Интер» обыграл СПАЛ.

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Все комментарии
Yuzov
сегодня в 18:49
    Yuzov
    сегодня в 18:48
    Главное три очка!
    DVOK68
    сегодня в 18:44
    Вот так интеристы...Сильно!
    mendez999
    сегодня в 18:42
    Интер всех с победой!!! Хейтеры идите сами знаете куда
    nikolah
    сегодня в 18:40
    Кротоне выглядел лучше,с тяжелой победой Нерадзурри
    s1lva
    сегодня в 18:36
      olegmih1987
      сегодня в 18:35
      Всех Интеристов с победой в тяжелой игре. Игра Интера в этом сезоне радует. Forza Inter!
      juvenale
      сегодня в 18:30
        Жека10 ответил Гонец от Князя 2
        сегодня в 18:30
        Гонец от Князя 2:
        Забудешь ты про этот аккаунт до следующего сентября. Аха-ха)
          3веробой
          сегодня в 18:27
            Zak11 ответил Валерошка
            сегодня в 18:20
            Валерошка:
            Вы давно хотели спросить почему интер всегда побеждает с пенальти и рикошетов на последних минутах? Я вам расскажу, дорогие друзья. На примере игры с Кротоне. Кротоне играл намного лучше. И проиграл. Потому что дело было в интере. Но. Скоро все изменится. Почему? Потому что великий Милан вернулся. А интер будет восьмым.
            Все видели как Милан вернулся. Хотя твой текст скорее саркастичен, возможно и всерьез не стоит воспринимать.
            Гонец от Князя 2 ответил Жека10
            сегодня в 18:19
            Жека10:
            а что может измениться?Интер обыграет Юве?Ага хаха
            Забудешь ты про этот аккаунт до следующего сентября. Аха-ха)
            Марк Аврелий ответил Валерошка
            сегодня в 18:18
            Валерошка:
            Вы давно хотели спросить почему интер всегда побеждает с пенальти и рикошетов на последних минутах? Я вам расскажу, дорогие друзья. На примере игры с Кротоне. Кротоне играл намного лучше. И проиграл. Потому что дело было в интере. Но. Скоро все изменится. Почему? Потому что великий Милан вернулся. А интер будет восьмым.

            великий Милан "вернулся"
            Жека10 ответил Гонец от Князя 2
            сегодня в 18:15
            Гонец от Князя 2:
            Веселись, Евгений. Радоваться осталось не долго, аха-ха)
            а что может измениться?Интер обыграет Юве?Ага хаха
            Гонец от Князя 2
            сегодня в 18:12
              ЛЕГЕНДА ДОЛЛАРУММА
              сегодня в 18:11
                Гонец от Князя 2 ответил Жека10
                сегодня в 18:10
                Жека10:
                назло Великому Князю интер победил.!УРА
                Веселись, Евгений. Радоваться осталось не долго, аха-ха)
                Жека10 ответил FC Inter Italia
                сегодня в 18:09
                FC Inter Italia:
                Да какой он великий, очередной глорик реала.
                  ermak6848
                  сегодня в 18:08
                  Ну с ПОБЕДОЙ Интер!
                  FC Inter Italia
                  сегодня в 18:08
                    FC Inter Italia ответил Жека10
                    сегодня в 18:06
                    Жека10:
                    назло Великому Князю интер победил.!УРА
                      Жека10
                      сегодня в 18:03
                      назло Великому Князю интер победил.!УРА
                      БАБАнк
                      сегодня в 18:03
                      ГОЛ ИНТЕРА ЗАБИТ С НАРУШЕНИЕМ ПРАВИЛ! КАК ВСЕГДА!
                      Zen-Aku
                      сегодня в 18:02
                        Валерошка
                        сегодня в 18:02
                        Вы давно хотели спросить почему интер всегда побеждает с пенальти и рикошетов на последних минутах? Я вам расскажу, дорогие друзья. На примере игры с Кротоне. Кротоне играл намного лучше. И проиграл. Потому что дело было в интере. Но. Скоро все изменится. Почему? Потому что великий Милан вернулся. А интер будет восьмым.
                        Гонец от Князя 2
                        сегодня в 18:02
                          sihafazatron
                          сегодня в 18:01
                          с победой интеристов! продолжать в том же духе
                          Гонец от Князя 2 ответил Глор ПСЖ
                          сегодня в 18:00
                          Глор ПСЖ:
                          Да что он себе вообще позволяет? Так и снег выпадет.
                            Zen-Aku
                            сегодня в 18:00
                            Сложный получился матч но главное победили.! Шкриньяр и Перишич сделали игру!

                            Всех братьев Интеристов с 4 победой подряд! FORZA INTER!!!
                            BESTjuventus10
                            сегодня в 17:59
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