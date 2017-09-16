«Интер» одолел «Кротоне»

В поединке 4-го тура Серии А «Интер» обыграл «Кротоне» и продолжил победную поступь.
Кротоне, стадион «Эцио Шида»
«Кротоне» – «Интер» – 0:2 (0:0)
Голы: Шкриньяр 82, Перишич 90.
«Кротоне»: Кордас, Чеккерини (Тумминелло 85), Мартелла, Сампиризи, Айети (Кабрера 66), Мандрагора, Барберис, Тонев, Роден (Фараони 72), Стоян, Будимир.
Главный тренер: Давиде Никола.
«Интер»: Ханданович, Шкриньяр, Далберт (Нагатомо 64), Д`Амброзио (Раноккия 85), Миранда, Гальярдини (Весино 56), Валеро, Мариу, Кандрева, Перишич, Икарди.
Главный тренер: Лучано Спаллетти.
Предупреждения: Миранда 40, Кордас 83, Кандрева 90.
Судья: Лука Банти.
Напомним, что 3-м туре «Кротоне» уступил «Кальяри», а «Интер» обыграл СПАЛ.
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