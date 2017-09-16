Ходжсон продолжил дело де Бура, «Кристал Пэлас» установил два антирекорда

«Кристал Пэлас» уступил в первом матче под руководством нового главного тренера Роя Ходжсона, попутно установив два антирекорда.

Поражение от «Саутгемптона» (0:1) стало пятым подряд проигрышем для «стекольщиков» на старте сезона без забитых голов.

Таким образом, «орлы» стали первой командой в истории высшего английского дивизиона, кому не удалось забить и набрать очков в первых пяти поединках сезона.

Также «Пэлас» отобрал у «Ньюкасла» антирекорд по продолжительности серии без забитых голов на старте сезона, перекрыв показатель «сорок» в сезоне-2005/06, который составлял 438 минут.

Ранее Ходжсон выразил уверенность в том, что ему удастся уберечь «Кристал Пэлас» от вылета в Чемпионшип.

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