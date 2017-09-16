Ходжсон продолжил дело де Бура, «Кристал Пэлас» установил два антирекорда

«Кристал Пэлас» уступил в первом матче под руководством нового главного тренера Роя Ходжсона, попутно установив два антирекорда.
Поражение от «Саутгемптона» (0:1) стало пятым подряд проигрышем для «стекольщиков» на старте сезона без забитых голов.
Таким образом, «орлы» стали первой командой в истории высшего английского дивизиона, кому не удалось забить и набрать очков в первых пяти поединках сезона.
Также «Пэлас» отобрал у «Ньюкасла» антирекорд по продолжительности серии без забитых голов на старте сезона, перекрыв показатель «сорок» в сезоне-2005/06, который составлял 438 минут.
Ранее Ходжсон выразил уверенность в том, что ему удастся уберечь «Кристал Пэлас» от вылета в Чемпионшип.
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Шта Де бур был виноват? орлы снова не забили. Ну как сказал 70 летний философ " Мля зачем в сентябре брать очки надо, когда мы их в мае возьмем" - Пэлас снова проиграл 0-1. 5 поражение на старте идут к вечному рекорду, Ходжсон жги.
Шта Де бур был виноват? орлы снова не забили. Ну как сказал 70 летний философ " Мля зачем в сентябре брать очки надо, когда мы их в мае возьмем" - Пэлас снова проиграл 0-1. 5 поражение на старте идут к вечному рекорду, Ходжсон жги.