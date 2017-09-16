Стали известны стартовые составы на матч 10-го тура РФПЛ между «Анжи» и «Краснодаром». Напомним, что команды рассудит бригада арбитров под руководством Евгения Турбина.
«Анжи»: Будаков, Полуяхтов, Армаш, Тетрашвили, Самарджич, Афонин, Хубулов, Данченко, Прудников, Маркелов, Базелюк.
«Краснодар»: Крицюк, Шишкин, Мартынович, Гранквист, Газинский, Петров, Подберезкин, Каборе, Перейра, Классон, Смолов.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
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