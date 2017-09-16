«Кубань» и «Факел» сыграли вничью

В поединке 14-го тура ФНЛ «Кубань» и «Факел» сильнейшего не выявили.
Краснодар, стадион «Кубань»
«Кубань» – «Факел» – 2:2 (2:1)
Голы: Алейник 21, Гогниев 35 - Сердюк 44, Мичуренков 50
«Кубань»: Москаленко, Гапон, Клещенко, Марков, Байрыев, Гай, Маляров (Завезен 55), Коновалов, Алейник (Тюфяков 86), Гогниев, Обухов (Нурисов 77).
Главный тренер: Евгений Калешин.
«Факел»: Федоров, Шумейко, Осипенко, Хайманов, Шарифи (Семенов 72), Лукьяновc (Чхапелия 60), Каюмов (Мануковский 83), Амбарцумян, Молодцов, Сердюк, Мичуренков (Верулидзе 85).
Главный тренер: Павел Гусев.
Судья: Василий Казарцев.
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Накипело у человека,чего бросаешься
Накипело у человека,чего бросаешься
Нишиша не расформируют,из болельщиков еще не всю кровь выпили. Вот как на стадион совсем перестанут ходить (чего и добиваются),тогда с чистой душой клуб утянут под землю,и стадион можно будет замутить под очередной Ашан
Нишиша не расформируют,из болельщиков еще не всю кровь выпили. Вот как на стадион совсем перестанут ходить (чего и добиваются),тогда с чистой душой клуб утянут под землю,и стадион можно будет замутить под очередной Ашан