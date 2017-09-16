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17:00 Матч завершен Халл Сити 1:1 Сандерленд
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16:30 Матч завершен Бавария 4:0 Майнц
16:30 Матч завершен Вердер 1:2 Шальке-04
Испания. Примера 2017/2018, 4 тур
17:15 86’ Хетафе 1:2 Барселона
21:45 сегодня Атлетико М -:- Малага
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16:00 Матч завершен Кротоне 0:2 Интер
21:45 сегодня Рома -:- Верона
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 10 тур
16:30 Матч завершен ЦСКА 2:0 Ростов
19:00 Идет первый тайм Анжи 0:0 Краснодар
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ЦСКА одержал победу над «Ростовом»

сегодня, 18:20
ЦСКАЦСКА2 : 0РостовРостовМатч завершен

В поединке 10-го тура РФПЛ ЦСКА в родных стенах переиграл «Ростов».

Москва, стадион «ВЭБ-Арена» 

ЦСКА – «Ростов» – 2:0 (1:0)
Голы: В. Березуцкий 29, Витиньо 67.

ЦСКА: Акинфеев, Васин, В. Игнашевич, Щенников, А. Березуцкий, Дзагоев (Натхо 71), Головин, Вернблум, Фернандес, Витиньо (Чалов 69), Жамалетдинов (Кучаев 85).
Главный тренер: Виктор Ганчаренко.

«Ростов»: Абаев, Ингасон, Вилюш, Бобен, Устинов, Могилевец (Гацкан 46), Калачев, Ионов (Думбия 62), Юсупов, Паршивлюк, Дядюн (Бухаров 51).
Главный тренер: Леонид Кучук.

Предупреждения: Юсупов 39, Головин 56, Гацкан 57.

Судья: Владимир Москалев.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов матча в составе каждой из команд.

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Все комментарии
форева ответил Leha-ha50
сегодня в 19:02
Leha-ha50:
Камера под углом со стороны поля, если ее протащить до ленточки, то будет еще более явно видно , что гола не было.
Думаю-да. Да и бог с ним.)) За гол от Ахмата уже никто очки не вернёт.)
Dominators ответил sir-5
сегодня в 19:01
sir-5:
Соболезнование,но ЦСКА был организованней и мастеровитей.А "Ростов"не смог выдать максимум,как обычно.Ладно,что не разгром.Останавливайте паровоз,в помощь себе и нам.
Не поспоришь . Ротация в Ростове какая - то стремная . На хрен выпустил Максимку , если Зуев лучше . Почему в основе дырка Абаев . Гацкан должен был играть сначала игры . Дядюн мертвый ,а на лавке гниет Шамуродов .
форева ответил Чист
сегодня в 19:00
Чист:
вот так бы и в Лиге играть - но чего то мандражат не понятно или это еще от Слуцского сохраняется или уже игроки так напуганы - а играть то ведь могут
Да это всё от Лёни осталось((( 6 лет отбивал желание играть в атакующий футбол.(( Правда Гончаренко не спешит что-то менять, он же тоже под Лёней поработал, цепанул инфекцию.)) Хотя может сразу ломать не хочет и будет постепенно, дай бог если так!)
Leha-ha50 ответил форева
сегодня в 18:58
форева:
Ну, по тому стопкадру который показали по МАТЧу - гола не было. Зазор между мячом и ленточкой есть, но край мяча над линией, хоть и миллиметры.) Хотя может просто стопкадр не тот, так как мяч ещё катится в ворота, а вратарь его ещё не зафиксировал.))
Камера под углом со стороны поля, если ее протащить до ленточки, то будет еще более явно видно , что гола не было.
Адвокат 76
сегодня в 18:57
ЦСКА с победой!
Sergor
сегодня в 18:56
Вот Вам и и без Мевли, защита никакая.
Чист
сегодня в 18:56
вот так бы и в Лиге играть - но чего то мандражат не понятно или это еще от Слуцского сохраняется или уже игроки так напуганы - а играть то ведь могут
CSKA Rek ответил RussianHorse
сегодня в 18:55
RussianHorse:
На классе трактористов сделали, сейчас приеду домой - пересмотрю был ли гол у Фернандеса. Всех с победой.
БЫЛ
sir-5 ответил Dominators
сегодня в 18:54
Dominators:
Тут ты прав на 100 проц . Верните клубу Имя и эмблему .
Соболезнование,но ЦСКА был организованней и мастеровитей.А "Ростов"не смог выдать максимум,как обычно.Ладно,что не разгром.Останавливайте паровоз,в помощь себе и нам.
cska plus
сегодня в 18:53
Всех армейцев с победой, ростовчанам терпения и победы будут, очень симпатичная команда, Тимофей красавчик, кстати, ростовчан с днём города!
sir-5
сегодня в 18:52
    НИКИТА ТАРАСОВ
    сегодня в 18:52
    всех с победой !!!!!!! ещё бы завтра нас свиньи порадовали !!!!!
    Dominators ответил sir-5
    сегодня в 18:51
    sir-5:
    Он ошибся-"комбайнеры".Как сами требуют больше половины болельщиков клуба :Верните название старое-"Ростсельмаш".А это был завод-крупнейший производитель комбайнов в СССР...
    Тут ты прав на 100 проц . Верните клубу Имя и эмблему .
    sir-5 ответил 3веробой
    сегодня в 18:50
    3веробой:
    Душа ни к чему не лежит. А как наш футбол посмотришь, так вообще в депрессию впадаешь.
    Тогда почеши мякитку о косяк,по себе знаю-помогает.Но ненадолго,только до того времени,как деньги заканчиваются.Но тут есть мама и папа,их пенсии.Опять же,можно к старушке лет пятидесяти пяти пристроится.Это популярно.
    Kerri
    сегодня в 18:50
    ЦСКА с победой!
    sir-5 ответил PiterGrad
    сегодня в 18:48
    PiterGrad:
    матч на троичку...как буд то Ростов отдал дань ЦСКА...
      3веробой ответил sir-5
      сегодня в 18:48
      sir-5:
      А ,так ты не просто болтун,а ещё и бездельник! Имеешь право,в конституции России принуждение к труду запрещено.А зря,глядя на страну и особенно футболистов.
      Душа ни к чему не лежит. А как наш футбол посмотришь, так вообще в депрессию впадаешь.
      Footbolista ответил Mond.
      сегодня в 18:48
      Mond.:
      Наш молодняк просто на классе раскатал старичков сельмаша)))
      "Молодой" Березуцкий забил...и "наш" Витиньо
      sir-5 ответил 3веробой
      сегодня в 18:46
      3веробой:
      Может, ведь скукотища жуткая. И заниматься ничем не охота. Есть ещё чёрные, пусть они и работают, а нам белым это ни к чему.
        3веробой ответил RussianHorse
        сегодня в 18:46
        RussianHorse:
        Так вы сами себя комбайнерами кличете, комбайнер,тракторист 🚜, какая разница?)
          Санчо Панса
          сегодня в 18:45
          Браво ЦСКА! Просто браво. Снимаю шляпу перед парнями, которые после непростого выездного поединка против Бенфики, смогли добиться очередной победы) Тем более у Ростова, который умеет играть с лидерами отечественного футбола. Армейцы в гонке за золото РПЛ! С заслуженной победой, армейцы 😎
          PiterGrad
          сегодня в 18:45
          матч на троичку...как буд то Ростов отдал дань ЦСКА...
          sir-5 ответил Трезвый повар
          сегодня в 18:45
          Трезвый повар:
          Артёмка,почему ты Ростов так пренебрежительно трактористами называешь?
          Он ошибся-"комбайнеры".Как сами требуют больше половины болельщиков клуба :Верните название старое-"Ростсельмаш".А это был завод-крупнейший производитель комбайнов в СССР...
          3веробой ответил sir-5
          сегодня в 18:45
          sir-5:
          Беспросветная,унылая у тебя жизнь,если ты такое святое чувство,как ненависть,растрачиваешь на команды.Может тебе делом заняться???
          Может, ведь скукотища жуткая. И заниматься ничем не охота. Есть ещё чёрные, пусть они и работают, а нам белым это ни к чему.
          kastites
          сегодня в 18:45
            Ваня лучший
            сегодня в 18:44
            Меня радует не столько победа ЦСКА, сколько наличие молодежи в составе. 19-20 летние мальчишки играют в очень приятный футбол. Вряд ли столько положительных эмоций могут доставить заезжие гастролеры из Аргентины. ЦСКА выбрал очень правильный путь развития. Дело за Краснодаром.
            RussianHorse ответил Трезвый повар
            сегодня в 18:44
            Трезвый повар:
            Артёмка,почему ты Ростов так пренебрежительно трактористами называешь?
            Так вы сами себя комбайнерами кличете, комбайнер,тракторист 🚜, какая разница?)
            sir-5 ответил 3веробой
            сегодня в 18:43
            3веробой:
            В РПЛ болею только за Ростов, Краснодар и Локомотив. Ненавижу спартак, цска и зенит. В ЕК болею за всех, но не упускаю и возможности поржать, в случае осечек.)
              форева
              сегодня в 18:43
              Ну, по тому стопкадру который показали по МАТЧу - гола не было. Зазор между мячом и ленточкой есть, но край мяча над линией, хоть и миллиметры.) Хотя может просто стопкадр не тот, так как мяч ещё катится в ворота, а вратарь его ещё не зафиксировал.))
              Трезвый повар ответил RussianHorse
              сегодня в 18:43
              RussianHorse:
              На классе трактористов сделали, сейчас приеду домой - пересмотрю был ли гол у Фернандеса. Всех с победой.
              Артёмка,почему ты Ростов так пренебрежительно трактористами называешь?
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