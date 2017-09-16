ЦСКА одержал победу над «Ростовом»

В поединке 10-го тура РФПЛ ЦСКА в родных стенах переиграл «Ростов».
Москва, стадион «ВЭБ-Арена»
ЦСКА – «Ростов» – 2:0 (1:0)
Голы: В. Березуцкий 29, Витиньо 67.
ЦСКА: Акинфеев, Васин, В. Игнашевич, Щенников, А. Березуцкий, Дзагоев (Натхо 71), Головин, Вернблум, Фернандес, Витиньо (Чалов 69), Жамалетдинов (Кучаев 85).
Главный тренер: Виктор Ганчаренко.
«Ростов»: Абаев, Ингасон, Вилюш, Бобен, Устинов, Могилевец (Гацкан 46), Калачев, Ионов (Думбия 62), Юсупов, Паршивлюк, Дядюн (Бухаров 51).
Главный тренер: Леонид Кучук.
Предупреждения: Юсупов 39, Головин 56, Гацкан 57.
Судья: Владимир Москалев.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов матча в составе каждой из команд.
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