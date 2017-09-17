«Челси» - «Арсенал»: Азар и Санчес остались в запасе

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Австрия. Бундеслига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Премьер-Лига
  • Аргентина. Примера
  • Армения. Премьер-лига
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия A
  • Казахстан. Премьер-лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Китай. Суперлига
  • Мексика. Лига МХ
  • Молдова. Национальный дивизион
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. 2-й дивизион. Восток
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Россия. Премьер-Лига
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Россия. Премьер-Лига Крыма
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Словения. Первая Лига
  • США. МЛС
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швеция. Аллсвенскан
  • Япония. J-Лига 1
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 5 тур
15:30 сегодня Челси -:- Арсенал
18:00 сегодня Ман Юнайтед -:- Эвертон
Германия. Бундеслига 2017/2018, 4 тур
16:30 сегодня Байер -:- Фрайбург
19:00 сегодня Боруссия Д -:- Кельн
Испания. Примера 2017/2018, 4 тур
21:45 сегодня Реал Сосьедад -:- Реал
Италия. Серия А 2017/2018, 4 тур
13:30 Матч завершен Сассуоло 1:3 Ювентус
16:00 сегодня Милан -:- Удинезе
16:00 сегодня Наполи -:- Беневенто
21:45 сегодня Дженоа -:- Лацио
Голландия. Эредивизие 2017/2018, 5 тур
17:45 сегодня ПСВ -:- Фейеноорд
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 10 тур
11:00 Матч завершен СКА-Хабаровск 2:2 Ахмат
13:00 Матч завершен Тосно 2:2 Спартак М
16:30 сегодня Рубин -:- Урал
Франция. Лига 1 2017/2018, 6 тур
16:00 сегодня Амьен -:- Марсель
22:00 сегодня ПСЖ -:- Лион
  • Главные новости
  • Все новости
15:23
Хет-трик Дибалы принёс «Ювентусу» победу над «Сассуоло»2
14:51
«Тосно» в меньшинстве отыграл два мяча у «Спартака»398
14:08
Дибала — первый игрок в истории «Ювентуса», забивший в каждом из первых 4-х матчей Серии А14
12:57
Матч «СКА-Хабаровска» и «Ахмата» закончился боевой ничьей39
11:00
ПСЖ в январе продаст ряд футболистов, чтобы соответствовать условиям ФФП35
15:05
Парфенов: «Горжусь игроками „Тосно“. Мы проявили характер»13
14:34
Маротта: «Финал Лиги чемпионов — задача-максимум для „Ювентуса“»4
14:15
Ребров: «Издалека казалось, что удаление было по делу»16
13:56
Венгер: «Санчес — особенный. Мы все его любим»4
13:44
Поддубский: «Ничья по такой игре – это плюс»2
13:29
Кононов: «„Ахмат“ играет отрезками, целостной игры до конца нет»8
13:22
Озил пропустит матч с «Челси» из-за травмы7
13:08
Ван Нистелрой: «Моуриньо поможет Лукаку справиться с трудностями. Он сам через них прошел»5
12:41
«Сассуоло» - «Ювентус»: стартовые составы2
12:34
В Черногории вратаря застрелили во время тренировки
12:25
Моуриньо: «Деньги — единственная причина, по которой Лукаку перешел в МЮ»27
12:09
Бурньич: «„Интер“ сильнее „Ювентуса“»28
11:56
«Тосно» - «Спартак»: Квинси Промес остался в запасе33
11:19
Поддубский: «Приглашать футболистов на Дальний восток сложно»7
11:09
Тульский «Арсенал» выразил поддержку Кириллу Панченко8
10:42
Коутиньо: «Получить предложение от „Барселоны“ — честь для меня»51
10:22
Флоренци: «Травма? Я просто отдыхал 11 месяцев»5
10:10
«СКА-Хабаровск» и «Ахмат» объявили стартовые составы6
10:02
Гризманн: «„Ванда Метрополитано“ — лучший стадион, где мне приходилось играть»9
09:53
Моуриньо: «В Англии взять титул сложнее, чем где-либо еще»19

«Челси» - «Арсенал»: Азар и Санчес остались в запасе

сегодня, 14:56
ЧелсиЧелси-:-АрсеналАрсенал15:30 Не начался

Стали известны стартовые составы на матч 4-го тура АПЛ между «Челси» и «Арсеналом». «Канонирам» не сможет помочь травмированный полузащитник Месут Озил.

«Челси»: Куртуа, Кэйхилл, Луиз, Аспиликуэта, Фабрегас, Канте, Алонсо, Мозес, Педро, Виллиан, Мората.

«Арсенал»: Чех, Мустафи, Косьельни, Монреаль, Бельерин, Джака, Рэмзи, Колашинац, Айвоби, Уэлбек, Ляказетт.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
dark_akex ответил Рауль и Зидан
сегодня в 15:15
Рауль и Зидан:
Пацаны а матч тв не покажет ?
нет
Рауль и Зидан
сегодня в 15:15
Пацаны а матч тв не покажет ?
dark_akex
сегодня в 15:11
Если кого то из наших по глупости не удалят то должны выигрывать. Удачи Челси.
YRunner ответил Таганский
сегодня в 15:11
Таганский:
Приветствую, Юрий!! А ты, оказывается, и троллить мастак..))
Привет, Таганыч!! Иногда в охотку могу) Я ж не со злом как другие.
Таганский ответил YRunner
сегодня в 15:09
YRunner:
Немного троллинга, не более...)
Приветствую, Юрий!!
А ты, оказывается, и троллить мастак..))
YRunner ответил HAZARD 10
сегодня в 15:06
HAZARD 10:
Ой какие у тебя смешные шутки , прям петросян.
Немного троллинга, не более...)
YRunner
сегодня в 15:05
Центр у нас конечно огонь.
HAZARD 10 ответил YRunner
сегодня в 15:05
YRunner:
Всё может быть. И не забудь прибраться в клетке со львами........)
Ой какие у тебя смешные шутки , прям петросян.
YRunner ответил HAZARD 10
сегодня в 15:03
HAZARD 10:
Ага выйдет и прям зарешает у нас тоже на скамейки сидят львы.............)
Всё может быть.
И не забудь прибраться в клетке со львами........)
Таганский ответил Рауль и Зидан
сегодня в 15:02
Рауль и Зидан:
Мората будет мочить сегодня
Никаких возражений!!
HAZARD 10 ответил YRunner
сегодня в 15:02
YRunner:
Венгер типа козырь припас в виде Санчеса. Как говорится "Шеф появится в последний момент"
Ага выйдет и прям зарешает у нас тоже на скамейки сидят львы.............)
Таганский
сегодня в 15:01
Думаю, правильно Азар пока в запасе - не отлыгал парень до конца..
Но во 2-м тайме ждем-с..
dimagas1
сегодня в 15:01
Не понимаю зачем Венгеру играть в схему с 3-мя защитниками.У него игроки явно не подходят для такой игры.
YRunner
сегодня в 14:59
Венгер типа козырь припас в виде Санчеса.
Как говорится "Шеф появится в последний момент"
Рауль и Зидан
сегодня в 14:58
Мората будет мочить сегодня
HAZARD 10
сегодня в 14:57
Скамейка наша меня радует.................)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
Rambler's Top100