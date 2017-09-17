«Челси» - «Арсенал»: Азар и Санчес остались в запасе

Стали известны стартовые составы на матч 4-го тура АПЛ между «Челси» и «Арсеналом». «Канонирам» не сможет помочь травмированный полузащитник Месут Озил.
«Челси»: Куртуа, Кэйхилл, Луиз, Аспиликуэта, Фабрегас, Канте, Алонсо, Мозес, Педро, Виллиан, Мората.
«Арсенал»: Чех, Мустафи, Косьельни, Монреаль, Бельерин, Джака, Рэмзи, Колашинац, Айвоби, Уэлбек, Ляказетт.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
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А ты, оказывается, и троллить мастак..))
А ты, оказывается, и троллить мастак..))
И не забудь прибраться в клетке со львами........)
И не забудь прибраться в клетке со львами........)
Но во 2-м тайме ждем-с..
Но во 2-м тайме ждем-с..
Как говорится "Шеф появится в последний момент"
Как говорится "Шеф появится в последний момент"