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«Рома» разгромила «Верону», Джеко оформил дубль

вчера, 23:40
РомаРома3 : 0ВеронаВеронаМатч завершен

В поединке 4-го тура Серии А «Рома» крупно обыграла «Верону».

Рим, стадион «Олимпико» 

«Рома» – «Верона» – 3:0 (2:0)
Голы: Наингголан 22, Джеко 34, Джеко 61

«Рома»: Алиссон, Фасио, Манолас (Морено 79), Коларов, Флоренци, Наингголан (Шик 75), Де Росси, Юндер (Жерсон 75), Пеллегрини, Эль-Шаарави, Джеко.
Главный тренер: Эусебио Ди Франческо.

«Верона»: Николас, Касерес, Супрайен, Феррари, Эрто, Сукулини (Фоссати 75), Бюхель (Верде 58), Ромуло, Бесса, Валоти, Кин (Паццини 64).
Главный тренер: Фабио Пеккья.

Предупреждения: Супрайен 45, Валоти 53, Де Росси 73.
Удаление: Супрайен 66 (вторая желтая).

Судья: Лука Пайретто.

В другом матче дня «Интер» переиграл «Кротоне».

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Все комментарии
Zen-Aku ответил Klose_Miro
сегодня в 01:37
Klose_Miro:
Как я могу поддерживать их лайками на ваших ветках, если я на ветки Интера практически не захожу?
Последние время не заходишь! А да этого? Я тебя отлично помню! Память у меня великолепная!
Klose_Miro ответил Lazio-Kiev
сегодня в 01:36
Lazio-Kiev:
Одно другого не исключает) Академическое общения с Лелькой пойдёт только на пользу!)
Лучше бы она вышла из подполья!)
Если завтра все таки удасться посмотреть матч - обязательно забегу)
Klose_Miro ответил Reneg
сегодня в 01:35
Reneg:
твой клозе миро как всегда в своем мирке летает, и невпопад отвечает, сам себе противоречит. А насчет Атлетико уже все обсудили и все признают что с ничьей повезло.Ну Атлетико это не Витесс)))
Я не виноват что ты не способен уловить мои месседжи, и выдумываешь на хоуд противоречивые контраргумменты))
Я допустим тебя не понимаю. Что не понятного во фразе "один из сильнейших чемпионатов".
Кличко можно назвать одним из сильнейших боксеров в истории, можно таковым назвать и Тайсона верно? Но у каждого человека будет субъективная оценка, по поводу того кто из них более велик. Это тебе как аналогия
Klose_Miro ответил Zen-Aku
сегодня в 01:32
Zen-Aku:
Вот только не надо строить из себя дурочка ты прекрасно понимаешь о чем я! Болелы юве регулярно ошиваются на наших ветках и пишут всякую чушь про мой любимый клуб( И ты это прекрасно знаешь и с удовольствием их поддерживаешь лайками какой бы бред они не напечатали( Вот отсюда такой и ответ гоббам)
Как я могу поддерживать их лайками на ваших ветках, если я на ветки Интера практически не захожу?
Zen-Aku ответил Klose_Miro
сегодня в 01:30
Klose_Miro:
Мне дело не до Юве, но ты же меня назвал неадекватом из-за того что я в свое время немного потроллил твой Интер верно? А сам на каждой ветке, гадишь на Ювентус, и считаешь себя норм пацаном?) Выходит ты сам неадекватен)))
Вот только не надо строить из себя дурочка ты прекрасно понимаешь о чем я! Болелы юве регулярно ошиваются на наших ветках и пишут всякую чушь про мой любимый клуб( И ты это прекрасно знаешь и с удовольствием их поддерживаешь лайками какой бы бред они не напечатали(
Вот отсюда такой и ответ гоббам)
Lazio-Kiev ответил Klose_Miro
сегодня в 01:30
Klose_Miro:
Да у вас там все мирно дружно - своя атмосфера)) Мне больше нравиться хардкор на общих ветках))
Одно другого не исключает) Академическое общения с Лелькой пойдёт только на пользу!)
Klose_Miro ответил Lazio-Kiev
сегодня в 01:28
Lazio-Kiev:
Чего на оффтопе редкий гость?)
Да у вас там все мирно дружно - своя атмосфера))
Мне больше нравиться хардкор на общих ветках))
juvenale ответил Zen-Aku
сегодня в 01:26
Zen-Aku:
У меня встречный вопрос?
ты сначала на мой ответь)
Lazio-Kiev ответил Klose_Miro
сегодня в 01:25
Klose_Miro:
Мне дело не до Юве, но ты же меня назвал неадекватом из-за того что я в свое время немного потроллил твой Интер верно? А сам на каждой ветке, гадишь на Ювентус, и считаешь себя норм пацаном?) Выходит ты сам неадекватен)))
Чего на оффтопе редкий гость?)
Reneg ответил Lazio-Kiev
сегодня в 01:24
Lazio-Kiev:
Ой , повеселили)) Один Клозе Миро загнал всю стаю за мутные воды Тибра 😂😂😂 Понимаю, ник обязывает)) Как же вы расправили холки, после наладандышащейВероны, которую лютики Пиоли разобрали на выезде 0:5! Лучше б дали оценки позорному матчу с индейцами, где любимый евросчет Ромы 1:7 просто витал в воздухе (Ave Алисон и Ave фарт, которого надолго не хватит)! Одна светлая новость- возвращение Флоренци, бриллиант, который реально губит карьеру во Втором римском , где непонятная методика тренировок годами держит его в лазарете! Как же его не хватало сборной в игре с Испанией. И, да, жду-не-дождусь феерического провала в Карабахе. Но не потому, что мне этого хочется , а для того, чтобы у вас, романиЗды, банально попустило. Чтобы вы поняли, что отпускать игроков, типа Салаха и Щесны и Тренера Спалетти- футбольное суицид, при тех финансовых возможностях, что вас есть!
твой клозе миро как всегда в своем мирке летает, и невпопад отвечает, сам себе противоречит. А насчет Атлетико уже все обсудили и все признают что с ничьей повезло.Ну Атлетико это не Витесс)))
Lazio-Kiev ответил Zen-Aku
сегодня в 01:22
Zen-Aku:
Ты на меня жалобу кинул? Меня и за тебя в бан отправили!
Это Reneg! Я видел! 👀)
Jeck Denielse
сегодня в 01:21
Интер будет чемпионить......
Команда не отвлекается на еврокубки....правильный тренер....отличные игроки...
Пришло время прервать шестилетнее господство Юве....
Klose_Miro ответил Zen-Aku
сегодня в 01:18
Zen-Aku:
Да какое тебе вообще дело до юве? Ты болела Лацио или кто? У нас с гоббами свои терки! И опять же насчет гоббов как я тебе уже написал чуть ниже какой будет привет таким будет и ответ.!
Мне дело не до Юве, но ты же меня назвал неадекватом из-за того что я в свое время немного потроллил твой Интер верно?
А сам на каждой ветке, гадишь на Ювентус, и считаешь себя норм пацаном?)
Выходит ты сам неадекватен)))
Lazio-Kiev
сегодня в 01:18
Ой , повеселили)) Один Клозе Миро загнал всю стаю за мутные воды Тибра 😂😂😂 Понимаю, ник обязывает)) Как же вы расправили холки, после наладандышащейВероны, которую лютики Пиоли разобрали на выезде 0:5! Лучше б дали оценки позорному матчу с индейцами, где любимый евросчет Ромы 1:7 просто витал в воздухе (Ave Алисон и Ave фарт, которого надолго не хватит)! Одна светлая новость- возвращение Флоренци, бриллиант, который реально губит карьеру во Втором римском , где непонятная методика тренировок годами держит его в лазарете! Как же его не хватало сборной в игре с Испанией.
И, да, жду-не-дождусь феерического провала в Карабахе. Но не потому, что мне этого хочется , а для того, чтобы у вас, романиЗды, банально попустило. Чтобы вы поняли, что отпускать игроков, типа Салаха и Щесны и Тренера Спалетти- футбольное суицид, при тех финансовых возможностях, что вас есть!
Reneg ответил Klose_Miro
сегодня в 01:16
Klose_Miro:
"Один из", потому что сильных первенств несколько. Или Серия А это не сильный турнир?
сильный, но не сильнейший. Сильнейший - испания или англия. как не крути. Но мне они тоже неинтересны.
Zen-Aku ответил Klose_Miro
сегодня в 01:16
Klose_Miro:
Ты на каждой ветке оскорбляешь Ювентус. Из-за шутки про Интер, оскорбил меня. Я Интер твой - уже полгода не трогаю. У меня есть раздражитель в лице Ромы и Милана. Интер не вызывает вообще никаких чувств)
Да какое тебе вообще дело до юве? Ты болела Лацио или кто? У нас с гоббами свои терки! И опять же насчет гоббов как я тебе уже написал чуть ниже какой будет привет таким будет и ответ.!
Klose_Miro ответил Zen-Aku
сегодня в 01:14
Zen-Aku:
Ты проигнорировал мой вопрос? Так ты видел чтоб я хоть раз слово плохое написал про Лацио или нет?
Нет, не видел. Но это твое личное отношение к какой либо команде. Лацио у Интера игроков вроде не таскает, в отличии от вашего клуба.
Klose_Miro ответил Reneg
сегодня в 01:13
Reneg:
ну а к чему тогда "сильнейший"..
"Один из", потому что сильных первенств несколько. Или Серия А это не сильный турнир?
Zen-Aku ответил Klose_Miro
сегодня в 01:11
Klose_Miro:
Видишь КаЗенак, как не хорошо оскорблять людей, а точнее целые поселения. Посиди в бане, подумай о своем поведении, исправляйся, а то совсем безкультурный
Ты проигнорировал мой вопрос? Так ты видел чтоб я хоть раз слово плохое написал про Лацио или нет?
Reneg ответил Klose_Miro
сегодня в 01:10
Klose_Miro:
Нет критериев по оценке, того или иного турнира. Испания, Англия и Италия, по своему интересны. Я допустим Английский футбол не перевариваю, и чемпионат Англии вообще не смотрю. Но многим нравится.
ну а к чему тогда "сильнейший"..
Klose_Miro ответил Zen-Aku
сегодня в 01:09
Zen-Aku:
Уж кто бы говорил про неадекватность))) Ответь мне на один вопрос? Ты хоть раз видел чтоб я слово плохое про Лацио написал а? А я зато видел как ты мой любимый клуб оскорбляешь(( Причем и не раз!( Так что не надо мне тут про адекватность!
Ты на каждой ветке оскорбляешь Ювентус. Из-за шутки про Интер, оскорбил меня.
Я Интер твой - уже полгода не трогаю. У меня есть раздражитель в лице Ромы и Милана. Интер не вызывает вообще никаких чувств)
Zen-Aku ответил Klose_Miro
сегодня в 01:09
Klose_Miro:
Видишь КаЗенак, как не хорошо оскорблять людей, а точнее целые поселения. Посиди в бане, подумай о своем поведении, исправляйся, а то совсем безкультурный
Какой привет такой и ответ!
Klose_Miro ответил Zen-Aku
сегодня в 01:07
Zen-Aku:
Ты на меня жалобу кинул? Меня и за тебя в бан отправили!
    Zen-Aku ответил Klose_Miro
    сегодня в 01:06
    Klose_Miro:
    В моих глазах, ты один из самых главных неадекватов на итальянских ветках, на ряду с Миланскими ботами.
    Уж кто бы говорил про неадекватность))) Ответь мне на один вопрос? Ты хоть раз видел чтоб я слово плохое про Лацио написал а? А я зато видел как ты мой любимый клуб оскорбляешь(( Причем и не раз!( Так что не надо мне тут про адекватность!
    Klose_Miro ответил Reneg
    сегодня в 01:05
    Reneg:
    ну ты снова сам себе противоречишь. ты уж определись сериал для тебя это сильнейший чемпионат или просто тебе по вкусу?
    Нет критериев по оценке, того или иного турнира. Испания, Англия и Италия, по своему интересны. Я допустим Английский футбол не перевариваю, и чемпионат Англии вообще не смотрю. Но многим нравится.
    Reneg ответил Klose_Miro
    сегодня в 01:01
    Klose_Miro:
    По моим словам, это выглядит так. Против Вероны я Лев Толстой, а против Атлетико х.. простой.
    чем довольствуемся, тому и рады.
    Klose_Miro ответил Reneg
    сегодня в 01:00
    Reneg:
    по твоим словам выходит примерно так, ситуация, Рома-Верона счет 0-0. Джеко выходит 1 на 1 с вратарем, и такой-блин, это же Верона, разворачивается и выбивает мяч в аут.
      Reneg ответил Klose_Miro
      сегодня в 01:00
      Klose_Miro:
      Одного из сильнейших, это чемпионат в котором играют лучшие игроки. А где их больше и кому какой чемпионат по вкусу, это уже другой вопрос
      ну ты снова сам себе противоречишь. ты уж определись сериал для тебя это сильнейший чемпионат или просто тебе по вкусу?
      Klose_Miro ответил Zen-Aku
      сегодня в 00:59
      Zen-Aku:
      Ты на меня жалобу кинул? Меня и за тебя в бан отправили!
      Я жалобы на людей не кидаю. Но будь я админом, тебя и все твои фейки забанил бы навсегда, вообще по айпи бы блокнул))
      Reneg ответил Klose_Miro
      сегодня в 00:59
      Klose_Miro:
      Работоспособность это хорошо, но с чего начался сыр бор то? Я написал лишь то, что Джеко как обычно, в проходном матче пополнил свой голевой багаж, где и без его голов РОма бы спокойно выиграла у откровенно слабенького соперника, понимаешь? Вот начнет он забивать решающие для РОмы мячи, вопросов не будет.
      по твоим словам выходит примерно так, ситуация, Рома-Верона счет 0-0. Джеко выходит 1 на 1 с вратарем, и такой-блин, это же Верона, разворачивается и выбивает мяч в аут.
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