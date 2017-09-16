«Рома» разгромила «Верону», Джеко оформил дубль

В поединке 4-го тура Серии А «Рома» крупно обыграла «Верону».
Рим, стадион «Олимпико»
«Рома» – «Верона» – 3:0 (2:0)
Голы: Наингголан 22, Джеко 34, Джеко 61
«Рома»: Алиссон, Фасио, Манолас (Морено 79), Коларов, Флоренци, Наингголан (Шик 75), Де Росси, Юндер (Жерсон 75), Пеллегрини, Эль-Шаарави, Джеко.
Главный тренер: Эусебио Ди Франческо.
«Верона»: Николас, Касерес, Супрайен, Феррари, Эрто, Сукулини (Фоссати 75), Бюхель (Верде 58), Ромуло, Бесса, Валоти, Кин (Паццини 64).
Главный тренер: Фабио Пеккья.
Предупреждения: Супрайен 45, Валоти 53, Де Росси 73.
Удаление: Супрайен 66 (вторая желтая).
Судья: Лука Пайретто.
В другом матче дня «Интер» переиграл «Кротоне».
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Если завтра все таки удасться посмотреть матч - обязательно забегу)
Если завтра все таки удасться посмотреть матч - обязательно забегу)
Я допустим тебя не понимаю. Что не понятного во фразе "один из сильнейших чемпионатов".
Кличко можно назвать одним из сильнейших боксеров в истории, можно таковым назвать и Тайсона верно? Но у каждого человека будет субъективная оценка, по поводу того кто из них более велик. Это тебе как аналогия
Я допустим тебя не понимаю. Что не понятного во фразе "один из сильнейших чемпионатов".
Кличко можно назвать одним из сильнейших боксеров в истории, можно таковым назвать и Тайсона верно? Но у каждого человека будет субъективная оценка, по поводу того кто из них более велик. Это тебе как аналогия
Вот отсюда такой и ответ гоббам)
Вот отсюда такой и ответ гоббам)
Мне больше нравиться хардкор на общих ветках))
Мне больше нравиться хардкор на общих ветках))
Команда не отвлекается на еврокубки....правильный тренер....отличные игроки...
Пришло время прервать шестилетнее господство Юве....
Команда не отвлекается на еврокубки....правильный тренер....отличные игроки...
Пришло время прервать шестилетнее господство Юве....
А сам на каждой ветке, гадишь на Ювентус, и считаешь себя норм пацаном?)
Выходит ты сам неадекватен)))
А сам на каждой ветке, гадишь на Ювентус, и считаешь себя норм пацаном?)
Выходит ты сам неадекватен)))
И, да, жду-не-дождусь феерического провала в Карабахе. Но не потому, что мне этого хочется , а для того, чтобы у вас, романиЗды, банально попустило. Чтобы вы поняли, что отпускать игроков, типа Салаха и Щесны и Тренера Спалетти- футбольное суицид, при тех финансовых возможностях, что вас есть!
И, да, жду-не-дождусь феерического провала в Карабахе. Но не потому, что мне этого хочется , а для того, чтобы у вас, романиЗды, банально попустило. Чтобы вы поняли, что отпускать игроков, типа Салаха и Щесны и Тренера Спалетти- футбольное суицид, при тех финансовых возможностях, что вас есть!
Я Интер твой - уже полгода не трогаю. У меня есть раздражитель в лице Ромы и Милана. Интер не вызывает вообще никаких чувств)
Я Интер твой - уже полгода не трогаю. У меня есть раздражитель в лице Ромы и Милана. Интер не вызывает вообще никаких чувств)