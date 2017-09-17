Дибала — первый игрок в истории «Ювентуса», забивший в каждом из первых 4-х матчей Серии А

Продолжается поединок 4-го тура Серии А между «Ювентусом» и «Сассуоло». Уже на 16-й минуте встречи счет открыл Пауло Дибала. Этот гол стал не только 50-м забитым мячом форварда за «старую синьору», но и ознаменовал историческое достижение.
Аргентинец стал первым игроком в истории «Ювентуса», которому удалось забить в каждом из первых четырех матчей Серии А. Всего на счету футболиста 6 голов в нынешнем итальянском первенстве — во втором туре Пауло отметился хет-триком.
Кроме того, этот матч стал 100-м для Дибалы в черно-белой футболке.
Dybala scores his 50th @juventusfc goal 🎯#SassuoloJuve pic.twitter.com/QMbrCTM9vt— Goal UK (@GoalUK) 17 сентября 2017 г.
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Лихтштайнер Штефан (26)
Ругани Даниэле (24)
Кьеллини Джорджо (3)
Сандро Алекс (12)
Пьянич Миралем (5)
Матюиди Блез (14)
Куадрадо Хуан (7)
Дибала Пауло (10)
Манджукич Марио (17)
Игуаин Гонсало (9)
___________________________
Вот это я понимаю, почти самый что ни на есть бевой состав Ювентуса, с которым придется считаться любому сопернику...,
а не тот, что был 5 дней назад - ПОЛУРЕЗЕРВНЫЙ и ОСЛАБЛЕННЫЙ на половину, которого разгромила Барселона.
Лихтштайнер Штефан (26)
Ругани Даниэле (24)
Кьеллини Джорджо (3)
Сандро Алекс (12)
Пьянич Миралем (5)
Матюиди Блез (14)
Куадрадо Хуан (7)
Дибала Пауло (10)
Манджукич Марио (17)
Игуаин Гонсало (9)
___________________________
Вот это я понимаю, почти самый что ни на есть бевой состав Ювентуса, с которым придется считаться любому сопернику...,
а не тот, что был 5 дней назад - ПОЛУРЕЗЕРВНЫЙ и ОСЛАБЛЕННЫЙ на половину, которого разгромила Барселона.