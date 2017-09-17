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Дибала — первый игрок в истории «Ювентуса», забивший в каждом из первых 4-х матчей Серии А

сегодня, 14:08
СассуолоСассуоло1 : 3ЮвентусЮвентусМатч завершен

Продолжается поединок 4-го тура Серии А между «Ювентусом» и «Сассуоло». Уже на 16-й минуте встречи счет открыл Пауло Дибала. Этот гол стал не только 50-м забитым мячом форварда за «старую синьору», но и ознаменовал историческое достижение.

Аргентинец стал первым игроком в истории «Ювентуса», которому удалось забить в каждом из первых четырех матчей Серии А. Всего на счету футболиста 6 голов в нынешнем итальянском первенстве — во втором туре Пауло отметился хет-триком.

Кроме того, этот матч стал 100-м для Дибалы в черно-белой футболке.

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Все комментарии
juvenale
сегодня в 15:27
И это при том,что играли такие люди как Платини,Баджо,Дель Пьеро
Санчо Панса
сегодня в 15:20
Молодчик, Пауло! Не зря ему достался 10 игровой номер) Тащит Ювентуса на своих молодых плечах к очередному чемпионству.
Алсидес Гиджиев
сегодня в 15:18
Достойно
Дастан Сыдыков
сегодня в 15:17
уже хет-трик сделал
Zidane.5
сегодня в 15:15
Дибала лучший игрок Аргентины.
Горбатый навсегда
сегодня в 15:07
Мешки пускают слюни )))
ARMENIAN
сегодня в 15:02
до Кокорина ему ещё далеко
Кайзер Созе
сегодня в 14:32
А Ребров первый игрок в истории спартака, который перецеловал все штанги на стадионах РФПЛ.
нечитайло
сегодня в 14:26
отличный результат
NGY
сегодня в 14:26
Буффон Джанлуиджи (1хк)

Лихтштайнер Штефан (26)

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Кьеллини Джорджо (3)

Сандро Алекс (12)

Пьянич Миралем (5)

Матюиди Блез (14)

Куадрадо Хуан (7)

Дибала Пауло (10)

Манджукич Марио (17)

Игуаин Гонсало (9)
___________________________

Вот это я понимаю, почти самый что ни на есть бевой состав Ювентуса, с которым придется считаться любому сопернику...,

а не тот, что был 5 дней назад - ПОЛУРЕЗЕРВНЫЙ и ОСЛАБЛЕННЫЙ на половину, которого разгромила Барселона.
Forever Atletico de Madrid
сегодня в 14:24
Не зря 10ку носит!
Vector
сегодня в 14:21
Мне вот интересно, сколько всяких пунктов в статистике???
ману дель мораль
сегодня в 14:20
Хороший у аргентинцев лидер.
Juve14
сегодня в 14:19
И не останавливайся Дибала!
YRunner
сегодня в 14:16
Молодец пацан. Поздравляем. Успехов ему в дальнейшем.
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