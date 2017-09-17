Дибала — первый игрок в истории «Ювентуса», забивший в каждом из первых 4-х матчей Серии А

Продолжается поединок 4-го тура Серии А между «Ювентусом» и «Сассуоло». Уже на 16-й минуте встречи счет открыл Пауло Дибала. Этот гол стал не только 50-м забитым мячом форварда за «старую синьору», но и ознаменовал историческое достижение.

Аргентинец стал первым игроком в истории «Ювентуса», которому удалось забить в каждом из первых четырех матчей Серии А. Всего на счету футболиста 6 голов в нынешнем итальянском первенстве — во втором туре Пауло отметился хет-триком.

Кроме того, этот матч стал 100-м для Дибалы в черно-белой футболке.

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