«Селтик» в Шотландии не проигрывает уже 55 матчей кряду

Если на евроарене «Селтик» прогнозировано терпит фиаско, то на внутренней арене «кельты» продолжают свою впечатляющую беспроигрышную серию.
В очередном поединке чемпионата Шотландии локальный гранд одержал разгромную победу над «Росс Каунти». Забитыми мячами отметились Том Роджич и Мусса Дембеле, а Джеймс Форрест отличился дублем. Таким образом, «Селтик» не проигрывает уже 55 матчей кряду, установив рекордное достижение.
Последнее поражение команды внутри страны случилось 11 мая 2016 года. Тогда сильнее оказался «Сент-Джонсон».
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