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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 5 тур
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18:00 сегодня Ман Юнайтед -:- Эвертон
Германия. Бундеслига 2017/2018, 4 тур
16:30 сегодня Байер -:- Фрайбург
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13:00 сегодня Тосно -:- Спартак М
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В США побит рекорд посещаемости MLS

сегодня, 08:18
Атланта ЮнайтедАтланта Юнайтед3 : 3Орландо СитиОрландо СитиМатч завершен

«Соккер» в Америке обретает все большую популярность. Регулярный матч MLS между «Атлантой Юнайтед» и «Орландо Сити» побил рекорд посещаемости чемпионата. Поединок на арене «Merсedes-Benz Stadium» посетило 70425 болельщиков. Встреча завершилась боевой ничьей со счетом 3:3. Отметим, что клуб из штата Джорджия уже не в первый раз хвастает выдающимися показателями.

Предыдущий рекорд принадлежал «Лос-Анджелес Гэлакси», который 13 апреля 1996 года принял на стадионе «Rose Bowl» 69255 зрителей, встретившись с «Нью-Йорк Метро Старз» в рамках Major League Soccer.

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Все комментарии
cska.78
сегодня в 08:45
Хорошие цифры :)
cska plus
сегодня в 08:44
Если к вам приедет спартак, посещаемость увеличится втрое, в америке цирк любят больше чем футбол.
КЭТиК
сегодня в 08:23
Т.е. до аншлага еще не добрались.
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