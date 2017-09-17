В США побит рекорд посещаемости MLS

«Соккер» в Америке обретает все большую популярность. Регулярный матч MLS между «Атлантой Юнайтед» и «Орландо Сити» побил рекорд посещаемости чемпионата. Поединок на арене «Merсedes-Benz Stadium» посетило 70425 болельщиков. Встреча завершилась боевой ничьей со счетом 3:3. Отметим, что клуб из штата Джорджия уже не в первый раз хвастает выдающимися показателями.

Предыдущий рекорд принадлежал «Лос-Анджелес Гэлакси», который 13 апреля 1996 года принял на стадионе «Rose Bowl» 69255 зрителей, встретившись с «Нью-Йорк Метро Старз» в рамках Major League Soccer.

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