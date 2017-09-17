Хет-трик Дибалы принёс «Ювентусу» победу над «Сассуоло»

В своем 100-м матче за «бьянконери» Пауло Дибала, отметившись вторым хет-триком за 4 тура Серии А, принес «Ювентусу» победу над «Сассуоло».
Реджо Эмилия, стадион «Читта дель Триколоре»
«Сассуоло» – «Ювентус» – 1:3 (0:1)
Голы: Политано 51 - Дибала 16, Дибала 49, Дибала 63.
«Сассуоло»: Консильи, Летсхерт, Каннаваро, Аджапонг, Ачерби, Сенси, Маццителли (Данкан 58), Политано (Рагуза 64), Маньянелли (Матри 78), Лирола, Фальчинелли.
Главный тренер: Кристиан Букки.
«Ювентус»: Буффон, Ругани, Алекс Сандро, Лихтштайнер (Барцальи 72), Кьеллини, Куадрадо, Матюиди, Пьянич, Манджукич, Дибала (Бернардески 85), Игуаин (Дуглас Коста 78).
Главный тренер: Массимилиано Аллегри.
Предупреждения: Алекс Сандро 31, Аджапонг 56, Бернардески 86.
Судья: Давиде Масса.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов матча в составе каждой из команд.
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