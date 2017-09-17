Конте: «Надеемся, Азар к следующим играм будет в полном порядке»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте после матча с «Арсеналом» (0:0) рассказал о состоянии Педро, который был заменен в перерыве, а также Эдена Азара, завершающего свое восстановление.

«Педро не был готов на 100%, и поэтому я решил заменить его в перерыве. Мы проконсультируемся с врачами, но я уверен, что там нет ничего серьезного.

Азар провел заключительные 20 минут очень хорошо. В среду он сможет выйти в старте против клуба „Ноттингем Форест“ и продолжить набирать форму. Надеемся, после этой игры он будет в полном порядке».

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