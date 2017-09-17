«Лион» проиграл ПСЖ, забив два автогола

В матче 6-го тура Лиги 1 ПСЖ одолел «Лион».
Париж, стадион «Парк де Пренс».
ПСЖ - «Лион» - 2:0 (0:0)
Голы: Марсело 75 (аг), Морель 86 (аг).
ПСЖ: Ареола, Тиаго Силва, Курзава (Берчиче 73), Дани Алвес, Кимпембе, Дракслер (Ло Чельсо 72), Рабьо, Мотта, Неймар, Мбаппе, Кавани.
Главный тренер: Унаи Эмери.
«Лион»: Антони Лопеш, Марсело, Менди, Тете, Морель, Траоре, Ндомбеле (Мартинш Перейра 72), Фекир, Тузар, Депай, Диас (Корне 63).
Главный тренер: Бруно Женезио.
На 79-й минуте Кавани не реализовал пенальти (перекладина)
Предупреждения: Мотта 45, Фекир 55, Неймар 76, Менди 79, Тиаго Силва 81.
Судья: Рудди Буке.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов матча в составе каждой из команд.
В другом матче тура «Марсель» переиграл «Амьен» (2:0).
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P.S. неймар - настоящая зазвездившаяся свинья.
P.S. неймар - настоящая зазвездившаяся свинья.
Вратарь Лопеш отлично играл, но защи его подвели. Отбил пенальти и выход один в один тоже. Но удача отвернулась.
ПСЖ совсем не впечатлил, ну ваще. В следующий раз Неймар с Кавани будут драться за пробитие штрафного или пенальти )))
Столько звезд нахватали.. а игры нет. Начало сезона может еще сыграются.
Вратарь Лопеш отлично играл, но защи его подвели. Отбил пенальти и выход один в один тоже. Но удача отвернулась.
ПСЖ совсем не впечатлил, ну ваще. В следующий раз Неймар с Кавани будут драться за пробитие штрафного или пенальти )))
Столько звезд нахватали.. а игры нет. Начало сезона может еще сыграются.
Матч ПСЖ-Лион, был именно таким....!
Спасибо обоим командам за предоставленное эстетического удовольствие от просмотра данного матча!
Молодцы!
Матч ПСЖ-Лион, был именно таким....!
Спасибо обоим командам за предоставленное эстетического удовольствие от просмотра данного матча!
Молодцы!