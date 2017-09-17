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Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 10 тур
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«Лион» проиграл ПСЖ, забив два автогола

вчера, 23:52
Пари Сен-ЖерменПари Сен-Жермен2 : 0ЛионЛионМатч завершен

В матче 6-го тура Лиги 1 ПСЖ одолел «Лион».

Париж, стадион «Парк де Пренс».

ПСЖ - «Лион» - 2:0 (0:0)
Голы: Марсело 75 (аг), Морель 86 (аг).

ПСЖ: Ареола, Тиаго Силва, Курзава (Берчиче 73), Дани Алвес, Кимпембе, Дракслер (Ло Чельсо 72), Рабьо, Мотта, Неймар, Мбаппе, Кавани.
Главный тренер: Унаи Эмери.

«Лион»: Антони Лопеш, Марсело, Менди, Тете, Морель, Траоре, Ндомбеле (Мартинш Перейра 72), Фекир, Тузар, Депай, Диас (Корне 63).
Главный тренер: Бруно Женезио.

На 79-й минуте Кавани не реализовал пенальти (перекладина)

Предупреждения: Мотта 45, Фекир 55, Неймар 76, Менди 79, Тиаго Силва 81.

Судья: Рудди Буке.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов матча в составе каждой из команд.

В другом матче тура «Марсель» переиграл «Амьен» (2:0).

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Все комментарии
ЭJlvIS
сегодня в 00:31
прям как финны с нашими
Михаил Славнов
сегодня в 00:24
Неплохо порезвились.
95-shishani-95
сегодня в 00:22
Удачи всем, кто играет против ПСЖ, кроме Барсы!)
Owl Fake
сегодня в 00:20
Такому клубу, как ПСЖ, вообще нужен тренер? Если каждый играет сам по себе, для себя и на себя, то этот коллектив и командой назвать язык не поворачивается..
Александр Северный
сегодня в 00:14
Два автогола, это типа подарка что-то.
mphuZ
сегодня в 00:11
Счёт 1-1 был бы более чем справедливым..

P.S. неймар - настоящая зазвездившаяся свинья.
Schalke-04 ответил Groove000
сегодня в 00:10
Groove000:
так это был только Лион... впереди их ждет Монако, футболисты которого вряд ли перепутают чужие ворота со своими, и Сент-Этьен, который тоже резво начал чемпионат... между Кавани и Неймаром уже жесткая конкуренция, не могут они вместе играть против сильных команд... но все равно, удачи ПСЖ!
С Сент-Этьеном они уже играли вроде.
azkan
сегодня в 00:09
Жаль Лион, ведь играли очень симпатично! Надо было забивать!
Вратарь Лопеш отлично играл, но защи его подвели. Отбил пенальти и выход один в один тоже. Но удача отвернулась.

ПСЖ совсем не впечатлил, ну ваще. В следующий раз Неймар с Кавани будут драться за пробитие штрафного или пенальти )))
Столько звезд нахватали.. а игры нет. Начало сезона может еще сыграются.
Groove000
сегодня в 00:07
так это был только Лион... впереди их ждет Монако, футболисты которого вряд ли перепутают чужие ворота со своими, и Сент-Этьен, который тоже резво начал чемпионат... между Кавани и Неймаром уже жесткая конкуренция, не могут они вместе играть против сильных команд... но все равно, удачи ПСЖ!
Schalke-04 ответил benderivan
сегодня в 00:00
benderivan:
Незаслуженно Лион проиграл. Вот и показал нам ПСЖ, что будут проблемы у них с сильными соперниками. Кавани с Неймаром сильно мешают друг другу, не будет Кавани лучшим бомардиром в этой команде.
Их МС точно вперед ногами вынесет.
juchok
вчера в 23:59
слабо ПСЖ, очень слабо,если бы не перекладина от Лиона, то все бы закончилось очень печально...
NGY
вчера в 23:58
Защитники Лиона настолько быстры и не контролируют свою скорость, что дважды поразили свои ворота...)
NGY
вчера в 23:56
Вот бывают матчи без обилия голов и даже вообще без голов...., но которые просто затягивают болельщика своей интригой, своей игрой...!

Матч ПСЖ-Лион, был именно таким....!

Спасибо обоим командам за предоставленное эстетического удовольствие от просмотра данного матча!

Молодцы!
Schalke-04
вчера в 23:55
В смешной футбол играет псж каждый сам за себя.
benderivan
вчера в 23:55
Незаслуженно Лион проиграл. Вот и показал нам ПСЖ, что будут проблемы у них с сильными соперниками. Кавани с Неймаром сильно мешают друг другу, не будет Кавани лучшим бомардиром в этой команде.
Аксинья
вчера в 23:54
Если ПСЖ не может, то Лион всегда поможет...
Schalke-04
вчера в 23:54
На самом деле парижане отскочили.
шлем
вчера в 23:53
Купить можно все!!!
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