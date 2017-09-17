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Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 10 тур
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«Реал» одержал победу над «Реалом Сосьедад»

вчера, 23:40
Реал СосьедадРеал Сосьедад1 : 3РеалРеалМатч завершен

В матче 4-го тура Примеры «Реал» переиграл «Реал Сосьедад».

Сан-Себастьян, стадион «Аноэта».

«Реал Сосьедад» - «Реал» - 1:3 (1:2)
Голы: К. Родригес 29Майораль 19, К. Родригес 36 (аг), Бэйл 61.

«Реал Сосьедад»: Рульи, К. Родригес, Льоренте, Элустондо, Одриосола, Сурутуса, Прието (Хуанми 69), Каналес (Вела, 57), Ильярраменди, Янузай (Агиречче 77), Жозе Виллиан.
Главный тренер: Эусебио Сакристан.

«Реал»: Навас, Тео Эрнандес (Начо 90+3), Варан, Карвахаль, Рамос, Иско, Модрич, Асенсио (Себальос 85), Каземиро, Бэйл, Майораль (Лукас Васкес 75).
Главный тренер: Зинедин Зидан.

Предупреждения: Льоренте 36, Асенсио 38Ильярраменди 42, Янузай 45, Каземиро 64.

Судья: Игнасио Вильянуэва.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов матча в составе каждой из команд.

Накануне «Барселона» была сильнее «Хетафе» (2:1).

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Все комментарии
Ty4ka98
сегодня в 00:31
Такой матч, а все молчат. Спать, видимо, еще никто не отменял.
Павел Амурский
сегодня в 00:15
Хорошая игра.
ALBA BARCELONA 21 ответил 95-shishani-95
сегодня в 00:14
95-shishani-95:
Не его желание решает это! А желание ВСЕВЫШНЕГО!
Запомни,ты покайся в словах о Творце.
Футбол игра шоу бизнес ты сам понимаешь или нет.
А говорит за Всевышнего,что Он желает или нет,это неописуемо большой грех.
Думай,прежде писать!
Ty4ka98 ответил 95-shishani-95
сегодня в 00:14
95-shishani-95:
В 100%-й момент для РС, левый оффсайд что ли он там зафиксировал! Точно не помню щас! Давай оставим эту тему!
Ну, как хочешь. Но все равно я не понимаю, к чему ты это написал.
eleven LC ответил da da da
сегодня в 00:13
da da da:
я никогда в случае с Реалом так не писал,и не собираюсь))
именно такого ответа я и ждал!
ALBA BARCELONA 21 ответил nba05
сегодня в 00:11
nba05:
Слишком придираешься к словах) Наверху - это на 2 месте))
Второе место пожелай атлетико лучше.
da da da ответил eleven LC
сегодня в 00:11
eleven LC:
ты забыл написать,поздравляю с победой!
я никогда в случае с Реалом так не писал,и не собираюсь))
Metz57100
сегодня в 00:11
Как же приятно наблюдать за игрой реала, конечно же это лучшая команда в мире, но всегда дает играть своему слабому сопернику, играет так как будто соперник сильнее него но на конце выигрывает, вот из-за этого за игрой реала наблюдают все, Это команда еще долгое время будет наводить страх на всех других ! hala madrid !!
95-shishani-95 ответил Ty4ka98
сегодня в 00:11
Ty4ka98:
Тогда вопрос: а зачем ты тогда это написал? Там чистая победа была "Барселоны", даже больше - судья не поставил пенальти в ворота "Сосьедада" в том матче. Да, все верно, в кубке это было.
В 100%-й момент для РС, левый оффсайд что ли он там зафиксировал! Точно не помню щас!
Давай оставим эту тему!
eleven LC ответил da da da
сегодня в 00:08
da da da:
неожиданный результат честно сказать,но не удивлен,РС перегорел.
ты забыл написать,поздравляю с победой!
da da da
сегодня в 00:06
неожиданный результат честно сказать,но не удивлен,РС перегорел.
Ty4ka98 ответил 95-shishani-95
сегодня в 00:04
95-shishani-95:
Я уже забыл что именно там было, но помню, что судья помог , мы это здесь обсуждали! Поверь, не для спор я это написал, мне это не нужно! В кубке, по моему, тогда играли!
Тогда вопрос: а зачем ты тогда это написал? Там чистая победа была "Барселоны", даже больше - судья не поставил пенальти в ворота "Сосьедада" в том матче.

Да, все верно, в кубке это было.
95-shishani-95 ответил ALBA BARCELONA 21
сегодня в 00:00
ALBA BARCELONA 21:
Для чего такое написал,тогда скоро Реал обгонит Барсу и опять их поздравишь,что по твоему пожеланию оказались на самом верху.
Не его желание решает это! А желание ВСЕВЫШНЕГО!
95-shishani-95 ответил Ty4ka98
вчера в 23:59
Ty4ka98:
И как же судья помог "Барселоне" обыграть "Реал Сосьедад" на "Аноэте" в прошлом сезоне?
Я уже забыл что именно там было, но помню, что судья помог , мы это здесь обсуждали!
Поверь, не для спор я это написал, мне это не нужно!
В кубке, по моему, тогда играли!
nba05 ответил ALBA BARCELONA 21
вчера в 23:59
ALBA BARCELONA 21:
Для чего такое написал,тогда скоро Реал обгонит Барсу и опять их поздравишь,что по твоему пожеланию оказались на самом верху.
Слишком придираешься к словах)
Наверху - это на 2 месте))
95-shishani-95
вчера в 23:56
Спасибо болелам Барсы за поздравления(Ty4ka98,nba05)!
И Вас с победой, с тяжелой победой!
Roy Harper
вчера в 23:56
наконец-то победа! Иско-Асенсио связка матча. Но чувствуется, что пока не нащупана игра у команды. Постоянные пропуски мяча. И ведь не скажешь, что Реал сыгрывается - он в чемпионат вошел после разгромной победы над Барсой. Но и Сосьедад конечно достойный соперник. Ждем более уверенных побед сливочных. И стоит отметить пас Иско на Бейла, наконец показавшего свою скорость и мастерство, браво)
iglxxx
вчера в 23:56
АЙ ДА РЕАЛ, АЙ ДА МОЛОДЦА! С ПОБЕДОЙ!
Ty4ka98 ответил 95-shishani-95
вчера в 23:55
95-shishani-95:
С победой лучший клуб в истории футбола! Барса на этом стадионе где-то 10 лет не могла выиграть, пока судья не помог им в прошлом сезоне! А Реал Мадрид выиграл, не имея нескольких лидеров в составе, таких как Роналду, Марсело, Бензема и Кроос! Майорал хорошо сыграл! Асенсио, как всегда отлично! Зря судья отменил этот, хотя с одной стороны он был прав, Бэйл всё таки помешал защитнику, с другой стороны, по моему этот защитник уже не догонял Асенсио! Бэйл супер скорость показал, но много ошибался! Мяч конечно отлично подсек,в момент гола! Тео хорошо сыграл! Каземиро много разрушал, пусть с нарушением! Модрич и Иско тоже много работали! Остальные тоже норм!
И как же судья помог "Барселоне" обыграть "Реал Сосьедад" на "Аноэте" в прошлом сезоне?
ALBA BARCELONA 21 ответил nba05
вчера в 23:54
nba05:
C победой,мадридисты! Ждем вас наверху)
Для чего такое написал,тогда скоро Реал обгонит Барсу и опять их поздравишь,что по твоему пожеланию оказались на самом верху.
95-shishani-95
вчера в 23:50
С победой лучший клуб в истории футбола!
Барса на этом стадионе где-то 10 лет не могла выиграть, пока судья не помог им в прошлом сезоне!
А Реал Мадрид выиграл, не имея нескольких лидеров в составе, таких как Роналду, Марсело, Бензема и Кроос!
Майорал хорошо сыграл!
Асенсио, как всегда отлично! Зря судья отменил этот, хотя с одной стороны он был прав, Бэйл всё таки помешал защитнику, с другой стороны, по моему этот защитник уже не догонял Асенсио!
Бэйл супер скорость показал, но много ошибался! Мяч конечно отлично подсек,в момент гола!
Тео хорошо сыграл!
Каземиро много разрушал, пусть с нарушением!
Модрич и Иско тоже много работали!
Остальные тоже норм!
raulmadrid_007
вчера в 23:50
Чемпионская игра - сильнейшего клуба планеты, перед которым только остается приклонить свою холопскую голову, остальным менее титулованным клубам.
Hamman
вчера в 23:47
Бейл забил. Это не может не радовать. Надеюсь увижу его голы такого типа, уже в каждом матче...
FERIS
вчера в 23:47
Реал с выездной уверенной победой!
Гол Асенсио судьи украли,впрочем Реалу не привыкать!
Очень понравился Бэйл,надеюсь он будет прибавлять от матча к матчу,главное без травм!
bublikyo
вчера в 23:46
Да, конечно фору мы дали серьезную. Но сегодня мы показали что готовы брать очки там, где Барса обычно их теряет
nba05
вчера в 23:46
C победой,мадридисты!
Ждем вас наверху)
cevin cigan
вчера в 23:45
Как победил Реал? Классически,с быстрым выходом в атаку(второй и третьи голы). Как пропустил Реал? По Реаловски,после затяжной атаки,потеряли мяч и выход Соьедада в атаку! Вот сколько Реал не забил играя в свой привычный футьол и сколько пропустил играя в позиционную атаку? Сделаем выводы? Всех с победой и ждём Рона!
Ty4ka98
вчера в 23:45
Один "подбитый кит" сегодня встретился со вторым "подбитым китом".

Достаточно равная игра сегодня получилась, но "Реал" лучше распоряжался мячом в "третьей зоне" и сумел реализовать свои шансы, в отличии от "Реал Сосьедада".

В общем, фанатов "Реала" с нужной для клуба победой, тем более в таком не простом матче!
NGY
вчера в 23:44
Просто красавцы...!

Сыграли очень очень здорово...!

Тео Эрнандеса с настоящим боевым дебютом...!

Бейл сегодня напомнил себя прежднего...будем надеяться, что он на этом не остановится...!

С победой Мадридисты!

Удачи Реалу!
eleven LC
вчера в 23:44
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