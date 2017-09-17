«Реал» одержал победу над «Реалом Сосьедад»

В матче 4-го тура Примеры «Реал» переиграл «Реал Сосьедад».
Сан-Себастьян, стадион «Аноэта».
«Реал Сосьедад» - «Реал» - 1:3 (1:2)
Голы: К. Родригес 29 — Майораль 19, К. Родригес 36 (аг), Бэйл 61.
«Реал Сосьедад»: Рульи, К. Родригес, Льоренте, Элустондо, Одриосола, Сурутуса, Прието (Хуанми 69), Каналес (Вела, 57), Ильярраменди, Янузай (Агиречче 77), Жозе Виллиан.
Главный тренер: Эусебио Сакристан.
«Реал»: Навас, Тео Эрнандес (Начо 90+3), Варан, Карвахаль, Рамос, Иско, Модрич, Асенсио (Себальос 85), Каземиро, Бэйл, Майораль (Лукас Васкес 75).
Главный тренер: Зинедин Зидан.
Предупреждения: Льоренте 36, Асенсио 38, Ильярраменди 42, Янузай 45, Каземиро 64.
Судья: Игнасио Вильянуэва.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов матча в составе каждой из команд.
Накануне «Барселона» была сильнее «Хетафе» (2:1).
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