Дубль 16-летнего Пеллегри не спас «Дженоа» от поражения в матче с «Лацио»

В матче 4-го тура Серии А «Дженоа» уступил «Лацио», несмотря на дубль 16-летнего Пьетро Пеллегри.
Генуя, стадион «Луиджи Феррарис».
«Дженоа» - «Лацио» - 2:3 (0:1)
Голы: Пеллегри 57, 73 — Баштуш 13, Иммобиле 70, 82.
«Дженоа»: Перин, Россеттини, Зуканович, Рози, Сполли (Джентилетти 70), Таарабт, Кофи (Брлек 56), Сентурион (Пеллегри 33), Велозу, Риччи, Лаксальт.
Главный тренер: Иван Юрич.
«Лацио»: Стракоша, де Врей (Кайседо 60), Раду, Баста (Марушич 67), Баштуш, Лейва, Лулич, Луис Альберто, Мурджа (Лукаку 67), Милинкович-Савич, Иммобиле.
Главный тренер: Симоне Индзаги.
Предупреждения: Рози 39, де Врей 46, Луис Альберто 87.
Судья: Даниэле Орсато.
В другом матче дня «Милан» переиграл «Удинезе» (2:1).
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