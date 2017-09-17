Дубль 16-летнего Пеллегри не спас «Дженоа» от поражения в матче с «Лацио»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Албания. Суперлига
  • Аргентина. Примера
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия B
  • Казахстан. Премьер-лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Мексика. Лига МХ
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье
  • Россия. Премьер-Лига
  • Румыния. Лига 1
  • Турция. Супер-Лига
  • Франция. Лига 2
  • Чехия. Высшая лига
  • Швеция. Аллсвенскан
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 10 тур
19:30 сегодня Локомотив М -:- Амкар
20:00 сегодня Зенит -:- Уфа
  • Главные новости
  • Все новости
23:52
«Лион» проиграл ПСЖ, забив два автогола17
23:40
«Реал» одержал победу над «Реалом Сосьедад»33
19:50
«Манчестер Юнайтед» разгромил «Эвертон»113
18:23
«Урал» вырвал победу у «Рубина»139
17:22
«Челси» и «Арсенал» разошлись миром120
00:24
«Тоттенхэм» зимой попробует подписать Андре Гомеша0
00:16
Дани Алвес не дал Кавани пробить штрафной, отдав мяч Неймару10
00:05
Хацкевич: «Если у меня есть претензии к арбитрам, я буду высказывать их в жесткой форме»1
23:14
Дембеле будет под присмотром врача, лечившего Гвардиолу, ван Бастена и Бекхэма3
22:59
Конте: «Надеемся, Азар к следующим играм будет в полном порядке»4
22:48
Cанчес порадовался после промаха Ляказетта в матче с «Челси»12
22:38
Уэлбек травмировал пах5
22:26
«Реал» забил в 73-м матче подряд и повторил мировой рекорд «Сантоса»23
22:14
«Ливерпуль» пока не решил, продлевать ли контракт со Старриджем8
22:03
Моуриньо: «Погба может пропустить 12 недель, а может - 12 дней»2
21:50
Кафельников: «Я еще надеюсь на чемпионство „Спартака“»69
21:10
ПСЖ - «Лион»: стартовые составы2
21:02
«Реал Сосьедад» - «Реал»: стартовые составы11
20:50
Дортмундская «Боруссия» легко разгромила «Кельн»10
20:40
Куман: «Мне понравились командные действия „Эвертона“»7
20:30
Моуриньо: «„Эвертон“ не заслужил такого поражения»8
20:18
Дибала: «Не хочу, чтобы меня с кем-то сравнивали, в том числе и с Месси»34
20:06
«Алавес» уволил Субельдию, команду может возглавить Каранка1
19:35
ПСВ нанес «Фейеноорду» первое поражение в чемпионате Нидерландов4
19:17
Селюк: «„Спартаку“ надо выгнать часть футболистов, которые мутят воду»138

Дубль 16-летнего Пеллегри не спас «Дженоа» от поражения в матче с «Лацио»

вчера, 23:38
ДженоаДженоа2 : 3ЛациоЛациоМатч завершен

В матче 4-го тура Серии А «Дженоа» уступил «Лацио», несмотря на дубль 16-летнего Пьетро Пеллегри.

Генуя, стадион «Луиджи Феррарис».

«Дженоа» - «Лацио» - 2:3 (0:1)
Голы: Пеллегри 57, 73Баштуш 13, Иммобиле 70, 82.

«Дженоа»: Перин, Россеттини, Зуканович, Рози, Сполли (Джентилетти 70), Таарабт, Кофи (Брлек 56), Сентурион (Пеллегри 33), Велозу, Риччи, Лаксальт.
Главный тренер: Иван Юрич.

«Лацио»: Стракоша, де Врей (Кайседо 60), Раду, Баста (Марушич 67), Баштуш, Лейва, Лулич, Луис Альберто, Мурджа (Лукаку 67), Милинкович-Савич, Иммобиле.
Главный тренер: Симоне Индзаги.

Предупреждения: Рози 39, де Врей 46, Луис Альберто 87.

Судья: Даниэле Орсато.

В другом матче дня «Милан» переиграл «Удинезе» (2:1).

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:09
А паренёк этот учится, не? Или уже знания ни к чему, раз мяч пинать научился?
SSFormello
сегодня в 00:04
Большое человеческое СПАСИБО Джентилетти за такой своевременный подарок! Вернули должок за дурацкий первый гол с тремя (!) рикошетами!
УрсХох
вчера в 23:49
Во дают!!!
Lazio-Kiev
вчера в 23:49
Сладостно-валидольные игры Первого римского доставляют поистине райское наслаждение. Глорам мешков этого никогда не познать!)
vitalik dobroy
вчера в 23:45
Орлы!! Надо побороться за ЛЧ !!
Lazio-Kiev
вчера в 23:43
Счёт 3:2 становится фирменным знаком Лацио в этом сезоне! Поучаствовали Юве, Витесс и Дженоа! Снимаю шляпу перед Инзаги: выпустил именно тех игроков на замену, которые переломили ход игры! А подарок старого знакомого Джентилетти -это просто вишенка на торте под названием Чиро Иммобиле!
Groove000
вчера в 23:42
молодец, мальчик) дубль в 16 лет, да еще в ворота Лацио, дорогого стоит)
Y.N.W.A.
вчера в 23:40
16 лет, Карл, 16! Хорошо же в Италии кормят)
benderivan
вчера в 23:40
С победой Лацио!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
Rambler's Top100