Булатов: «Есть ощущение, что Каррера поплыл»

Трехкратный чемпион России в составе «Спартака» Виктор Булатов прокомментировал последние неудачи «красно-белых» в чемпионате России. Накануне москвичи сыграли вничью с «Тосно» (2:2).

«К сожалению, есть ощущение, что Каррера поплыл. Порой кажется, он просто не знает, что делать! Вот и начал шарахаться. Отсюда непонятные перестановки в составе, неоправданные замены, перевод лидеров в запас… Это уже не ротация, а чехарда. Нервозность тренера передается футболистам, которые явно растеряли уверенность.

Показательный момент – после матча с „Тосно“ Каррера во всем обвинил футболистов. Теперь многое зависит от того, как они отреагируют на эти слова. Поверьте, такие вещи в коллективе бесследно не проходят».

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