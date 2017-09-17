Кафельников: «Я еще надеюсь на чемпионство „Спартака“»

Известный в прошлом теннисист и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников считает, что клубу не следует увольнять главного тренера «красно-белых» Массимо Карреру после сегодняшней неудачи в игре с «Тосно» (2:2).

«Каррера не может выходить на поле за игроков и выполнять те простые элементы, которые доступны любому квалифицированному футболисту. Если игрок не может попасть в створ ворот с пятнадцати метров – это не проблема тренера.

Стоит ли увольнять Карреру? От перемены мест слагаемых сумма не поменяется. Ну, пойдет руководство на радикальный шаг и уволит тренера, а что дальше? Футболисты также с пятнадцати метров не смогут попасть в створ ворот. Опять тренер будет виноват? Эта чехарда никогда не закончится. Может, просто нужно глубже копнуть и задуматься над чем-то другим?

Петкович сыграл в пять раз лучше, чем Самедов. Самоотдача у него была выше, чем у всей команды вместе взятой. Я не беру Джикию, который тоже боец. А остальные…. Как можно пятьдесят пять минут играть в большинстве и не победить соперника, который не относится к числу ведущих клубов в нашем чемпионате? Просто бред сейчас из-за одной нелепой ошибки защитника сваливать всю вину на него!

Счет должен был быть не 2:0, а 85:0. Футболисты такого уровня, у которых зарплата не один миллион долларов в год, должны эти деньги отрабатывать на сто процентов, а не доводить счет до 2:2, имея на игрока больше. У „Спартака“, наверное, один Луис Адриано стоит больше, чем все футболисты „Тосно“ вместе взятые.

Уже понятно, что „Спартак“ в этом году не завоюет золото? Вам понятно, а мне нет. Я еще надеюсь».

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