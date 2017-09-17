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Кафельников: «Я еще надеюсь на чемпионство „Спартака“»

сегодня, 21:50
ТосноТосно2 : 2СпартакСпартакМатч завершен

Известный в прошлом теннисист и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников считает, что клубу не следует увольнять главного тренера «красно-белых» Массимо Карреру после сегодняшней неудачи в игре с «Тосно» (2:2).

«Каррера не может выходить на поле за игроков и выполнять те простые элементы, которые доступны любому квалифицированному футболисту. Если игрок не может попасть в створ ворот с пятнадцати метров – это не проблема тренера.

Стоит ли увольнять Карреру? От перемены мест слагаемых сумма не поменяется. Ну, пойдет руководство на радикальный шаг и уволит тренера, а что дальше? Футболисты также с пятнадцати метров не смогут попасть в створ ворот. Опять тренер будет виноват? Эта чехарда никогда не закончится. Может, просто нужно глубже копнуть и задуматься над чем-то другим?

Петкович сыграл в пять раз лучше, чем Самедов. Самоотдача у него была выше, чем у всей команды вместе взятой. Я не беру Джикию, который тоже боец. А остальные…. Как можно пятьдесят пять минут играть в большинстве и не победить соперника, который не относится к числу ведущих клубов в нашем чемпионате? Просто бред сейчас из-за одной нелепой ошибки защитника сваливать всю вину на него!

Счет должен был быть не 2:0, а 85:0. Футболисты такого уровня, у которых зарплата не один миллион долларов в год, должны эти деньги отрабатывать на сто процентов, а не доводить счет до 2:2, имея на игрока больше. У „Спартака“, наверное, один Луис Адриано стоит больше, чем все футболисты „Тосно“ вместе взятые.

Уже понятно, что „Спартак“ в этом году не завоюет золото? Вам понятно, а мне нет. Я еще надеюсь».

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Все комментарии
Шуnя771
сегодня в 23:05
Какая Лига Европы?...

С кем?)
Nikola45
сегодня в 23:04
    Шуnя771
    сегодня в 23:02
    Нереально!

    Не вылететь бы в ФНЛ!)
    Zenfan
    сегодня в 23:01
    Плиточников неадекватный...
    В Карреру верим!))
    шлем
    сегодня в 22:59
    Рейнгольду хорошая смена растет!!!
    drug01
    сегодня в 22:58
    Надеяться можно, но через сколько лет?????
    valt134
    сегодня в 22:57
    Эх Жэка... Чемпионство Спартака в этом году сродни тому, если бы ты выиграл Уимблдон в этом сезоне. Оставь мечты,наивный...
    Nikola45
    сегодня в 22:55
    День удался! )) Столько приятного Спартак принес сегодня ))
    Nikola45
    сегодня в 22:53
      OLESOCC
      сегодня в 22:51
      Кафа, это не теннис! Здесь головой думать надо!.
      Dortmunder
      сегодня в 22:49
      Интересно, а после Путина, дзюдоисты станут экспертами в футболе?
      ЦСКА Самый титулованный
      сегодня в 22:43
      спартак выбыл из чемпионской гонки.
      Попадание в еврокубки уже будет успехом, во что я не верю!
      Dortmunder
      сегодня в 22:41
      Если-бы не Ельцин-теннисист, про этот спорт и разговоров-бы не было. И никто-бы тебя не знал, Женечка! Выдуманные "звёзды" вякают херню какую-то....
      object iff ответил RDeanW
      сегодня в 22:38
      RDeanW:
      шутки шутками, а все будет зависеть от того, попадет ли спартак весной в лигу европы и как пройдут зимние сборы и трансферное окно. ибо календарь по весне не из тяжелых
      плюсую, ибо занять место выше 3-го, Спартаку будет проблематично, посему пожелаю удачи хрюшам в ЛЕ.

      п.с. ну, если попадут туда=)
      severnyj84
      сегодня в 22:37
      Маразм продолжается.
      ermak6848
      сегодня в 22:36
      Уважаемый Евгений!
      Я приклоняюсь к вашим спортивным подвигам, но "Чудо" Не свершится.
      Упустил к сожалению фк " СПАРТАК ", много возможностей набрать очков
      Александр Алексатов
      сегодня в 22:34
      надежда умерла сегодня .глуша то на похоронах будет или пузико бо бо после того как он себя дэльфином возомнил
      papic337
      сегодня в 22:34
      Какое чемпионство? Окстись.
      Морозовский
      сегодня в 22:34
      Прочитал, с трудом до конца.
      Михаил Славнов
      сегодня в 22:33
      И Рейнгольд тоже надеется с Мостовым.
      Чупакабра
      сегодня в 22:29
      Вафельников: «Я еще надеюсь на чемпионство „Спартака“ через 16 лет»
      красноярец
      сегодня в 22:24
        RussianHorse ответил RDeanW
        сегодня в 22:22
        RDeanW:
        шутки шутками, а все будет зависеть от того, попадет ли спартак весной в лигу европы и как пройдут зимние сборы и трансферное окно. ибо календарь по весне не из тяжелых
        Что, какая евровесна, о чем ты вообще?))
        кстати, почему ваши на меня на КБС гонят?( Обидно, я пришел матч обсудить((
        RIR68
        сегодня в 22:22
          kidman4ik
          сегодня в 22:21
          Я тоже согласен с его оценкой происходящего.
          Петкович и Тигиев смотрелись лучше чем комбаров и ещенко. Да Петкович ошибся 1 раз результативно, зато помимо этого он играл в футбол, в отличии от Комбарова который вышел на поле и еле по нему ходил.
          Кутепов не выграл ни один воздух, с его то ростом это позор.
          НУ и Самедов это мешок который сидел бы на банке и дальше, если бы глушак не травмировался.
          Mond.
          сегодня в 22:18
            sir-5
            сегодня в 22:16
            Все ЗНАЮТ,что "Спартак" не станет чемпионом в этом сезоне.А ВЕРА...на то она и вера,что противоречит ЗНАНИЮ очень часто. “Credo quia absurdum (est) – “Верую, ибо абсурдно”.
            fanatcska94
            сегодня в 22:14
            почему Кафельников очень похож на Панова?
            RDeanW
            сегодня в 22:14
            шутки шутками, а все будет зависеть от того, попадет ли спартак весной в лигу европы и как пройдут зимние сборы и трансферное окно. ибо календарь по весне не из тяжелых
            Levadia
            сегодня в 22:12
            Нее,что-то Кафельников съел или выпил,чтобы такую пургу нести про 85.)
            Вон Рейнголд и то всё чётко по полочкам разложил,правда с матюгами,но по-делу.
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