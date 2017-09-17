Селюк: «„Спартаку“ надо выгнать часть футболистов, которые мутят воду»

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал высказывание главного тренера «Спартака» Массимо Карреры после ничейного результата в игре с «Тосно» (2:2). После матча итальянец сказал: «Что произошло? Спросите у игроков».
«Странное высказывание. Если Каррера не может руководить, то надо убирать Карреру, как и часть футболистов. Срочно нужны перемены. „Спартак“ деградирует и превратился в заурядный клуб. 100 процентов, внутри клуба нет взаимопонимания. „Спартаку“ надо не латать дыры, а начать выстраивание клуба с нуля, не боясь расставаться с теми, кто не соответствует уровню чемпионства.
„Спартаку“ надо выгнать часть футболистов, которые мутят воду. Вне зависимости от их класса. Вразвалочку сегодня никого не обыграть».
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"Бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд прокомментировал ничью красно-белых в матче против "Тосно" (2:2) в десятом туре РФПЛ.
"Все очень просто: полкоманды здесь надо гнать в шею из "Спартака"! Пускай они выступают за "Спартак-2" или какой-то другой клуб. Просто команда потеряла дух профессионализма. К своей работе надо относиться профессионально. Тогда не будет происходить того, что происходило в этой игре. Я ждал, что команда все-таки преобразится, что игроки поймут, за какой клуб выступают. Но сегодня я понял только одно: они просто обнаглели. То, как они сегодня играли, это футбольное преступление".
"Бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд прокомментировал ничью красно-белых в матче против "Тосно" (2:2) в десятом туре РФПЛ.
"Все очень просто: полкоманды здесь надо гнать в шею из "Спартака"! Пускай они выступают за "Спартак-2" или какой-то другой клуб. Просто команда потеряла дух профессионализма. К своей работе надо относиться профессионально. Тогда не будет происходить того, что происходило в этой игре. Я ждал, что команда все-таки преобразится, что игроки поймут, за какой клуб выступают. Но сегодня я понял только одно: они просто обнаглели. То, как они сегодня играли, это футбольное преступление".