Селюк: «„Спартаку“ надо выгнать часть футболистов, которые мутят воду»

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал высказывание главного тренера «Спартака» Массимо Карреры после ничейного результата в игре с «Тосно» (2:2). После матча итальянец сказал: «Что произошло? Спросите у игроков».

«Странное высказывание. Если Каррера не может руководить, то надо убирать Карреру, как и часть футболистов. Срочно нужны перемены. „Спартак“ деградирует и превратился в заурядный клуб. 100 процентов, внутри клуба нет взаимопонимания. „Спартаку“ надо не латать дыры, а начать выстраивание клуба с нуля, не боясь расставаться с теми, кто не соответствует уровню чемпионства.

„Спартаку“ надо выгнать часть футболистов, которые мутят воду. Вне зависимости от их класса. Вразвалочку сегодня никого не обыграть».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте