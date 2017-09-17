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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 5 тур
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18:00 Матч завершен Ман Юнайтед 4:0 Эвертон
Германия. Бундеслига 2017/2018, 4 тур
16:30 Матч завершен Байер 4:0 Фрайбург
19:00 Закончился первый тайм Боруссия Д 2:0 Кельн
Испания. Примера 2017/2018, 4 тур
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Италия. Серия А 2017/2018, 4 тур
13:30 Матч завершен Сассуоло 1:3 Ювентус
16:00 Матч завершен Милан 2:1 Удинезе
16:00 Матч завершен Наполи 6:0 Беневенто
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Голландия. Эредивизие 2017/2018, 5 тур
17:45 Матч завершен ПСВ 1:0 Фейеноорд
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 10 тур
11:00 Матч завершен СКА-Хабаровск 2:2 Ахмат
13:00 Матч завершен Тосно 2:2 Спартак М
16:30 Матч завершен Рубин 0:1 Урал
Франция. Лига 1 2017/2018, 6 тур
16:00 Матч завершен Амьен 0:2 Марсель
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Конте: «Странно заканчивать вдесятером третью игру подряд против „Арсенала“»6
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Селюк: «„Спартаку“ надо выгнать часть футболистов, которые мутят воду»

сегодня, 19:17
ТосноТосно2 : 2СпартакСпартакМатч завершен

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал высказывание главного тренера «Спартака» Массимо Карреры после ничейного результата в игре с «Тосно» (2:2). После матча итальянец сказал: «Что произошло? Спросите у игроков».

«Странное высказывание. Если Каррера не может руководить, то надо убирать Карреру, как и часть футболистов. Срочно нужны перемены. „Спартак“ деградирует и превратился в заурядный клуб. 100 процентов, внутри клуба нет взаимопонимания. „Спартаку“ надо не латать дыры, а начать выстраивание клуба с нуля, не боясь расставаться с теми, кто не соответствует уровню чемпионства. 

„Спартаку“ надо выгнать часть футболистов, которые мутят воду. Вне зависимости от их класса. Вразвалочку сегодня никого не обыграть».

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Все комментарии
Влад Богатырёв ответил Геннадьич
сегодня в 20:02
Геннадьич:
Петковича не надо было брать,а Кутепова еще в прошлом сезоне надо было отдавать в аренду.Селекционному отделу отдельное спасибо за то ,что так и не купили нормального центрального защитника.2 лимона на Гарая пожалели,теперь Спартак будет хлебать это счастье в защите по полной программе. Ситечком. Все россияне играют ужасно,от Глушакова и Комбарова до Реброва и Ещенко.В команде явно какой то конфликт.Вообще какая то беда.
Не соглашусь, что все Россияне играют плохо. Есть Джикия, по которому видно, что боец. Есть Тигиев, но он на травмах. Ещенко отдаётся на поле, но силы уже не те.
А по иностранцам - тот же Адриано уже не тот. Промес всё пытается сделать сам и т.д.
Байкал Иркутск ответил haida
сегодня в 20:02
haida:
Вот интересно,и кто его богом называл!
Ну это Ваши так кричали! Извини фамилии имена , квартиры, явки не знаю!
Байкал Иркутск ответил Филипповых
сегодня в 20:01
Каждому своё!
Байкал Иркутск ответил cska plus
сегодня в 20:01
cska plus:
Супер!
Мне если честно второе видео про Хрущёва и про его выступлении в ООН больше нравится!
haida ответил Байкал Иркутск
сегодня в 19:59
Байкал Иркутск:
Вы же в том сезоне простили все грехи Федуну и кричали что он бог! Как так то опять в топку?
Вот интересно,и кто его богом называл!
cska plus
сегодня в 19:59
У селюка есть желание втулить федуну пару тройку негров.
старина
сегодня в 19:57
Один из немногих дней,когда я полностью согласен с Селюком.Добавлю,что надо избавиться от кое каких начальников
cska plus
сегодня в 19:57
Ждём бубна и жеки.
Байкал Иркутск ответил haida
сегодня в 19:56
haida:
Может давно пора Федуна болелам слить, есть же какие-нибудь варианты ?
Вы же в том сезоне простили все грехи Федуну и кричали что он бог! Как так то опять в топку?
cska plus ответил Байкал Иркутск
сегодня в 19:56
Байкал Иркутск:
https://www.youtube.com/watch?v=3uHHZHfEdvQ
Супер!
MaxForCSKA
сегодня в 19:55
ха, у спартачей от любви до ненависти к клубу один шаг, как они боготворили команду с тренером, а сейчас хотят уже всех выгнать
Влад Богатырёв
сегодня в 19:54
„Спартаку“ надо не латать дыры, а начать выстраивание клуба с нуля, не боясь расставаться с теми, кто не соответствует уровню чемпионства.
---------------------------------------------------------------------------
Вот с этим я полностью согласен. Те "старички", которые могли играть в прошлом сезоне, сегодня не играют.
haida
сегодня в 19:53
Может давно пора Федуна болелам слить, есть же какие-нибудь варианты ?
Великий ЦСКА Москва
сегодня в 19:52
    Байкал Иркутск
    сегодня в 19:52
    Послушайте ещё прикол! Вот как болельщики спартака представляли Карреру! Он просто гениален он в составе итальянского Бари стал чемпионом Сербии!!!
    масквабад-шемали
    сегодня в 19:51
      sir-5 ответил Igo0rek
      сегодня в 19:49
      Igo0rek:
      Там нет игроков, способные усилить команду. Ну разве что Сакала.
      Зачем тогда ему необязательный "Спартак-2" ??? Молодёжка хоть есть в Положении о чемпионате.
      haida
      сегодня в 19:47
      Правильно сказал Селюк! А Федуну продать Спартак,позор полный!
      Беренгар ответил Байкал Иркутск
      сегодня в 19:45
      Байкал Иркутск:
      https://www.youtube.com/watch?v=3uHHZHfEdvQ
      Рейнгольд конечно скот Тосно деревней назвал, но то как у него бомбит это музыка для ушей.
      Санчо Панса
      сегодня в 19:45
      Можно пройтись по списку: Комбаров, Кутепов, Ещенко, Попов, Ребров и другие) Уже почти полосновы набралось! Глушакова, так и быть, трогать не будем.
      Russiаnhammer ответил sir-5
      сегодня в 19:44
      sir-5:
      "Какие же все убогие! Шесть месяцев назад Карреру боготворили, а сейчас уже ему замену хотят. Каррера ещё ни один трофей возьмет в Европе! Вы эти мои слова еще вспомните, господа футбольные "эксперты" и журналисты. На месте владельца оштрафовал бы каждого на месячную зарплату за такую игру. Вот тогда бы и "бунтарь" объявился сразу на корабле", – написал Кафельников на своей странице в "твиттере". ЧТО ХАРАКТЕРНО,сам Кафельников быстро "спёкся" после профилактической беседы с Федуном,после того,как поклялся не ходить на матчи "Спартака",пока у власти Федун. Таковы "простые болельщики" клуба,так чего говорить о футболистах???
        Virtual Reminiscence .
        сегодня в 19:44
        Надо выгнать Квинси и Пашалича.Всё.
        Russiаnhammer ответил Беренгар
        сегодня в 19:43
        Беренгар:
        Е5 СПАРТАК Е5
        Согласен.
        Беренгар
        сегодня в 19:42
          Igo0rek ответил sir-5
          сегодня в 19:41
          sir-5:
          Простой вопрос :Зачем ему тогда футбольная школа,"Спартак-2" и дубль,в лице молодёжки???
          Там нет игроков, способные усилить команду. Ну разве что Сакала.
          sir-5
          сегодня в 19:41
          "Какие же все убогие! Шесть месяцев назад Карреру боготворили, а сейчас уже ему замену хотят. Каррера ещё ни один трофей возьмет в Европе! Вы эти мои слова еще вспомните, господа футбольные "эксперты" и журналисты. На месте владельца оштрафовал бы каждого на месячную зарплату за такую игру. Вот тогда бы и "бунтарь" объявился сразу на корабле", – написал Кафельников на своей странице в "твиттере".

          ЧТО ХАРАКТЕРНО,сам Кафельников быстро "спёкся" после профилактической беседы с Федуном,после того,как поклялся не ходить на матчи "Спартака",пока у власти Федун. Таковы "простые болельщики" клуба,так чего говорить о футболистах???
          Russiаnhammer ответил Evilhuman
          сегодня в 19:40
          Evilhuman:
          правильно,всех разогнать, спартак распустить.
          Селюку тоже не мешало-бы дать хорошего леща
          tuman960
          сегодня в 19:40
            Evilhuman
            сегодня в 19:38
              Russiаnhammer ответил sir-5
              сегодня в 19:38
              sir-5:
              Да,у Олега есть отдушина-окуньки! Славное дело-рыбалка,наливай и пей!!! Интересно,он туда внучку тоже таскает,как на всякие официальные мероприятия и интервью???
              Внучку не станем приплетать в бензиновые тарасовские дела)
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