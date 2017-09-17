Нигматуллин: «Похоже, багажа Аленичева „Спартаку“ как раз и не хватает»

Бывший вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин после матча с «красно-белых» с «Тосно» попытался объяснить, что происходит с московской командой:

«В течение прошлого сезона мы смеялись, когда говорили про багаж Аленичева. Ситуация, которая происходит в этом году, намекает на то, что этого багажа „Спартаку“ как раз и не хватает. К прошлому сезону команду готовил Дмитрий Аленичев со своей бригадой. У „Спартака“ не было никаких проблем с функциональной подготовкой. В нынешнем же сезоне „красно-белым“ не хватает физических кондиций, в связи с чем игроки теряют концентрацию и который матч не могут удержать победный счёт, пропуская в концовке встречи. При том, что сегодня „Спартак“ играл в большинстве. Команда после забитого мяча просто перестала играть.

Массимо Каррера сказал, что о причинах неудач надо спрашивать у игроков? Если он начинает в открытую говорить о том, что во всём виноваты футболисты, то можно сделать вывод: атмосфера в раздевалке сильно портится. Каррера теряет контакт со своими игроками. Если выносить ссору из избы, то коллектив сильно пострадает от этого. У меня в голове не укладывается, что в такой серьёзной команде игроки могут „сливать“ главного тренера. Но от прошлогоднего коллектива мало чего осталось».

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