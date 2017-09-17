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Мостовой: «„Спартаку“ сейчас аукается чемпионский сезон»

сегодня, 16:49
ТосноТосно2 : 2СпартакСпартакМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой подвел итоги матча «красно-белых» с «Тосно»:

«Не сказал бы, что этот матч стал худшим для „Спартака“ в этом сезоне. Отмечу, что в моменте с красной карточкой игроку „Тосно“, судья допустил ошибку. В том эпизоде ничего не было. Шахов просто выставил руку, а спартаковец хитро сыграл – упал. Он и до мяча-то не добегал.

Что произошло с командой в последние минуты, думаю, даже Каррере трудно разобрать. Надо отдать должное игрокам „Тосно“, что они не сдавались и воспользовались своими шансами. Но упущенная победа „Спартака“ – это кошмарно.

Все это – отпечаток прошлого чемпионата. Чемпионский сезон сейчас аукается, потому что многие футболисты еще живут тем успехом. Думают, что так будет каждый год. Надо перезагружаться и больше работать. А когда нет результата, все сразу и вылезает наружу. Есть команды, которые играют плохо, но выигрывают, а такие моменты не видятся: руку не пожал, ногу не пожал. Понятно, что внутри команды не все хорошо».

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Все комментарии
Александр Северный
сегодня в 16:56
А разве мостовой не ставил на победу спартака?
FERIS
сегодня в 16:55
Всё правильно сказал.
Тарасовские до сих пор витают в небесах с короной на голове,но не могут осознать,что они уже опустились ниже плинтуса.
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