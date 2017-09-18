Букмекер предлагал поставить деньги на то, что умерший специалист возглавит «Бирмингем»

Неприятная ситуация произошла в Великобритании.
Одна из известных букмекерских контор предлагала своим клиентам сделать ставку на преемника Харри Реднаппа на посту главного тренера «Бирмингем Сити». Одним из кандидатов на роль наставника «синих» в линии с коэффициентом 66/1 был экс-тренер молодежной команды «Тоттенхэма» Уго Эхиогу, умерший минувшей весной после сердечного приступа.
Контора принесла свои извинения после поступивших жалоб, сославшись на ошибку.
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в линии с коэффициентом 66/1 был экс-тренер молодежной команды «Тоттенхэма» Уго Эхиогу, умерший минувшей весной после сердечного приступа.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1012091.shtml
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в линии с коэффициентом 66/1 был экс-тренер молодежной команды «Тоттенхэма» Уго Эхиогу, умерший минувшей весной после сердечного приступа.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1012091.shtml
------------------------
Не пробовал читать не только заголовок?