Букмекер предлагал поставить деньги на то, что умерший специалист возглавит «Бирмингем»

Неприятная ситуация произошла в Великобритании.

Одна из известных букмекерских контор предлагала своим клиентам сделать ставку на преемника Харри Реднаппа на посту главного тренера «Бирмингем Сити». Одним из кандидатов на роль наставника «синих» в линии с коэффициентом 66/1 был экс-тренер молодежной команды «Тоттенхэма» Уго Эхиогу, умерший минувшей весной после сердечного приступа.

Контора принесла свои извинения после поступивших жалоб, сославшись на ошибку.

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