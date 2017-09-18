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Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 10 тур
19:30 Закончился первый тайм Локомотив М 0:1 Амкар
20:00 Идет первый тайм, 19’ Зенит 1:0 Уфа
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«Зенит» - «Уфа»: стартовые составы

сегодня, 18:51
ЗенитЗенит1 : 0УфаУфаИдет первый тайм

Определились стартовые составы команд на матч 10-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Уфой».

«Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Кришито, Маммана, Нобоа, Ерохин, Краневиттер, Дзюба, Кокорин, Дриусси.
Запасные: Кержаков, Лодыгин, Анюков, Терентьев, Новосельцев, Мевля, Жирков, Кузяев, Паредес, Капленко, Ригони, Полоз.

«Уфа»: Беленов, Аликин, Живоглядов, Табидзе, Йокич, Засеев, Стоцкий, Пауревич, Обляков, Слай, Фатай.
Запасные: Шелия, Сухов, Тумасян, Никитин, Сафрониди, Зубарев, Ванек, Карп, Салатич, Сысуев, Кротов, Абдулавов.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.

Напомним, что изначально матч должен был пройти 17 сентября.

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Все комментарии
Лакшери
сегодня в 19:56
Кузя че в запасе?
STABEER
сегодня в 19:46
По-моему без Дриусси, Ерохина и Смольникова, Зенит выглядит сильнее.
Александр Северный
сегодня в 19:38
Сколько свиноты то поразводилось на Зенитовской странице, после такого то позора и не стыдно рыла то показывать.
pereletnii
сегодня в 19:23
4-3-3
Удачи Зенитушка!
Sully ответил FILL3287
сегодня в 19:22
FILL3287:
Вся страна за Уфу! Могут проект наказать смело,если конечно судья не выгонит троих.
    Sem25
    сегодня в 19:21
    Уфа достаточно "грязная" команда. Если сыграют всерьез, достанется игрокам Зенита.
    Сергеевич вернулся 1
    сегодня в 19:21
    Парфёнов бывший спартаковец, Семак бывший баклан. Ждём продолжения чуда!?). Или "сдадимся" на милость "победителю". А, Богданыч???)
    pereletnii ответил MALOVAR
    сегодня в 19:21
    MALOVAR:
    Уфа вперед
    Как то кисло,добавь драйва!)))
    Levadia ответил nikolah2
    сегодня в 19:20
    nikolah2:
    из-за какого-то бомбящего свина в бан улетел... состав любопытный) Ждём победы)
    Ну а чего необычного?
    Поменяли только Полоза,Кузяева и Мевлю.
    Схема та же,что и с Вардаром.
    Sully ответил nikolah2
    сегодня в 19:20
    nikolah2:
    из-за какого-то бомбящего свина в бан улетел... состав любопытный) Ждём победы)
      Sully
      сегодня в 19:19
      боевой состав, вперед Зенит!!!
      Гнойный
      сегодня в 19:18
        Некит_Зенит ответил MALOVAR
        сегодня в 19:16
        MALOVAR:
        Уфа вперед
          Levadia
          сегодня в 19:16
          Манчини решил продолжить в три напа.
          Ждём результативной игры.
          nikolah2
          сегодня в 19:15
            FROLL 001 ответил Беренгар
            сегодня в 19:11
            Беренгар:
            Странно что Паредес в запасе...на ЛЕ что ли берегут... В любом случае должны побеждать на классе, мы ж не спартак!
            У него травма была!
            FROLL 001 ответил MALOVAR
            сегодня в 19:10
            MALOVAR:
            Уфа вперед
              FILL3287
              сегодня в 19:09
              Коко-дзюбы в старте,это всегда весело!
              FILL3287 ответил yarik1_78
              сегодня в 19:07
              yarik1_78:
              Как там газон на Баклан-Арене,в норме?
              Траву красят или щели на крыше латают)
              Беренгар
              сегодня в 19:06
              Странно что Паредес в запасе...на ЛЕ что ли берегут... В любом случае должны побеждать на классе, мы ж не спартак!
              MALOVAR
              сегодня в 19:05
              Уфа вперед
              ЭJlvIS ответил DawnOfDestiny
              сегодня в 19:03
              DawnOfDestiny:
              При всем уважении к Сергею Богдановичу, вперед никого пускать не будем.
              Да Уфа вперед и не побежит))) Один Ванек чет бы старался. А так. и тот в запасе)))
              DawnOfDestiny
              сегодня в 18:56
              При всем уважении к Сергею Богдановичу, вперед никого пускать не будем.
              yarik1_78
              сегодня в 18:55
              Как там газон на Баклан-Арене,в норме?
              FILL3287
              сегодня в 18:52
              Вся страна за Уфу!
              Могут проект наказать смело,если конечно судья не выгонит троих.
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