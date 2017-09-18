«Зенит» - «Уфа»: стартовые составы

Определились стартовые составы команд на матч 10-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Уфой».
«Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Кришито, Маммана, Нобоа, Ерохин, Краневиттер, Дзюба, Кокорин, Дриусси.
Запасные: Кержаков, Лодыгин, Анюков, Терентьев, Новосельцев, Мевля, Жирков, Кузяев, Паредес, Капленко, Ригони, Полоз.
«Уфа»: Беленов, Аликин, Живоглядов, Табидзе, Йокич, Засеев, Стоцкий, Пауревич, Обляков, Слай, Фатай.
Запасные: Шелия, Сухов, Тумасян, Никитин, Сафрониди, Зубарев, Ванек, Карп, Салатич, Сысуев, Кротов, Абдулавов.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.
Напомним, что изначально матч должен был пройти 17 сентября.
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Удачи Зенитушка!
Удачи Зенитушка!
Поменяли только Полоза,Кузяева и Мевлю.
Схема та же,что и с Вардаром.
Поменяли только Полоза,Кузяева и Мевлю.
Схема та же,что и с Вардаром.
Ждём результативной игры.
Ждём результативной игры.
состав любопытный)
Ждём победы)
состав любопытный)
Ждём победы)
Могут проект наказать смело,если конечно судья не выгонит троих.
Могут проект наказать смело,если конечно судья не выгонит троих.