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«Реал» нацелился на голкипера «Атлетика»

сегодня, 13:08

Мадридский «Реал» нацелился на голкипера «Атлетика» Кепу Аррисабалагу, утверждают в Испании.

22-летний страж ворот летом 2018 года станет свободным агентом, потому у «сливочных» может быть возможность подписать игрока бесплатно.

При этом в клубе из Бильбао планируют, если не сохранить вратаря, то хотя бы продлить с ним контракт с целью увеличить сумму отступных с 10 до 65 млн евро.

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Все комментарии
3ton ответил vanshnurov
сегодня в 14:17
Попробывав его , я кинул курить и пить навсегда ,даже воду
Всем советую 😃
Artuom
сегодня в 13:14
'в клубе из Бильбао планируют, если не сохранить вратаря, то хотя бы продлить с ним контракт с целью увеличить сумму отступных с 10 до 65 млн евро" - в таком случае его никто не купит.
Так что тут вопрос лишь в том хочет Кепа остаться в Атлетике или нет. Если нет - контракта не будет(по крайней мере с такими отступными).
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 13:13
ПОЗДНО СПОХВАТИЛИСЬ, ТЕПЕРЬ ПРИДЁТСЯ ЕМУ КУЧУ ПОДЪЁМНЫХ НАКИНУТЬ ЗА ПРОДЛЕНИЕ КОНТРАКТА !
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