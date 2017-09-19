Мадридский «Реал» нацелился на голкипера «Атлетика» Кепу Аррисабалагу, утверждают в Испании.

22-летний страж ворот летом 2018 года станет свободным агентом, потому у «сливочных» может быть возможность подписать игрока бесплатно.

При этом в клубе из Бильбао планируют, если не сохранить вратаря, то хотя бы продлить с ним контракт с целью увеличить сумму отступных с 10 до 65 млн евро.

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