Мадридский «Реал» нацелился на голкипера «Атлетика» Кепу Аррисабалагу, утверждают в Испании.
22-летний страж ворот летом 2018 года станет свободным агентом, потому у «сливочных» может быть возможность подписать игрока бесплатно.
При этом в клубе из Бильбао планируют, если не сохранить вратаря, то хотя бы продлить с ним контракт с целью увеличить сумму отступных с 10 до 65 млн евро.
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Всем советую 😃
Так что тут вопрос лишь в том хочет Кепа остаться в Атлетике или нет. Если нет - контракта не будет(по крайней мере с такими отступными).
Так что тут вопрос лишь в том хочет Кепа остаться в Атлетике или нет. Если нет - контракта не будет(по крайней мере с такими отступными).