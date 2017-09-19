«Ман Сити» претендует на Левандовски

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски в скором времени может перебраться на Туманный Альбион.

Сообщается, что в услугах поляка заинтересован главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола. По слухам, на матче 4-го тура Бундеслиги между «Баварией» и «Майнцем», в котором 29-летний форвард оформил дубль, присутствовали скауты «горожан», хотя Гвардиола и так прекрасно знаком с возможностями игрока, которого он тренировал ранее.

Напомним, что недавно Левандовски своим заявлением вызвал гнев руководства мюнхенского клуба. Поляк поставил под сомнение правильность трансферной политики «красных».

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