«Манчестер Юнайтед» вскоре продлит контракт с Эррерой

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера до декабря должен подписать новый долгосрочный контракт с клубом.

Текущее соглашение испанца истекает летом 2018 года, но МЮ может в одностороннем порядке продлить соглашение с игроком еще на сезон. Тем не менее вместо этого клуб намерен заключить с 28-летним хавбеком контракт на долгий срок и на улучшенных условиях. Сообщается, что стороны очень близки к договоренности.

В минувшем сезоне баск провел в АПЛ 31 матч, забил 1 гол и сделал 6 результативных передач.

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