«Тоттенхэм» зимой попробует подписать Андре Гомеша

«Тоттенхэм» не отказался от своих планов по приобретению полузащитника «Барселоны» Андре Гомеша. «Шпоры» пытались подписать португальца «на флажке» летнего трансферного окна, но сделка сорвалась. Теперь лондонский клуб вернется к вопросу с Гомешем зимой, предпочтя его хавбеку «Эвертона» Россу Баркли.

24-летний Гомеш не смог закрепиться в составе «Барселоны», проиграв конкуренцию. Планируется, что «Тоттенхэм» в январе арендует игрока или сразу купит его за сумму порядка 20 млн евро.

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