«Лестер» расправился с «Ливерпулем» в Кубке Лиги

В поединке 3-го раунда Кубки Лиги «Лестер» отправил два безответных мяча в ворота «Ливерпуля» и выбил мерсисайдцев из турнира.
«Лестер» – «Ливерпуль» – 2:0 (0:0)
Голы: Окадзаки 65, Слимани 78.
«Лестер»: Хамер, Драгович, Морган, Чилуэлл, Амарти, Иборра, Ндиди (Чудхури 84), Грэй, Олбрайтон, Слимани, Ульоа (Окадзаки 53).
Главный тренер: Крэйг Шекспир.
«Ливерпуль»: Уорд, Клаван, Гомес, Робертсон, Флэнниган, Хендерсон, Груйич, Вейналдум (Ингс 73), Соланке, Коутиньо (Вудберн 46), Окслейд-Чемберлен.
Главный тренер: Юрген Клопп.
Предупреждения: Груйич 57, Клаван 75, Иборра 90.
Судья: Стюарт Атвелл.
В параллельном поединке «Тоттенхэму» удалось справиться с «Барнсли».
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юнва , ребята ! )))
юнва , ребята ! )))
А если серьезно, то капитан Хендерсон это диагноз и для Ливерпуля, и для сборной Англии. Без обид, Хендо...
А если серьезно, то капитан Хендерсон это диагноз и для Ливерпуля, и для сборной Англии. Без обид, Хендо...
юрган - гений , юнва посоны )))
юрган - гений , юнва посоны )))