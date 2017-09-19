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Англия. Кубок Лиги 2017/2018, 3 раунд
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22:00 сегодня Ман Юнайтед -:- Бертон Альбион
Германия. Бундеслига 2017/2018, 5 тур
21:30 сегодня Герта -:- Байер
21:30 сегодня Гамбург -:- Боруссия Д
Италия. Серия А 2017/2018, 5 тур
19:30 сегодня Беневенто -:- Рома
21:45 сегодня Ювентус -:- Фиорентина
21:45 сегодня Лацио -:- Наполи
21:45 сегодня Милан -:- СПАЛ
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12:00 сегодня Луч-Энергия -:- Анжи
15:00 сегодня Шинник -:- Урал
15:00 сегодня Тамбов -:- Арсенал Т
15:00 сегодня Оренбург -:- Рубин
15:00 сегодня Томь -:- Краснодар
17:00 сегодня Авангард Кур -:- ЦСКА
17:00 сегодня Тюмень -:- Тосно
18:00 сегодня Волгарь -:- Ростов
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«Лестер» расправился с «Ливерпулем» в Кубке Лиги

вчера, 23:42
Лестер СитиЛестер Сити2 : 0ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

В поединке 3-го раунда Кубки Лиги «Лестер» отправил два безответных мяча в ворота «Ливерпуля» и выбил мерсисайдцев из турнира.

«Лестер» – «Ливерпуль» – 2:0 (0:0)
Голы: Окадзаки 65, Слимани 78.

«Лестер»: Хамер, Драгович, Морган, Чилуэлл, Амарти, Иборра, Ндиди (Чудхури 84), Грэй, Олбрайтон, Слимани, Ульоа (Окадзаки 53).
Главный тренер: Крэйг Шекспир.

«Ливерпуль»: Уорд, Клаван, Гомес, Робертсон, Флэнниган, Хендерсон, Груйич, Вейналдум (Ингс 73), Соланке, Коутиньо (Вудберн 46), Окслейд-Чемберлен.
Главный тренер: Юрген Клопп.

Предупреждения: Груйич 57, Клаван 75, Иборра 90.

Судья: Стюарт Атвелл.

В параллельном поединке «Тоттенхэму» удалось справиться с «Барнсли».

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Все комментарии
visca el barça visca catalunya
сегодня в 01:11
коутинье коутинье. эхх теперь ты понял какую ошибку совершил оставшись у них
Tigran Danielyan
сегодня в 00:30
к сожалению от нынешнего Ливера только одна польза- смело можно ставить что Ливерпулю забьют и ставка сработает. после победы над Арсеналом все стали критиковать Венгера, и Клопп заступился за него. Интересно за Клоппа кто будеть заступится? к стати критика пошла на пользу Арсенала. после порожений от Ливерпуля 2 победы и ничья с Челси. А после 0-5 от сити Клоппа никто толком и слова не сказал. и, как говорится, результат на лицо
Tott_Hot
сегодня в 00:20
Выход Ингса нежданчик конечно. Я и забыл о его существовании. В ливере все тухнут, как и былая слава клуба
drug01
сегодня в 00:08
Юргена Клопа посадили в лужу!!!!!Сколько времени ему дадут поработать????
cannongun
сегодня в 00:04
В голосину. Просто позорные 8
Моnolo
сегодня в 00:03
    dzvinka
    сегодня в 00:03
    ну... состав не основной совсем. Но опять... владение, куча ударов и проигранный матч. Ну да ладно, на этот турнир сил не хватило бы всеравно. Смотрим дальше.
    Tott_Hot ответил Foxes
    сегодня в 00:02
    Foxes:
    От этой победы, не тепло не холодно.
    почему? довольно резво лисы во 2 тайме играли. Почему бы не побороться? АПЛ взяли, в ЛЧ пошумели. Теперь нужно и внутренние кубки брать)
    Tott_Hot
    сегодня в 00:00
    Юрген, это не хэви-металл, это какая то бардовская лажа!
    Медив
    вчера в 23:58
    Интересно, почему Коутиньо отыграл только один тайм. Так сильно старался или получил травму?
    вячеслав остапенко
    вчера в 23:57
    Жаль что проиграл Ливерпуль
    Виталик ManUtd Rus
    вчера в 23:56
      Виталик ManUtd Rus
      вчера в 23:52
        киэнджин ответил Y.N.W.A.
        вчера в 23:51
        Y.N.W.A.:
        На классе слили ненужный кубок) А если серьезно, то капитан Хендерсон это диагноз и для Ливерпуля, и для сборной Англии. Без обид, Хендо...
          киэнджин
          вчера в 23:49
          От экс чемпа Англии как ни как.
          ReD_MU_DeVIL ответил Виталик ManUtd Rus
          вчера в 23:49
          Виталик ManUtd Rus:
          ливерка на классе сливает ненужный кубок , чтобы сосредоточить силы на сливе других турниров ! ))) юрган - гений , юнва посоны )))
          Это был кубок за который они реально могли по бороться))
          Monolo
          вчера в 23:48
          Ну в общем то по составам команд видно кому больше было надо.
          Nickless ответил Медив
          вчера в 23:48
          Медив:
          Достойно сыграли. Кстати, подправьте составы. А то выглядит как будто Ливерпуль проиграл, выпустив 12 человек, что еще обиднее
          Поправили, спасибо
          ReD_MU_DeVIL
          вчера в 23:47
          Лисы свободно, на классе, без лищних нервов без лищних эмоций разобрались
          mphuZ
          вчера в 23:46
          От Чамберлена у Ливерпульцев просто бомбит))
          Foxes
          вчера в 23:46
          От этой победы, не тепло не холодно.
          bais MU
          вчера в 23:45
          Без обид, но защита Ливера- это позор!
          Медив
          вчера в 23:45
          Достойно сыграли. Кстати, подправьте составы. А то выглядит как будто Ливерпуль проиграл, выпустив 12 человек, что еще обиднее
          мангo
          вчера в 23:44
          А дно все ближе
          Y.N.W.A. ответил Виталик ManUtd Rus
          вчера в 23:44
          Виталик ManUtd Rus:
          ливерка на классе сливает ненужный кубок , чтобы сосредоточить силы на сливе других турниров ! ))) юрган - гений , юнва посоны )))
            Капитан Смoллетт
            вчера в 23:43
            Лестер на классе! Кубок лиги для ливерпуля слишком высокий уровень! А мы еще удивлялись ничьим этой команды в лч)
            Y.N.W.A.
            вчера в 23:43
            На классе слили ненужный кубок)
            А если серьезно, то капитан Хендерсон это диагноз и для Ливерпуля, и для сборной Англии. Без обид, Хендо...
            Виталик ManUtd Rus
            вчера в 23:43
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