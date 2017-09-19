«Бавария» уверенно обыграла «Шальке». Хамес отметился первым голом за мюнхенцев

В поединке 5-го тура Бундеслиги «Бавария» разгромила «Шальке». Арендованный мюнхенцами Хамес Родригес отметился первым голом за новый клуб.
Гельзенкирхен, стадион «Фелтинс-Арена»
«Шальке» – «Бавария» – 0:3 (0:2)
Голы: Левандовски 25 (пен), Хамес 29, Видаль 75.
«Шальке»: Ферманн, Очипка, Керер, Налдо, Настасич, Харит (Коноплянка 46), Калиджури, Бенталеб, Горецка, МакКенни (Эмболо 57), Бургшталлер (Ди Санто 78).
Главный тренер: Доменико Тедеско.
«Бавария»: Ульрайх, Зюле, Киммих, Мартинес (Хуммельс 76), Рафинья, Толиссо (Видаль 69), Коман, Хамес, Руди, Мюллер, Левандовски.
Главный тренер: Карло Анчелотти.
Предупреждения: Эмболо 64, Алькантара 87.
Судья: Марко Фритц.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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