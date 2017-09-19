Гол Алли принес «Тоттенхэму» победу над «Барнсли» в Кубке Лиги

В 3-м раунде Кубка Лиги «Тоттенхэм» одержал минимальную победу над «Барнсли».
Лондон, стадион «Уэмбли»
«Тоттенхэм» – «Барнсли» – 1:0 (0:0)
Голы: Алли 65.
«Тоттенхэм»: Ворм, Вертонген, Фойт, Триппьер, Уокер-Питерс, Алли (Оукли-Бут 90), Дембеле (Дайер 78), Уинкс, Льоренте (Н`Куду 67), Сиссоко, Сон.
Главный тренер: Маурисио Почеттино.
«Барнсли»: Дэвис, Линсдей, Ангус, Фрайерс, МакКарти, Берд, Уилльямс (Брэдшоу 78), Брэд (Монкур 71), Угбо, Хеджес, Барнс (Хэммилл 71).
Главный тренер: Пол Хекингботтом.
Судья: Тим Робинсон.
В другом матче турнира «Лестер» обыграл «Ливерпуль».
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