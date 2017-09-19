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Англия. Кубок Лиги 2017/2018, 3 раунд
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21:45 сегодня Челси -:- Ноттингем Форест
22:00 сегодня Вест Бромвич -:- Манчестер Сити
22:00 сегодня Ман Юнайтед -:- Бертон Альбион
Германия. Бундеслига 2017/2018, 5 тур
21:30 сегодня Герта -:- Байер
21:30 сегодня Гамбург -:- Боруссия Д
Италия. Серия А 2017/2018, 5 тур
19:00 сегодня Беневенто -:- Рома
21:45 сегодня Ювентус -:- Фиорентина
21:45 сегодня Лацио -:- Наполи
21:45 сегодня Милан -:- СПАЛ
Россия. Кубок 2017/2018, 1/16 финала
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15:00 сегодня Шинник -:- Урал
15:00 сегодня Тамбов -:- Арсенал Т
15:00 сегодня Оренбург -:- Рубин
15:00 сегодня Томь -:- Краснодар
17:00 сегодня Авангард Кур -:- ЦСКА
17:00 сегодня Тюмень -:- Тосно
18:00 сегодня Волгарь -:- Ростов
18:30 сегодня Спартак-Нальчик -:- Динамо М
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«Челси», «Наполи» и «Эвертон» интересуются Кавани

сегодня, 14:24

«Челси», «Наполи» и «Эвертон» внимательно следят за развитием событий вокруг нападающего ПСЖ Эдинсона Кавани, который вступил в конфликт со своим одноклубником Неймаром. Накануне прошла информация, что бразилец попросил руководство парижан продать Кавани, и вышеуказанные клубы хотели бы приютить игрока у себя.

Кроме того, ПСЖ планирует продать некоторых игроков зимой, чтобы вписаться в финансовый fair play, и в число футболистов на продажу может попасть и Кавани.

Однако в возможном трансфере уругвайца есть несколько загвоздок. Во-первых, он хочет играть в основе, что не может гарантировать «Челси». Во-вторых, уругваец планирует выступать в Лиге чемпионов, чего не в состоянии дать «Эвертон». Сам Кавани никогда не скрывал своего желания вернуться в Италию, но у «Наполи», который интересуется игроком, и так очень забивная атакующая линия, так что они вряд ли согласятся полностью удовлетворить аппетиты игрока по зарплате.

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Nazi
сегодня в 14:34
Дай бог сплавить энто бревно..
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