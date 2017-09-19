«Челси», «Наполи» и «Эвертон» интересуются Кавани

«Челси», «Наполи» и «Эвертон» внимательно следят за развитием событий вокруг нападающего ПСЖ Эдинсона Кавани, который вступил в конфликт со своим одноклубником Неймаром. Накануне прошла информация, что бразилец попросил руководство парижан продать Кавани, и вышеуказанные клубы хотели бы приютить игрока у себя.

Кроме того, ПСЖ планирует продать некоторых игроков зимой, чтобы вписаться в финансовый fair play, и в число футболистов на продажу может попасть и Кавани.

Однако в возможном трансфере уругвайца есть несколько загвоздок. Во-первых, он хочет играть в основе, что не может гарантировать «Челси». Во-вторых, уругваец планирует выступать в Лиге чемпионов, чего не в состоянии дать «Эвертон». Сам Кавани никогда не скрывал своего желания вернуться в Италию, но у «Наполи», который интересуется игроком, и так очень забивная атакующая линия, так что они вряд ли согласятся полностью удовлетворить аппетиты игрока по зарплате.

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