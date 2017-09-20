«Интер» в январе арендует Алекса Тейшейру

Атакующий полузащитник «Цзянсу Сунин» Алекс Тейшейра в январе может оказаться в «Интере».

27-летний бразилец перебрался в Китай в начале 2016 года за 50 млн евро из «Шахтера», однако на данный момент Алекс столкнулся с жесткой конкуренцией за место в основе. Лимит в местном чемпионате позволяет выпускать на поле только трех легионеров. Места Рамиреса и Бенджамина Муканджо в «Цзянсу» считаются практически неприкасаемыми, а Тейшейра борется за последнее место под солнцем сразу с двумя игроками.

При этом «Интеру» нужен футболист, который мог бы действовать под нападающими, поэтому клуб хочет арендовать Тейшейру. Владельцем «Интера» и «Цзянсу» является корпорация Suning Group, так что никаких проблем с этой арендой не возникнет.

Тейшейра в 2017 году провел 15 матчей в чемпионате Китая, забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи.

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