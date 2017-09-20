«Интер» в январе арендует Алекса Тейшейру

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Когда самый дорогой футболист мира Неймар получит свой первый «Золотой мяч»?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Матчи
  • Игра
  • Старый сайт
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Кубок Лиги
  • Германия. Бундеслига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Испания. Кубок
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Казахстан. Премьер-лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Копа Судамерикана
  • Нидерланды. Кубок Голландии
  • Россия. 2-й дивизион. Восток
  • Россия. Кубок России
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Украина. Кубок
  • Швейцария. Суперлига
  • Швеция. Аллсвенскан
Англия. Кубок Лиги 2017/2018, 3 раунд
21:45 сегодня Арсенал -:- Донкастер Роверс
21:45 сегодня Челси -:- Ноттингем Форест
22:00 сегодня Вест Бромвич -:- Манчестер Сити
22:00 сегодня Ман Юнайтед -:- Бертон Альбион
Германия. Бундеслига 2017/2018, 5 тур
21:30 сегодня Герта -:- Байер
21:30 сегодня Гамбург -:- Боруссия Д
Италия. Серия А 2017/2018, 5 тур
19:00 сегодня Беневенто -:- Рома
21:45 сегодня Ювентус -:- Фиорентина
21:45 сегодня Лацио -:- Наполи
21:45 сегодня Милан -:- СПАЛ
Россия. Кубок 2017/2018, 1/16 финала
12:00 сегодня Луч-Энергия -:- Анжи
15:00 сегодня Шинник -:- Урал
15:00 сегодня Тамбов -:- Арсенал Т
15:00 сегодня Оренбург -:- Рубин
15:00 сегодня Томь -:- Краснодар
17:00 сегодня Авангард Кур -:- ЦСКА
17:00 сегодня Тюмень -:- Тосно
18:00 сегодня Волгарь -:- Ростов
18:30 сегодня Спартак-Нальчик -:- Динамо М
19:00 сегодня Кубань -:- Спартак М
  • Главные новости
  • Все новости
11:49
«Челси» грозит трансферный запрет от ФИФА0
09:33
Моратти вновь станет президентом «Интера»9
09:19
Веллитон: «В Турции я не травмировал ни одного вратаря»38
08:52
Игонин: «У нас в Питере на каждом заборе написано, что „Зенит“ - чемпион»59
00:50
Покер Месси помог «Барселоне» разгромить «Эйбар»240
11:39
Сорокин избран в совет ФИФА1
11:32
Рыжиков, Навас, Карадениз и Цакташ не сыграют с «Оренбургом»1
11:06
Игрок «Эвертона» Кин потроллил Окслейд-Чемберлена7
10:51
Надсон: «Сборная России на правильном пути, но чемпионом мира станет Бразилия»15
10:44
Хески: «Я забывал, что Окслейд-Чемберлен присутствует на поле в игре с „Лестером“»3
10:35
Чемберс и Уилшир сыграют за «Арсенал» в матче с «Донкастер Роверс»2
10:24
«Реал» повысит зарплату Роналду23
09:47
Тео Эрнандес выбыл на две недели7
09:08
Киммих: «„Бавария“ заслуженно победила „Шальке“»2
08:43
Стадион «Ацтека» в Мексике пострадал из-за землетрясения4
08:26
Месси сделал покер впервые с января 2013 года24
08:15
Веллитон: «Я скучаю по Карпину»27
07:26
Семеду: «Для меня честь играть с Месси, это футболист с другой планеты»28
07:16
Почеттино: «На мой взгляд, Алли – это игрок топ-уровня»3
06:54
Донадони: «Я просто надеюсь, что в пользу „Болоньи“ тоже назначат такой пенальти»3
06:19
Эдер: «„Интеру“ нужно сосредоточиться на попадании в Лигу чемпионов»5
05:50
Горецка: «После стопроцентного момента „Шальке“ „Бавария“ забила со спорного пенальти»5
05:26
Ульрайх: «Рад победе и тому, что удалось отстоять на ноль»1
05:08
Нигматуллин: «Уверен, кто-то из фаворитов вылетит из Кубка России, но не „Спартак“»21
04:55
Денис Суарес: «Надеюсь, что продолжу играть и забивать голы»4

«Интер» в январе арендует Алекса Тейшейру

сегодня, 11:18

Атакующий полузащитник «Цзянсу Сунин» Алекс Тейшейра в январе может оказаться в «Интере».

27-летний бразилец перебрался в Китай в начале 2016 года за 50 млн евро из «Шахтера», однако на данный момент Алекс столкнулся с жесткой конкуренцией за место в основе. Лимит в местном чемпионате позволяет выпускать на поле только трех легионеров. Места Рамиреса и Бенджамина Муканджо в «Цзянсу» считаются практически неприкасаемыми, а Тейшейра борется за последнее место под солнцем сразу с двумя игроками.

При этом «Интеру» нужен футболист, который мог бы действовать под нападающими, поэтому клуб хочет арендовать Тейшейру. Владельцем «Интера» и «Цзянсу» является корпорация Suning Group, так что никаких проблем с этой арендой не возникнет.

Тейшейра в 2017 году провел 15 матчей в чемпионате Китая, забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Марк Аврелий
сегодня в 11:42
В Шахтере он был хорош.
juchok
сегодня в 11:21
это кто там такие неприкасаемые?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
Rambler's Top100