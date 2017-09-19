«Лион» отказался покупать Роналду в 2002 году

Бывший нападающий «Лиона» Тони Верель сообщил, что в 2002 году «Спортинг» предлагал «ткачам» приобрести нападающего Криштиану Роналду, но французский клуб ответил отказом.

«„Спортинг“ предлагал „Лиону“ Роналду и еще одного игрока. Сегодня „ткачи“ должны испытывать большое разочарование из-за этого отказа», — сказал Верель.

Через год после этого случая португалец перебрался в «Манчестер Юнайтед» за 17.5 млн евро.

Напомним, что минувшим летом ходили слухи о возвращении 32-летнего Роналду в МЮ.

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