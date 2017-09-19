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«Лион» отказался покупать Роналду в 2002 году

сегодня, 17:22

Бывший нападающий «Лиона» Тони Верель сообщил, что в 2002 году «Спортинг» предлагал «ткачам» приобрести нападающего Криштиану Роналду, но французский клуб ответил отказом.

«„Спортинг“ предлагал „Лиону“ Роналду и еще одного игрока. Сегодня „ткачи“ должны испытывать большое разочарование из-за этого отказа», — сказал Верель.

Через год после этого случая португалец перебрался в «Манчестер Юнайтед» за 17.5 млн евро.

Напомним, что минувшим летом ходили слухи о возвращении 32-летнего Роналду в МЮ.

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Все комментарии
cevin cigan
сегодня в 17:33
Скажем так,что в Лионе Рон,долго бы не задержался!У гениальных игроков,все пути ведут в Реал Мадрид!!!
Zen-Aku
сегодня в 17:31
Но потом сильно об этом пожелали!()
Red_team ответил juchok
сегодня в 17:31
juchok:
а вот если бы купили, то у Пансы в профиле было бы на один любимый клуб больше!)!)!)!) З.Ы он еще не говорил за кого будет топить в след туре ЛЧ? За ЦСКА или МЮ???
Такое чувство, что он тебе каждую ночь шины у машины протыкает и под дверь коровьи лепехи подкладывает, бомбит у тебя знатно в его сторону =)
Red_team
сегодня в 17:26
Это еще ничего, Венгер вон даже Пеле с Марадоной мог купить, для него даже временных рамок не существует
juchok
сегодня в 17:26
а вот если бы купили, то у Пансы в профиле было бы на один любимый клуб больше!)!)!)!)

З.Ы он еще не говорил за кого будет топить в след туре ЛЧ? За ЦСКА или МЮ???
severnyj84
сегодня в 17:24
Значит, играл плохо в 2002 году.
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