«Лион» отказался покупать Роналду в 2002 году

Бывший нападающий «Лиона» Тони Верель сообщил, что в 2002 году «Спортинг» предлагал «ткачам» приобрести нападающего Криштиану Роналду, но французский клуб ответил отказом.
«„Спортинг“ предлагал „Лиону“ Роналду и еще одного игрока. Сегодня „ткачи“ должны испытывать большое разочарование из-за этого отказа», — сказал Верель.
Через год после этого случая португалец перебрался в «Манчестер Юнайтед» за 17.5 млн евро.
Напомним, что минувшим летом ходили слухи о возвращении 32-летнего Роналду в МЮ.
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З.Ы он еще не говорил за кого будет топить в след туре ЛЧ? За ЦСКА или МЮ???
З.Ы он еще не говорил за кого будет топить в след туре ЛЧ? За ЦСКА или МЮ???