«Лацио» и «Наполи» объявили стартовые составы

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Когда самый дорогой футболист мира Неймар получит свой первый «Золотой мяч»?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Матчи
  • Игра
  • Старый сайт
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Кубок Лиги
  • Германия. Бундеслига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Испания. Кубок
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Казахстан. Премьер-лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Копа Судамерикана
  • Нидерланды. Кубок Голландии
  • Россия. 2-й дивизион. Восток
  • Россия. Кубок России
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Украина. Кубок
  • Швейцария. Суперлига
  • Швеция. Аллсвенскан
Англия. Кубок Лиги 2017/2018, 3 раунд
21:45 29’ Арсенал 1:0 Донкастер Роверс
21:45 31’ Челси 2:0 Ноттингем Форест
22:00 17’ Вест Бромвич 0:1 Манчестер Сити
22:00 16’ Ман Юнайтед 1:0 Бертон Альбион
Германия. Бундеслига 2017/2018, 5 тур
21:30 44’ Герта 2:0 Байер
21:30 Идет первый тайм, 45’ Гамбург 0:1 Боруссия Д
Испания. Примера 2017/2018, 5 тур
21:00 60’ Атлетик Б 0:1 Атлетико М
23:00 сегодня Реал -:- Бетис
Италия. Серия А 2017/2018, 5 тур
19:00 Матч завершен Беневенто 0:4 Рома
21:45 32’ Ювентус 0:0 Фиорентина
21:45 Идет первый тайм, 29’ Лацио 1:0 Наполи
21:45 Идет первый тайм, 30’ Милан 1:0 СПАЛ
Россия. Кубок 2017/2018, 1/16 финала
12:00 Матч завершен Луч-Энергия 2:0 Анжи
15:00 Матч завершен Шинник 3:0 Урал
15:00 Матч завершен Тамбов 1:0 Арсенал Т
15:00 Матч завершен Оренбург 0:2 Рубин
15:00 Матч завершен Томь 2:1 Краснодар
17:00 Закончился в дополнительное время Авангард Кур 1:0 ЦСКА
17:00 Матч завершен Тюмень 1:2 Тосно
18:00 Матч завершен Волгарь 0:2 Ростов
  • Главные новости
  • Все новости
21:13
В серии пенальти «Спартак-Нальчик» оказался удачливее «Динамо»63
20:53
Дубль Промеса принес «Спартаку» победу над «Кубанью»228
19:31
ЦСКА в дополнительное время уступил «Авангарду» и вылетел из Кубка России326
18:31
Новый стадион «Атлетико» примет финал Лиги чемпионов-201927
16:59
«Томь» не пустила «Краснодар» в 1/8 финала Кубка России87
22:13
Защитник «Марселя» Рами встречается с Памелой Андерсон5
21:57
Каррера: «После игры с „Тосно“ я не обвинял игроков. Я первый виноват»10
21:50
«Брайтон» выкупил Тима Крула у «Ньюкасла»2
21:43
Монтелла: «Я хотел подписать Дибалу, когда работал в „Катании“»1
21:32
«Монако» продлил сотрудничество с Раджи и Субашичем0
21:26
Надсон признался, что хотел бы иметь российский паспорт7
21:10
«Милан» - СПАЛ: стартовые составы5
20:53
«Рома» разгромила «Беневенто» в 5-м туре Серии А20
20:40
«Гамбург» - «Боруссия» Д: стартовые составы3
20:28
Тренер «Монако» посоветовал наставнику ПСЖ самому отдавать указания футболистам8
20:22
Ганчаренко: «В плотном графике приходится чем-то жертвовать»43
20:11
Микеле Ува стал вице-президентом УЕФА0
19:58
Шалимов: «Мы позорно вошли в историю клуба „Краснодар“»31
19:52
«Ростов» обыграл «Волгарь» и вышел в 1/8 финала Кубка России28
19:13
Матч за Суперкубок УЕФА-2019 состоится в Стамбуле5
19:05
Финал Лиги Европы-2019 пройдет в Баку12
18:53
Дубль Палиенко вывел «Тосно» в 1/8 финала Кубка России18
18:16
Гари Невилл: «Санчес в „Арсенале“ выглядит растерянным»7
17:39
Бердыев: «Как и предполагалось, с „Оренбургом“ была тяжелая кубковая игра»23
17:26
«Спартак» оштрафован на 170 тысяч рублей по итогам матча с «Тосно»31

«Лацио» и «Наполи» объявили стартовые составы

сегодня, 21:03
ЛациоЛацио1 : 0НаполиНаполиИдет первый тайм

«Лацио» и «Наполи» объявили стартовые составы на матч 5-го тура Серии А.

«Лацио»: Стракоша, Баштуш, де Врей, Раду, Баста, Пароло, Лейва, Милинкович-Савич, Лулич, Альберто, Иммобиле.

«Наполи»: Рейна, Маджо, Альбиоль, Кулибали, Гулам, Аллан, Жоржиньо, Гамшик, Кальехон, Мертенс, Инсинье.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

В недавно завершившейся встрече тура «Рома» разгромила «Беневенто».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Nickolai S ответил Великий Князь
сегодня в 21:46
Великий Князь:
Видео всем доступно. Только ссылки должны быть из ютуба. А вот картинки могут только ВИПы постить, но неугодным режиму их не дают.)
Нонконформистам значит мимо. Ну и ладно.
Великий Князь ответил Nickolai S
сегодня в 21:44
Nickolai S:
Зёбрам полны булки фиалок! Ахахах))
    Nickolai S ответил Великий Князь
    сегодня в 21:43
    Великий Князь:
    На том и порешили) Хохлам дыба, Наполи плеть!
      Великий Князь ответил Nickolai S
      сегодня в 21:43
      Nickolai S:
      Кстати, как смочь в картинки и видео? Парсерлох как обычно?
      Видео всем доступно. Только ссылки должны быть из ютуба. А вот картинки могут только ВИПы постить, но неугодным режиму их не дают.)
      Великий Князь ответил Марк Аврелий
      сегодня в 21:41
      Марк Аврелий:
      Ага, очень адекватный. Каждый коммент- оскорбление того или иного клуба.
        Nickolai S ответил Великий Князь
        сегодня в 21:41
        Кстати, как смочь в картинки и видео? Парсерлох как обычно?
        Великий Князь ответил Reneg
        сегодня в 21:40
        Reneg:
        в принципе, да.
          Reneg ответил Великий Князь
          сегодня в 21:39
          Великий Князь:
          А можно, что бы все травмы и карточки были у наполи?)
          в принципе, да.
          Nickolai S ответил Великий Князь
          сегодня в 21:38
          Великий Князь:
          Не груби царю, а то отправлю на дыбу
          Когда вы говорите, Иван Васильевич, впечатление такое, что вы бредите.
          Великий Князь ответил Reneg
          сегодня в 21:36
          Reneg:
          даже не знаю чего хочу от матча.. Возможно ничейку с обилием красных карточек и травм..
          А можно, что бы все травмы и карточки были у наполи?)
          Великий Князь ответил Nickolai S
          сегодня в 21:35
          Nickolai S:
          Из одной палаты, ага ))
          Не груби царю, а то отправлю на дыбу
          Великий Князь ответил Марк Аврелий
          сегодня в 21:34
          Марк Аврелий:
          Тут на Соккере еще Наполеон есть, мы тут с тобой не одни правители)
          Тоже авторитарный лидер. К тому же мы с ним союзники, хоть это и противоречит ходу истории. Мы с ним Хрюкров донбассим)
          Nickolai S ответил Reneg
          сегодня в 21:33
          Reneg:
          насылаю заклятье на проигрыш наполи.сам виноват.
            Марк Аврелий ответил Nickolai S
            сегодня в 21:33
            Nickolai S:
            Мусорщика не тронь. Он клёви. Один из самых адекватных здесь.
            Ага, очень адекватный. Каждый коммент- оскорбление того или иного клуба.
            Reneg ответил Nickolai S
            сегодня в 21:32
            Nickolai S:
            А туда ли ты зашёл, артишок?
            насылаю заклятье на проигрыш наполи.сам виноват.
            Nickolai S ответил Марк Аврелий
            сегодня в 21:31
            Марк Аврелий:
            Это за Наполи раньше один пациент здесь болел, Мусорщиком звать.
            Мусорщика не тронь. Он клёви. Один из самых адекватных здесь.
            Nickolai S ответил Reneg
            сегодня в 21:30
            Reneg:
            даже не знаю чего хочу от матча.. Возможно ничейку с обилием красных карточек и травм..
            А туда ли ты зашёл, артишок?
            Марк Аврелий ответил Nickolai S
            сегодня в 21:30
            Nickolai S:
            Из одной палаты, ага ))
            Это за Наполи раньше один пациент здесь болел, Мусорщиком звать.
            Nickolai S ответил Великий Князь
            сегодня в 21:29
            Великий Князь:
            И с Наполи ответа не снимай. Не гоже итальянскому клубу стабильно лажать с камандами самого слабого чемпа)
            Ну, скажем так, сами виноваты. Недооценили соперника. Должны были снимать вопросы в гостях изначально. Но сходили под себя. Дома, я думаю, поквитаются.
            Reneg
            сегодня в 21:28
            даже не знаю чего хочу от матча.. Возможно ничейку с обилием красных карточек и травм..
            Nickolai S ответил Марк Аврелий
            сегодня в 21:28
            Марк Аврелий:
            Тут на Соккере еще Наполеон есть, мы тут с тобой не одни правители)
              Марк Аврелий ответил Великий Князь
              сегодня в 21:27
              Великий Князь:
              И с Наполи ответа не снимай. Не гоже итальянскому клубу стабильно лажать с камандами самого слабого чемпа)
              Тут на Соккере еще Наполеон есть, мы тут с тобой не одни правители)
              Великий Князь ответил Nickolai S
              сегодня в 21:25
              Nickolai S:
              Ну ну. Наказалку не поцарапай. Ваши, по ходу, ещё жидче изобразили. И не надо нам рассказывать про барсу, то сё. ))
              И с Наполи ответа не снимай. Не гоже итальянскому клубу стабильно лажать с камандами самого слабого чемпа)
              Великий Князь ответил Nickolai S
              сегодня в 21:24
              Nickolai S:
              Ну ну. Наказалку не поцарапай. Ваши, по ходу, ещё жидче изобразили. И не надо нам рассказывать про барсу, то сё. ))
                Nickolai S ответил Великий Князь
                сегодня в 21:23
                Великий Князь:
                Надобно наказать помойку за то, что они сериАл в краинеУ снова посрамили(
                Ну ну. Наказалку не поцарапай. Ваши, по ходу, ещё жидче изобразили. И не надо нам рассказывать про барсу, то сё. ))
                Великий Князь
                сегодня в 21:09
                  Марк Аврелий
                  сегодня в 21:06
                  Удачи первому клубу Рима- Лацио!
                  Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
                  Отправить
                  Rambler's Top100