«Лацио» и «Наполи» объявили стартовые составы на матч 5-го тура Серии А.
«Лацио»: Стракоша, Баштуш, де Врей, Раду, Баста, Пароло, Лейва, Милинкович-Савич, Лулич, Альберто, Иммобиле.
«Наполи»: Рейна, Маджо, Альбиоль, Кулибали, Гулам, Аллан, Жоржиньо, Гамшик, Кальехон, Мертенс, Инсинье.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
В недавно завершившейся встрече тура «Рома» разгромила «Беневенто».
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Хохлам дыба, Наполи плеть!
Хохлам дыба, Наполи плеть!