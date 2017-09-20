«Шинник» разгромил «Урал»

В матче 1/16 финала Кубка России «Шинник» легко справился с «Уралом».
Караваево, стадион «Урожай».
«Шинник» - «Урал» - 3:0 (2:0)
Голы: Фатихов 6, Безлихотнов 44, Крамаренко 56.
«Шинник»: Антипин, Магадиев, Евсеев, Кагермазов, Жестоков, Камилов, Крамаренко, Фатихов (Нарылков 81), Безлихотнов (Шайморданов 62), Земсков (Низамутдинов 70), Лях.
Главный тренер: Александр Побегалов.
«Урал»: Арапов, Данцев (Меркулов 57), Емельянов, Динга, Чернов, Кулаков, Павленко (Татаринов 65), Бавин, Глушков, Щербаков, Евсеев.
Главный тренер: Александр Тарханов.
Предупреждения: Кулаков 54.
Судья: Игорь Панин.
В другом матче дня «Луч-Энергия» прошел «Анжи».
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