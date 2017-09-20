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Англия. Кубок Лиги 2017/2018, 3 раунд
21:45 сегодня Арсенал -:- Донкастер Роверс
21:45 сегодня Челси -:- Ноттингем Форест
22:00 сегодня Вест Бромвич -:- Манчестер Сити
22:00 сегодня Ман Юнайтед -:- Бертон Альбион
Германия. Бундеслига 2017/2018, 5 тур
21:30 сегодня Герта -:- Байер
21:30 сегодня Гамбург -:- Боруссия Д
Италия. Серия А 2017/2018, 5 тур
19:00 сегодня Беневенто -:- Рома
21:45 сегодня Ювентус -:- Фиорентина
21:45 сегодня Лацио -:- Наполи
21:45 сегодня Милан -:- СПАЛ
Россия. Кубок 2017/2018, 1/16 финала
12:00 Матч завершен Луч-Энергия 2:0 Анжи
15:00 Матч завершен Шинник 3:0 Урал
15:00 Матч завершен Тамбов 1:0 Арсенал Т
15:00 Матч завершен Оренбург 0:2 Рубин
15:00 Матч завершен Томь 2:1 Краснодар
17:00 Закончился первый тайм Авангард Кур 0:0 ЦСКА
17:00 Закончился первый тайм Тюмень 0:2 Тосно
18:00 сегодня Волгарь -:- Ростов
18:30 сегодня Спартак-Нальчик -:- Динамо М
19:00 сегодня Кубань -:- Спартак М
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«Шинник» разгромил «Урал»

сегодня, 16:52
ШинникШинник3 : 0УралУралМатч завершен

В матче 1/16 финала Кубка России «Шинник» легко справился с «Уралом».

Караваево, стадион «Урожай».

«Шинник» - «Урал» - 3:0 (2:0)
Голы: Фатихов 6, Безлихотнов 44, Крамаренко 56.

«Шинник»: Антипин, Магадиев, Евсеев, Кагермазов, Жестоков, Камилов, Крамаренко, Фатихов (Нарылков 81), Безлихотнов (Шайморданов 62), Земсков (Низамутдинов 70), Лях. 
Главный тренер: Александр Побегалов.

«Урал»: Арапов, Данцев (Меркулов 57), Емельянов, Динга, Чернов, Кулаков, Павленко (Татаринов 65), Бавин, Глушков, Щербаков, Евсеев. 
Главный тренер: Александр Тарханов.

Предупреждения: Кулаков 54.

Судья: Игорь Панин.

В другом матче дня «Луч-Энергия» прошел «Анжи».

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Все комментарии
cska.78
сегодня в 17:43
Ярославль с победой!
311
сегодня в 17:42
Что-то ФНЛ разбушевался!)
Майкл59ru
сегодня в 17:25
Может уже пора кубок проводить исключительно для команд пердива и ниже,ясно ведь что командам из Премьер лиги он нафиг не сдался,сливаются в 1/16.
zyxel410 ответил Баба Яга против
сегодня в 17:17
Баба Яга против:
Пора заканчивать с этим цирком как "кубок",всем же ясно что не интересен этот турнир командам из примьер-лиги.
А что интересно командам типа Урала,Анжи и Арсенала? Они не играют в еврокубках, они не претендуют на первые места в чемпионате..чего бы не попробовать кубок выиграть? Ну или хотя бы пройти по-максимуму дальше.
jest ответил Баба Яга против
сегодня в 17:10
Баба Яга против:
Пора заканчивать с этим цирком как "кубок",всем же ясно что не интересен этот турнир командам из примьер-лиги.
С одной стороны это так. Но представь, как счастливы сегодня болельщики "Шинника"? Кубок - это народный трофей.
я беременна
сегодня в 17:09
ну, блин, Урал...((( не в 1/16 же вылетать!!!!(
jest
сегодня в 17:09
Урал крепко сидит в середине таблицы, вылет не светит. Чего бы не побороться за трофей?Наверное, я чего-то не понимаю.
Баба Яга против
сегодня в 17:07
Пора заканчивать с этим цирком как "кубок",всем же ясно что не интересен этот турнир командам из примьер-лиги.
drug01
сегодня в 17:06
От Урала ждал большего.....
PATRIOT1965
сегодня в 16:57
Красиво слились,так же как и Краснодар.Да,еще Анжи забыл.
ДСА
сегодня в 16:56
Сегодня много команд Премьер-Лиги будут биты.
sihafazatron
сегодня в 16:53
договорняк)
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