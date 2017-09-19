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    Когда самый дорогой футболист мира Неймар получит свой первый «Золотой мяч»?
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Англия. Кубок Лиги 2017/2018, 3 раунд
21:45 сегодня Арсенал -:- Донкастер Роверс
21:45 сегодня Челси -:- Ноттингем Форест
22:00 сегодня Вест Бромвич -:- Манчестер Сити
22:00 сегодня Ман Юнайтед -:- Бертон Альбион
Германия. Бундеслига 2017/2018, 5 тур
21:30 сегодня Герта -:- Байер
21:30 сегодня Гамбург -:- Боруссия Д
Италия. Серия А 2017/2018, 5 тур
19:00 сегодня Беневенто -:- Рома
21:45 сегодня Ювентус -:- Фиорентина
21:45 сегодня Лацио -:- Наполи
21:45 сегодня Милан -:- СПАЛ
Россия. Кубок 2017/2018, 1/16 финала
12:00 Матч завершен Луч-Энергия 2:0 Анжи
15:00 Матч завершен Шинник 3:0 Урал
15:00 Матч завершен Тамбов 1:0 Арсенал Т
15:00 Матч завершен Оренбург 0:2 Рубин
15:00 Матч завершен Томь 2:1 Краснодар
17:00 Закончился первый тайм Авангард Кур 0:0 ЦСКА
17:00 Закончился первый тайм Тюмень 0:2 Тосно
18:00 сегодня Волгарь -:- Ростов
18:30 сегодня Спартак-Нальчик -:- Динамо М
19:00 сегодня Кубань -:- Спартак М
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В Тбилиси состоится благотворительный матч с участием звезд мирового футбола

сегодня, 17:18

29 сентября в Тбилиси на стадионе «Динамо-Арена» имени Бориса Пайчадзе состоится благотворительный матч, в котором примет участие множество футбольных звезд прошлого.  Вырученные с продажи билетов средства будут отправлены на восстановление лесного массива Боржомского ущелья, часть которого сгорела во время пожара, начавшегося 20 августа.

«Этот матч доставит удовольствие многочисленным поклонникам футбола, это будет большой праздник футбола, в то же время проведение игры и полученные от продажи билетов внесут определенный вклад в восстановление части лесного массива Боржомского ущелья, сгоревшего в августе текущего года», - сообщил генеральный секретарь Федерации футбола Грузии Давид Муджири.

В поединке команда «World XI» схлестнется с «GFF-X». Среди приглашенных звезд фигурируют следующие футболисты: Франческо Тотти, Ривалдо, Дида, Паоло Мальдини, Андрей Шевченко, Хавьер Дзанетти, Звонимир Бобан, Сержиньо, Лука Тони, Эрнан Креспо, Венсан Канделя, Алессандро Костакурта, Дино Баджо, Массимо Амброзини, Массимо Оддо, Марко Дельвеккио, Себастьяно Росси, Мауро Тассотти, Карлес Пуйоль, Марек Янкуловский, Деметрио Альбертини, Энрико, Кристиан Аббьяти, Анджело Карбоне, Иван Кордоба, Дарио Шимич, Джузеппе Фавалли, Пьетро Верховод. Роль тренера одной из команд на себя возьмет знаменитый немецкий тренер Отто Рехагель.

Кроме того, на восстановление ущелья также потратят деньги, заработанные с продажи билетов на квалификационный матч чемпионата мира 2018 между сборными Грузии и Ирландии, который состоялся 2 сентября.

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goodbyegoodboy ответил Гуливер
сегодня в 17:44
Гуливер:
древних укров позовут с Саакашвиле сосо
Ну древние укры то есть в списке, а великие бакланы опять будут в инстаграме усы показывать
Гуливер
сегодня в 17:37
    juchok
    сегодня в 17:36
    Каха подсуетился!
    Смитерс
    сегодня в 17:25
    што-та какорина с зюбой в списке нет...
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