«Рома» разгромила «Беневенто» в 5-м туре Серии А

«Рома» не испытала проблем с «Беневенто» в рамках 5-го тура Серии А. Хозяева отличились двумя автоголами.
Беневенто, стадион «Чиро Виджорито»
«Беневенто» – «Рома» – 0:4 (0:2)
Голы: Джеко 22, Лучиони 35 (автогол), Джеко 52, Венути 74 (автогол).
«Беневенто»: Белец, Лучиони, Венути, Ди Кьяра, Летиция, Катальди, Чибса, Лазаар, Мемушай, Пушкаш, Кода.
Главный тренер: Марко Барони.
«Рома»: Алиссон, Жуан, Фасио, Коларов, Перес, Гоналон, Стротман, Пеллегрини, Джеко, Перотти, Юндер.
Главный тренер: Эусебио Ди Франческо.
Предупреждения: Ди Кьяра 56, Париджини 84.
Судья: Михаэль Фаббри.
В другом поединке тура «Интер» потерял первые очки в сезоне в матче с «Болоньей».
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