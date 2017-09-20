Аргентинские СМИ призвали Месси приберечь голы для сборной

Аргентинская пресса просит нападающего «Барселоны» Лионеля Месси приберечь немного голов для национальной команды. Месси накануне оформил покер в ворота «Эйбара», а сегодня популярное аргентинское издание Ole вышло с заголовком: «Лео, оставь несколько голов для сборной».

Месси в 8 матчах отбора к ЧМ-2018 в Южной Америке забил 4 гола (2 с пенальти). Аргентина за 2 тура до конца идет на 5-м месте, которое дает право команде на стыковые матчи.

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