«Барселона» поддержала право волеизъявления каталонцев о независимости

«Барселона» на своем сайте выступила с заявлением, в котором официально поддержала право волеизъявления каталонцев о независимости региона. В тексте «блаугранас» говорится, что клуб осуждает любую активность, которая может помешать свободному осуществлению этих прав. «Барселона» в дальнейшем будет поддерживать решение большинства каталонцев. При этом клуб подчеркивает, что он будет делать это по-граждански мирно.
Референдум о независимости Каталонии состоится 1 октября.
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас уже несколько раз предупреждал клуб, что если Каталония станет независимой, «Барселону» исключат из испанской лиги.
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Санкциями мы и так уже обросли. А там семь бед, один декрет))
Санкциями мы и так уже обросли. А там семь бед, один декрет))
Пусть отделяются и в чемпионат Франции идут, там хоть ПСЖ их будет регулярно на место ставить.
Пусть отделяются и в чемпионат Франции идут, там хоть ПСЖ их будет регулярно на место ставить.
ТО ЖЕ САМОЕ БУДЕТ И С БАРСОЙ !
ТО ЖЕ САМОЕ БУДЕТ И С БАРСОЙ !
Без Барсы Ла Лига потеряет интерес,поэтому Тебас сам будет лично просить все инстанции,чтобы Барса осталась.
Это потеря сотни миллионов долларов для Испании,без Барсы а без Каталонии миллиарды долларов.
Без Барсы Ла Лига потеряет интерес,поэтому Тебас сам будет лично просить все инстанции,чтобы Барса осталась.
Это потеря сотни миллионов долларов для Испании,без Барсы а без Каталонии миллиарды долларов.
ТОЛЬКО ТАК МОЖНО ОТСТОЯТЬ ИНТЕРЕСЫ СВОЕГО НАРОДА !!!
ТОЛЬКО ТАК МОЖНО ОТСТОЯТЬ ИНТЕРЕСЫ СВОЕГО НАРОДА !!!
Будут играть Барса и Эспаньол - идеально. По 16 туров каждые полгода. И Месси статистику себе поправит.
Все счастливы.
Руководство у Барсы без головы вовсе, конечно. Не люди, звери.
Будут играть Барса и Эспаньол - идеально. По 16 туров каждые полгода. И Месси статистику себе поправит.
Все счастливы.
Руководство у Барсы без головы вовсе, конечно. Не люди, звери.