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Англия. Кубок Лиги 2017/2018, 3 раунд
21:45 сегодня Арсенал -:- Донкастер Роверс
21:45 сегодня Челси -:- Ноттингем Форест
22:00 сегодня Вест Бромвич -:- Манчестер Сити
22:00 сегодня Ман Юнайтед -:- Бертон Альбион
Германия. Бундеслига 2017/2018, 5 тур
21:30 сегодня Герта -:- Байер
21:30 сегодня Гамбург -:- Боруссия Д
Италия. Серия А 2017/2018, 5 тур
19:00 сегодня Беневенто -:- Рома
21:45 сегодня Ювентус -:- Фиорентина
21:45 сегодня Лацио -:- Наполи
21:45 сегодня Милан -:- СПАЛ
Россия. Кубок 2017/2018, 1/16 финала
12:00 Матч завершен Луч-Энергия 2:0 Анжи
15:00 64’ Шинник 3:0 Урал
15:00 61’ Тамбов 0:0 Арсенал Т
15:00 64’ Оренбург 0:1 Рубин
15:00 62’ Томь 2:1 Краснодар
17:00 сегодня Авангард Кур -:- ЦСКА
17:00 сегодня Тюмень -:- Тосно
18:00 сегодня Волгарь -:- Ростов
18:30 сегодня Спартак-Нальчик -:- Динамо М
19:00 сегодня Кубань -:- Спартак М
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«Барселона» поддержала право волеизъявления каталонцев о независимости

сегодня, 15:52

«Барселона» на своем сайте выступила с заявлением, в котором официально поддержала право волеизъявления каталонцев о независимости региона. В тексте «блаугранас» говорится, что клуб осуждает любую активность, которая может помешать свободному осуществлению этих прав. «Барселона» в дальнейшем будет поддерживать решение большинства каталонцев. При этом клуб подчеркивает, что он будет делать это по-граждански мирно.

Референдум о независимости Каталонии состоится 1 октября. 

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас уже несколько раз предупреждал клуб, что если Каталония станет независимой, «Барселону» исключат из испанской лиги.

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Все комментарии
ronaldo743
сегодня в 16:16
Сливочный глорик Тебас на коленях будет уговаривать Барсу остаться в лиге. Вот только Мадрид от сегунды это не спасёт. Без денег Каталонии не будет и кредитов госбанков, на которых держится Реал.
Глор ПСЖ ответил Ищущий и Понимающий
сегодня в 16:12
Ищущий и Понимающий:
С тобой проблем нет конечно! Я в целом между болелами!)))
Если закончатся баталии между представителями Реала и Барселоны, мне будет здесь делать нечего. Я, если можно так выразиться, питаюсь глорами Барселоны. Без них никак)
starche ответил Kurtd
сегодня в 16:09
Kurtd:
Чемпионат Каталонии могут создать, кстати... Будут играть Барса и Эспаньол - идеально. По 16 туров каждые полгода. И Месси статистику себе поправит. Все счастливы. Руководство у Барсы без головы вовсе, конечно. Не люди, звери.
Чушь.
Ищущий и Понимающий ответил Глор ПСЖ
сегодня в 16:09
Глор ПСЖ:
Мы разве ненормально общаемся?)
С тобой проблем нет конечно! Я в целом между болелами!)))
Deuced ответил Kurtd
сегодня в 16:08
Kurtd:
Чемпионат Каталонии могут создать, кстати... Будут играть Барса и Эспаньол - идеально. По 16 туров каждые полгода. И Месси статистику себе поправит. Все счастливы. Руководство у Барсы без головы вовсе, конечно. Не люди, звери.
в Каталонии при желании можно устроить пул клубов сродни чемпионату Голландии. У одной только Барсы в академии черт знает сколько молодежи. Но для самой Барсы только присоединение к чемпу Франции или Италии выход иначе станет вторым Селтиком
Глор ПСЖ ответил Ищущий и Понимающий
сегодня в 16:08
Ищущий и Понимающий:
Вот тогда и "баталии" закончатся между фанами Реала и Барсы! Может это к лучшему? Хоть нормально общаться будем!)))
Мы разве ненормально общаемся?)
starche
сегодня в 16:07
Свободу Каталонии!
Ищущий и Понимающий
сегодня в 16:07
Ну тут уже политика! И судьба скажем каких то клубов даже именитых пусть не будет сильно беспокоит политиков которые хотять независимость! А так футбол в целом может потерять многое! Время покажет.
Igo0rek
сегодня в 16:06
Вова, не хочешь под шумок Каталонию забрать?)
Санкциями мы и так уже обросли. А там семь бед, один декрет))
Deuced
сегодня в 16:05
без Барсы чемпионат Испании падет до уровня чемпа Франции только времен чемпионств Лиона - ситуация с реалом будет 1 в 1, а Атлетико сойдет за монегасков тех же времен
Igo0rek ответил ALBA BARCELONA 21
сегодня в 16:03
ALBA BARCELONA 21:
Фифа придумает законы свои,чтобы Барса играла во Франции. Без Барсы Ла Лига потеряет интерес,поэтому Тебас сам будет лично просить все инстанции,чтобы Барса осталась. Это потеря сотни миллионов долларов для Испании,без Барсы а без Каталонии миллиарды долларов.
Испания потеряет не только по футбольным соображениям. Каталония производит 23% валового национального продукта. Каталония является важной экономической составляющей Испании. И потеря такого региона, не сулит ничем хорошим для испанцев.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА ответил ALBA BARCELONA 21
сегодня в 16:02
ALBA BARCELONA 21:
Фифа придумает законы свои,чтобы Барса играла во Франции. Без Барсы Ла Лига потеряет интерес,поэтому Тебас сам будет лично просить все инстанции,чтобы Барса осталась. Это потеря сотни миллионов долларов для Испании,без Барсы а без Каталонии миллиарды долларов.
ЭТО КТО У ТЕБЯ НА АВЕ - ДИМА ИЛИ КИРИЛ КОМБАРОВ ?
Глор ПСЖ
сегодня в 16:02
ФК Барселона какое отношение к Каталонии имеет? Клуб основан иностранцами, на деньги иностранцев, футболистов собрал иностранных - ей противопоставлялся Эспаньол, как чисто каталонский клуб, созданный испанцами. А теперь видите ли Каталония - это синоним ФК Барселоны.
Пусть отделяются и в чемпионат Франции идут, там хоть ПСЖ их будет регулярно на место ставить.
Ищущий и Понимающий
сегодня в 16:01
Вот тогда и "баталии" закончатся между фанами Реала и Барсы! Может это к лучшему? Хоть нормально общаться будем!)))
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 16:01
МОНАКО ИГРАЕТ ВО ФРАНЦУЗСКОЙ ЛИГЕ И НИЧЁ НОРМУЛЬ ВСЕ ДОВОЛЬНЫ

ТО ЖЕ САМОЕ БУДЕТ И С БАРСОЙ !
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 15:58
Фифа придумает законы свои,чтобы Барса играла во Франции.
Без Барсы Ла Лига потеряет интерес,поэтому Тебас сам будет лично просить все инстанции,чтобы Барса осталась.
Это потеря сотни миллионов долларов для Испании,без Барсы а без Каталонии миллиарды долларов.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 15:57
ЕВРОПА РЕГИОНОВ - ЗА ЭТИМ БУДУЩЕЕ !!!
ТОЛЬКО ТАК МОЖНО ОТСТОЯТЬ ИНТЕРЕСЫ СВОЕГО НАРОДА !!!
Kurtd
сегодня в 15:56
Чемпионат Каталонии могут создать, кстати...
Будут играть Барса и Эспаньол - идеально. По 16 туров каждые полгода. И Месси статистику себе поправит.
Все счастливы.
Руководство у Барсы без головы вовсе, конечно. Не люди, звери.
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