«Барселона» поддержала право волеизъявления каталонцев о независимости

«Барселона» на своем сайте выступила с заявлением, в котором официально поддержала право волеизъявления каталонцев о независимости региона. В тексте «блаугранас» говорится, что клуб осуждает любую активность, которая может помешать свободному осуществлению этих прав. «Барселона» в дальнейшем будет поддерживать решение большинства каталонцев. При этом клуб подчеркивает, что он будет делать это по-граждански мирно.

Референдум о независимости Каталонии состоится 1 октября.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас уже несколько раз предупреждал клуб, что если Каталония станет независимой, «Барселону» исключат из испанской лиги.

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