Представлена визуальная концепция бренда Лиги наций УЕФА

УЕФА официально представил визуальную концепцию бренда Лиги наций и запустил на официальном сайте посвящённый новому турниру раздел.

Лига наций УЕФА – первый турнир для национальных команд в формате лиг, в котором сборные, представляющие все 55 ассоциаций УЕФА, будут соревноваться с сопоставимыми по рейтингу соперниками. В зависимости от результатов команды будут подниматься лигой выше или опускаться лигой ниже. Участники лиги А будут играть за выход в финал Лиги наций УЕФА. Победители четырёх групп проведут одноматчевые полуфиналы. Проигравшие встретятся в матче за третье место, а победители выйдут в финал, в котором определится первый чемпион Лиги наций УЕФА.

Турнир должен быть ярким. Это отражено в его визуальной концепции, которая сочетает цвета национальных флагов всех 55 участников. Визуальное оформление Лиги наций так же динамично, как сам турнир. Эффект достигается за счёт направленных вниз и вверх треугольников, которые символизируют перемещение команд по лигам и изменчивый состав участников.

Центральным элементом концепции визуального оформления является логотип турнира – флаг, который представляет 55 команды и четыре лиги, между которыми перемещаются участники.

Напомним, вчера УЕФА подтвердил информацию о том, что новый стадион мадридского «Атлетико» примет финал Лиги чемпионов в 2019 году.

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