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    Когда самый дорогой футболист мира Неймар получит свой первый «Золотой мяч»?
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Англия. Кубок Лиги 2017/2018, 3 раунд
21:45 сегодня Арсенал -:- Донкастер Роверс
21:45 сегодня Челси -:- Ноттингем Форест
22:00 сегодня Вест Бромвич -:- Манчестер Сити
22:00 сегодня Ман Юнайтед -:- Бертон Альбион
Германия. Бундеслига 2017/2018, 5 тур
21:30 сегодня Герта -:- Байер
21:30 сегодня Гамбург -:- Боруссия Д
Италия. Серия А 2017/2018, 5 тур
19:00 сегодня Беневенто -:- Рома
21:45 сегодня Ювентус -:- Фиорентина
21:45 сегодня Лацио -:- Наполи
21:45 сегодня Милан -:- СПАЛ
Россия. Кубок 2017/2018, 1/16 финала
12:00 сегодня Луч-Энергия -:- Анжи
15:00 сегодня Шинник -:- Урал
15:00 сегодня Тамбов -:- Арсенал Т
15:00 сегодня Оренбург -:- Рубин
15:00 сегодня Томь -:- Краснодар
17:00 сегодня Авангард Кур -:- ЦСКА
17:00 сегодня Тюмень -:- Тосно
18:00 сегодня Волгарь -:- Ростов
18:30 сегодня Спартак-Нальчик -:- Динамо М
19:00 сегодня Кубань -:- Спартак М
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Чеферин: «Хотим, чтобы маленькие клубы могли играть в турнирах самого высокого уровня»

сегодня, 11:58

Президент УЕФА Александер Чеферин выступил на внеочередном конгрессе организации, где отметил, что европейский футбол на данный момент вступил в эпоху гармонии.

«За год и шесть дней, что я нахожусь в кресле президента УЕФА, мы добились существенного прогресса в плане управления. Мы сейчас переживаем эпоху гармонии. Все заняли свои места, на всех уровнях чувствуется поддержка, наше единство было восстановлено.

Мы занимаем идеальную позицию, чтобы выйти на следующий уровень. Это касается наших соревнований и турниров - соревновательный баланс является нашим приоритетом номер один. Мы продолжим продвигать идею того, чтобы маленькие клубы могли играть в соревнованиях самого высокого уровня».

Чеферин был избран президентом УЕФА по итогам внеочередного конгресса организации в Афинах в сентябре прошлого года.

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Все комментарии
Рауль и Зидан
сегодня в 13:01
Чего ты добился 14ок ? До тебя, на трансферах такого бардака не было . Верните уже Платини , тот хоть коррупционер но с мозгами
Nazi
сегодня в 13:00
Как же он задолбал. И не хватит им карабаха?
Hasselby
сегодня в 12:51
Поэтому мы душим маленькие клубы финансовым фэйрплэй, что бы они не могли никого купить, а если они и покупают, то мы их штрафуем, на хороший процент от бюджета. А вот если большой клуб покупает, то он платит такой же штраф, но с учетом его бюджета, он этот штраф и не замечает.
Не так давно, путин с выпускниками школ встречался. И одна девочка задает вопрос
- Что делать, как строить планы на будущее, когда поступить все сложнее малоимущим на бюджет, ведь бюджетные места сокращаються?
А путин такой:
- Не сокращаются
Девочка:
- Но есть статистика официальная от росстата
Путин
- Ее нет.
Главное условие тоталитарного режима, отрицать все недостатки и притеснения низших классов, выдавая притеснения за благо.
Igo0rek ответил Майкл59ru
сегодня в 12:46
Майкл59ru:
С Тосно ведь поделился...стадионом )
Ну это просто чтобы Петровский не пустовал и не приносил убытки, они его сдали в аренду Тосно))
10 seconds to stars
сегодня в 12:45
Коммунизм не пройдёт
Майкл59ru ответил Igo0rek
сегодня в 12:42
Igo0rek:
Ты вообще представляешь, чтобы твой Зенит делился с какой-нибудь Томью.
С Тосно ведь поделился...стадионом )
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА ответил Igo0rek
сегодня в 12:42
Igo0rek:
Ты вообще представляешь, чтобы твой Зенит делился с какой-нибудь Томью.
ТЫ СПУТАЛ МЕНЯ С МИЛЛЕРОМ ?
Igo0rek ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 12:35
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА:
НУЖНА КАКАЯ-ТО ФИШКА ЧТОБЫ БОГАТЫЕ КЛУБЫ ДЕЛИЛИСЬ С БЕДНЫМИ ХОТЯ БЫ В РАМКАХ ВЕДУЩИХ ТОП-5 ЛИГ
Ты вообще представляешь, чтобы твой Зенит делился с какой-нибудь Томью.
Igo0rek ответил Zimka
сегодня в 12:34
Zimka:
В итоге со всеми нововведениями мешки стали только сильнее, а маленький клуб может только вырастить себе игрока или очень хорошо угадать с Африкой,а о том что бы удержать игрока и речи быть не может.
Ты можешь хоть шаманов с бубнами пригласить, но не один игрок не откажется от перехода из маленького клуба в топовый.
ДАША Д
сегодня в 12:25
И зачем нам Гибралтар?
Goger90
сегодня в 12:19
Я за. Пусть играют. Пусть проходят квалификационные раунды в зависимости от рейтинга их страны в ТК УЕФА и играют.
Zimka
сегодня в 12:15
В итоге со всеми нововведениями мешки стали только сильнее, а маленький клуб может только вырастить себе игрока или очень хорошо угадать с Африкой,а о том что бы удержать игрока и речи быть не может.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 12:00
НУЖНА КАКАЯ-ТО ФИШКА ЧТОБЫ БОГАТЫЕ КЛУБЫ ДЕЛИЛИСЬ С БЕДНЫМИ
ХОТЯ БЫ В РАМКАХ ВЕДУЩИХ ТОП-5 ЛИГ
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