Президент УЕФА Александер Чеферин выступил на внеочередном конгрессе организации, где отметил, что европейский футбол на данный момент вступил в эпоху гармонии.
«За год и шесть дней, что я нахожусь в кресле президента УЕФА, мы добились существенного прогресса в плане управления. Мы сейчас переживаем эпоху гармонии. Все заняли свои места, на всех уровнях чувствуется поддержка, наше единство было восстановлено.
Мы занимаем идеальную позицию, чтобы выйти на следующий уровень. Это касается наших соревнований и турниров - соревновательный баланс является нашим приоритетом номер один. Мы продолжим продвигать идею того, чтобы маленькие клубы могли играть в соревнованиях самого высокого уровня».
Чеферин был избран президентом УЕФА по итогам внеочередного конгресса организации в Афинах в сентябре прошлого года.
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Не так давно, путин с выпускниками школ встречался. И одна девочка задает вопрос
- Что делать, как строить планы на будущее, когда поступить все сложнее малоимущим на бюджет, ведь бюджетные места сокращаються?
А путин такой:
- Не сокращаются
Девочка:
- Но есть статистика официальная от росстата
Путин
- Ее нет.
Главное условие тоталитарного режима, отрицать все недостатки и притеснения низших классов, выдавая притеснения за благо.
Не так давно, путин с выпускниками школ встречался. И одна девочка задает вопрос
- Что делать, как строить планы на будущее, когда поступить все сложнее малоимущим на бюджет, ведь бюджетные места сокращаються?
А путин такой:
- Не сокращаются
Девочка:
- Но есть статистика официальная от росстата
Путин
- Ее нет.
Главное условие тоталитарного режима, отрицать все недостатки и притеснения низших классов, выдавая притеснения за благо.
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