Чеферин: «Хотим, чтобы маленькие клубы могли играть в турнирах самого высокого уровня»

Президент УЕФА Александер Чеферин выступил на внеочередном конгрессе организации, где отметил, что европейский футбол на данный момент вступил в эпоху гармонии.

«За год и шесть дней, что я нахожусь в кресле президента УЕФА, мы добились существенного прогресса в плане управления. Мы сейчас переживаем эпоху гармонии. Все заняли свои места, на всех уровнях чувствуется поддержка, наше единство было восстановлено.

Мы занимаем идеальную позицию, чтобы выйти на следующий уровень. Это касается наших соревнований и турниров - соревновательный баланс является нашим приоритетом номер один. Мы продолжим продвигать идею того, чтобы маленькие клубы могли играть в соревнованиях самого высокого уровня».

Чеферин был избран президентом УЕФА по итогам внеочередного конгресса организации в Афинах в сентябре прошлого года.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте