Гюндоган снова получил повреждение

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган получил травму в матче Кубка Лиги с «Вест Бромвичем» (2:1). Футболист вышел в стартовом составе «горожан», но на 59-й минуте был вынужден попросить замену после столкновения с Клаудио Якобом. По словам Гвардиолы, Гюндоган выбыл на месяц.

Это был первый матч хавбека в основе после тяжелой травмы, когда он надорвал крестообразные связки колена.

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